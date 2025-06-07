На юге поражен локомотив с колонной вражеской техники: оккупанты понесли значительные потери, - Силы обороны

Украинские военные на юге нанесли удар по локомотиву с колонной российской военной техники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Силы обороны юга.

В результате успешной атаки Вооруженных Сил Украины армия страны-агрессора потеряла более сотни единиц авто- и бронированной техники, а также 13 танков.

Боевые действия

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 24 вражеских штурма вблизи населенных пунктов Константинополь, Запорожье, Комар, Новополь, Зеленое Поле, Шевченко, Вильное Поле, в направлении Дачного, Багатыря.

Противник пять раз атаковал позиции наших защитников вблизи Малиновки и в сторону Полтавки на Гуляйпольском направлении.

На Ореховском направлении, в районе Пятихаток и в направлении Павловки, захватчики совершили две бесполезные атаки на позиции наших защитников.

На Приднепровском направлении российские оккупанты один раз безуспешно атаковали, пытаясь приблизиться к позициям наших защитников.

Вражеские обстрелы

За вчера зафиксировано более 300 вражеских обстрелов с использованием почти 1300 боеприпасов.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли более 800 ударов дронами-камикадзе различных модификаций и осуществили более 350 сбросов с БПЛА, использовав почти 450 боеприпасов.

На южном направлении за минувшие сутки противник активно применял авиацию, нанеся 12 авиаударов. В целом применил 47 КАБов по населенным пунктам Запорожской области. Кроме того, вражеская штурмовая и армейская авиация атаковала позиции защитников и гражданское население 96 НАРами.

От артобстрелов и ударов FPV страдали прифронтовые территориальные громады Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей. Всего зафиксирован 41 обстрел по 22 населенным пунктам. В результате вражеских обстрелов на Херсонщине погибли 2 человека, еще 10 получили ранения.

Потери россиян на юге

Средствами ОУВ "Таврия" уничтожено 28 БПЛА типа "Шахед" за сутки.

За минувшие сутки вражеские потери составляют:

114 оккупантов;

1 железнодорожный локомотив;

13 танков и 7 артиллерийских систем;

103 единицы автомобильной и бронированной техники, 10 цистерн;

10 БПЛА (2 Zala, 7 Supercam, 1 Орлан);

ЗРК "Бук М3";

10 мотоциклов;

средство РЭБ, 9 антенн БПЛА и 5 антенн связи;

5 генераторов;

4 места хранения БП, 2 места хранения ГСМ и 1 место хранения МТЗ.

Разрушено 52 укрытия и 4 наблюдательных пункта.

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