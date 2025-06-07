Збито російський винищувач Су-35 на Курському напрямку, - Повітряні сили. ВIДЕО

Сьогодні вранці, 7 червня 2025 року, внаслідок успішної операції Повітряних Сил на Курському напрямку збито російський винищувач Су-35!

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Сьогодні вранці, 7 червня 2025 року, внаслідок успішної операції Повітряних Сил на Курському напрямку збито російський винищувач Су-35! Разом до перемоги!" - йдеться у повідомленні.

Більше інформації на цю хвилину не відомо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штурмовик Су-25 розбився у Приморському краї РФ, - Міноборони РФ (оновлено)