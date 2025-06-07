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Новини РФ втратила літак
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Збито російський винищувач Су-35 на Курському напрямку, - Повітряні сили. ВIДЕО

Сьогодні вранці, 7 червня 2025 року, внаслідок успішної операції Повітряних Сил на Курському напрямку збито російський винищувач Су-35!

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил. 

"Сьогодні вранці, 7 червня 2025 року, внаслідок успішної операції Повітряних Сил на Курському напрямку збито російський винищувач Су-35! Разом до перемоги!" - йдеться у повідомленні.

Більше інформації на цю хвилину не відомо. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штурмовик Су-25 розбився у Приморському краї РФ, - Міноборони РФ (оновлено)

Автор: 

літак (2962) знищення (7562) Повітряні сили (2759) Курськ (1157)


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Топ коментарі
+30
Круто! Слава ЗСУ!
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07.06.2025 11:17 Відповісти
+17
Яка чудова новина ! Слава ЗСУ !
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07.06.2025 11:18 Відповісти
+17
Трампу этого знать не надо,а то опять Украину будет обвинять в убийстве ********* мальчиков в трусиках
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07.06.2025 11:21 Відповісти
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Круто! Слава ЗСУ!
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07.06.2025 11:17 Відповісти
Та ви шо ніззя тампон позвонить ***** і согласуе відповідь. А потім це свиняче рило буде казати сами напросились. Ні, сидіть тихо хай вас вбивають поки тампон у памперсах у гольф грае.
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07.06.2025 11:59 Відповісти
Дожилися - Америка ізбрала довбойоба!
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07.06.2025 12:12 Відповісти
Ага, у нас навчились.
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07.06.2025 12:20 Відповісти
👍👏👏👏Доліталося! 😁
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07.06.2025 12:05 Відповісти
Вічного концерта у кабздоха ))
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07.06.2025 11:18 Відповісти
Яка чудова новина ! Слава ЗСУ !
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07.06.2025 11:18 Відповісти
На фото не Су-35.
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07.06.2025 11:19 Відповісти
А тобі всі фотки точні на диван подавай
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07.06.2025 11:22 Відповісти
От дмвіться, якби цензор написав про Зєлєнскогл, а фото приклав би Чебурашки, вам це було б нормально?
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07.06.2025 11:29 Відповісти
А чому б ні)) нормально,а мені би хоть поставили фото кукурузника інформація написана словами)))
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07.06.2025 11:31 Відповісти
а какая разница, да (с)
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07.06.2025 11:38 Відповісти
Літак тобі написали збито,тобі мало інфи,зрозуміло ти ж кацап
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07.06.2025 11:27 Відповісти
Цікаво, а що ж тоді, розумнику? Всі елементи на фото та камуфляж свідчать про те що це саме Су-35. Це фото з МАКС-2009.
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07.06.2025 11:36 Відповісти
на фото Су-30
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07.06.2025 11:51 Відповісти
"Всі тварини здалеку схожі на мух" (с), а Су-35 з деякої відстані візуально схожий на Су-30.
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07.06.2025 12:06 Відповісти
у ссу 30 є маленькі крильця біля кабіни кацапольота
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07.06.2025 12:17 Відповісти
Я вже спокійно сприймаю подібні речі . Інколи можу вказати на помилку , але відповідати на коментарі озлоблених не вважаю раціональним , бо даремна трата .
При кожному натискані на екран ми давимо мільйони бактерій . А 95 % населення - ідіоти .
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07.06.2025 11:44 Відповісти
Є ще порох в порохівницях!
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07.06.2025 11:19 Відповісти
невже ракетою повітря-повітря? Хоча це нажаль, навряд чи...
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07.06.2025 11:19 Відповісти
Сьогодні зранку не скажу де на великій швидкості дуже низько пролетів якийсь наш літак. Тут вони так ніколи не літали. Можливо це воно... А шо тобі нажаль чи навряд чи?
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07.06.2025 11:31 Відповісти
нажаль, тому що навряд чи нам надали С8. Хоча не навряд чи, а я впевнений, що їх нема.
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07.06.2025 11:42 Відповісти
Час від часу трапляється, що й ракетами "земля-повітря"
Молодці ПС! Бажаємо масштабування успіху.
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07.06.2025 12:16 Відповісти
ну так, мабуть кацапи на тому напрямку втратили пильність, а ми могли непомітно підтягнути якійсь "хоук".
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07.06.2025 12:24 Відповісти
Це не ми,це кацапи самі свій ватольот збили
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07.06.2025 12:19 Відповісти
Очередной жестокий теракт кровавого киевского режима! Подло уничтожен мирный истребитель...Не забудем, не простим!!! Справедливое возмездие в виде удара по жилой застройке не заставит себя ждать!
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07.06.2025 11:20 Відповісти
Трампу этого знать не надо,а то опять Украину будет обвинять в убийстве ********* мальчиков в трусиках
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07.06.2025 11:21 Відповісти
А чого вони у трусіках літають? Або нефіг!
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07.06.2025 12:28 Відповісти

Пілот в обоймах кобздона?
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07.06.2025 11:26 Відповісти
Вечного вам штопора орлы лапотные..
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07.06.2025 11:29 Відповісти
Щоб був не останнім !
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07.06.2025 11:29 Відповісти
Не останній, в кацапів ще є що збивати.
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07.06.2025 11:35 Відповісти
з Ф-16 🛦
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07.06.2025 11:31 Відповісти
Фура ? не ?
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07.06.2025 11:34 Відповісти
Крафтер
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07.06.2025 12:17 Відповісти
Дай Бог щоб нам дали далекобійні ракети повітря-повітря. На тому і закінчатся рашистські бомбардування наших міст. Але все ж потрібно зазначити цинізм і підлість наших західних партнерів у яких є зброя щоб відігнати рашистські бомбовози від наших міст але вони спокійно спостерігають як рашисти вбивають наших мирних мешканців і дітей
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07.06.2025 11:35 Відповісти
Цинізм і підлість це наша влада, яка ні чого не зробила за роки повномаштабної війни.
А на рахунок заходу, це політика. Вони можуть тобі відповісти словами твого лідора, за якого ти голосував.
Ми вам ні чого не винні.
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07.06.2025 11:55 Відповісти
Наскільки я пам'ятаю, " ми вам нічого не винні" це лозунг минулої влади. Цей лозунг мені тут неодноразово повторювали такі як ти
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07.06.2025 12:25 Відповісти
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07.06.2025 11:48 Відповісти
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07.06.2025 11:49 Відповісти
Оооо, єнотик підтягнувся, 👍 давненько не було! 😁
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07.06.2025 12:08 Відповісти
Дуже гарна новина і велика подяка нашим ЗСУ!!!
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07.06.2025 11:55 Відповісти
вже кіно з'явилось
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07.06.2025 12:03 Відповісти
******, направив його в рай?? А воно, он, як вийшло неловко!!
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07.06.2025 12:03 Відповісти
Зер гут!
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07.06.2025 12:07 Відповісти
https://t.me/voynareal/116141 🔥 Повітряні сили показали, як посеред поля палає збитий Су-35
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07.06.2025 12:07 Відповісти
рудий і пуйло всі однаково плакали
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07.06.2025 12:09 Відповісти
єта же гєнаціт
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07.06.2025 12:13 Відповісти
Слава героям!
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07.06.2025 12:19 Відповісти
сподіваюсь пілот здох
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07.06.2025 12:20 Відповісти
Не знаю хто виконує але пісенька зараз ТОП з усіх вутюгів...
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07.06.2025 12:22 Відповісти
 
 