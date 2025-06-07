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Збито російський винищувач Су-35 на Курському напрямку, - Повітряні сили. ВIДЕО
Сьогодні вранці, 7 червня 2025 року, внаслідок успішної операції Повітряних Сил на Курському напрямку збито російський винищувач Су-35!
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
"Сьогодні вранці, 7 червня 2025 року, внаслідок успішної операції Повітряних Сил на Курському напрямку збито російський винищувач Су-35! Разом до перемоги!" - йдеться у повідомленні.
Більше інформації на цю хвилину не відомо.
Топ коментарі
+30 Randall Flag #387882
показати весь коментар07.06.2025 11:17 Відповісти Посилання
+17 Володимир Омельянов
показати весь коментар07.06.2025 11:18 Відповісти Посилання
+17 виталий пшеничко
показати весь коментар07.06.2025 11:21 Відповісти Посилання
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При кожному натискані на екран ми давимо мільйони бактерій . А 95 % населення - ідіоти .
Молодці ПС! Бажаємо масштабування успіху.
Пілот в обоймах кобздона?
А на рахунок заходу, це політика. Вони можуть тобі відповісти словами твого лідора, за якого ти голосував.
Ми вам ні чого не винні.