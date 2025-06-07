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Новости Уничтожение российской техники Боевые действия на юге
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На юге поражен локомотив с колонной вражеской техники: оккупанты понесли значительные потери, - Силы обороны

ВСУ нанесли удар по локомотиву с колонной техники

Украинские военные на юге нанесли удар по локомотиву с колонной российской военной техники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Силы обороны юга.

В результате успешной атаки Вооруженных Сил Украины армия страны-агрессора потеряла более сотни единиц авто- и бронированной техники, а также 13 танков.

Боевые действия

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 24 вражеских штурма вблизи населенных пунктов Константинополь, Запорожье, Комар, Новополь, Зеленое Поле, Шевченко, Вильное Поле, в направлении Дачного, Багатыря.

Противник пять раз атаковал позиции наших защитников вблизи Малиновки и в сторону Полтавки на Гуляйпольском направлении.

На Ореховском направлении, в районе Пятихаток и в направлении Павловки, захватчики совершили две бесполезные атаки на позиции наших защитников.

На Приднепровском направлении российские оккупанты один раз безуспешно атаковали, пытаясь приблизиться к позициям наших защитников.

Вражеские обстрелы

За вчера зафиксировано более 300 вражеских обстрелов с использованием почти 1300 боеприпасов.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли более 800 ударов дронами-камикадзе различных модификаций и осуществили более 350 сбросов с БПЛА, использовав почти 450 боеприпасов.

На южном направлении за минувшие сутки противник активно применял авиацию, нанеся 12 авиаударов. В целом применил 47 КАБов по населенным пунктам Запорожской области. Кроме того, вражеская штурмовая и армейская авиация атаковала позиции защитников и гражданское население 96 НАРами.

От артобстрелов и ударов FPV страдали прифронтовые территориальные громады Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей. Всего зафиксирован 41 обстрел по 22 населенным пунктам. В результате вражеских обстрелов на Херсонщине погибли 2 человека, еще 10 получили ранения.

Потери россиян на юге

Средствами ОУВ "Таврия" уничтожено 28 БПЛА типа "Шахед" за сутки.

За минувшие сутки вражеские потери составляют:

  • 114 оккупантов;
  • 1 железнодорожный локомотив;
  • 13 танков и 7 артиллерийских систем;
  • 103 единицы автомобильной и бронированной техники, 10 цистерн;
  • 10 БПЛА (2 Zala, 7 Supercam, 1 Орлан);
  • ЗРК "Бук М3";
  • 10 мотоциклов;
  • средство РЭБ, 9 антенн БПЛА и 5 антенн связи;
  • 5 генераторов;
  • 4 места хранения БП, 2 места хранения ГСМ и 1 место хранения МТЗ.

Разрушено 52 укрытия и 4 наблюдательных пункта.

Читайте также: Враг пытается возобновить штурмы в направлении Червоного на Гуляйпольском направлении, - Силы обороны Юга

Автор: 

уничтожение (7249) боевые действия (4314) Силы обороны юга (347)


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Топ комментарии
+13
Чимось гарним в"їбали!
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07.06.2025 11:47 Ответить
+6
Чудовий результат ,частіше так треба.
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07.06.2025 11:51 Ответить
+5
Це супер.Очевидно нарешті,що Україна більше не буде слухати "союзників",особливо американських,про допустимість бити чи по тим,чи по іншим цілях.Більше нема ніяких червоних ліній,бо на кону виживання України.НПЗ,фабрики,заводи,ЛЕП,мости,аеродроми та аеропорти,ЖД вокзали та розв'язки,електропідстанції ...все це є частиною ВПК терористичної держави.
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07.06.2025 12:44 Ответить
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Чимось гарним в"їбали!
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07.06.2025 11:47 Ответить
100%++++
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07.06.2025 11:56 Ответить
цікаво, де той ешелон зупинили.
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07.06.2025 11:49 Ответить
На місці удару, і зупинили!
Ви по металобрух поїдете, чи з чорними пакетами??
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07.06.2025 12:01 Ответить
ні. Зроблю певні висновки, виходячі з геолокації.
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07.06.2025 12:20 Ответить
Чудовий результат ,частіше так треба.
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07.06.2025 11:51 Ответить
Цікаво - вдарили по локомотиву, а знищили колону техніки?
Чи по колоні таки теж чимось били?
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07.06.2025 11:59 Ответить
Це називається-недорікуватість. Напевно мався на увазі локомотив з ешелоном техніки. Такі вже в нас потужні речники та писаки. Маємо те що маємо.
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07.06.2025 12:09 Ответить
Думаю результат перебільшено
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07.06.2025 12:10 Ответить
локомотив не буде тягнути 2 чи 3 танки. він тягне цілий ешелон, там можуть бути десятки танків і десятки іншої легкої броні. і коли лупанули той локомотив, то весь ешелон зкпиняється і та вся бронетехніка - нерухомі мішені. аби тільки мали чим палити. тож тут результат точно не перебільшено.
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07.06.2025 13:28 Ответить
Як пов'язано враження локомотива із враженням танків?
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07.06.2025 12:22 Ответить
Ніяк. Ну перевернулися, максимум. Поставлять на ноги, і поїдуть далі.
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07.06.2025 13:17 Ответить
Це чи не тією залізницею вони перевозили, що побудували як заміну кримському мосту?
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07.06.2025 12:24 Ответить
ясна річь, бо навіщо вони її будували?
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07.06.2025 12:29 Ответить
Ага. Тією, що жодного супутникового знімка немає.
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07.06.2025 12:38 Ответить
Це супер.Очевидно нарешті,що Україна більше не буде слухати "союзників",особливо американських,про допустимість бити чи по тим,чи по іншим цілях.Більше нема ніяких червоних ліній,бо на кону виживання України.НПЗ,фабрики,заводи,ЛЕП,мости,аеродроми та аеропорти,ЖД вокзали та розв'язки,електропідстанції ...все це є частиною ВПК терористичної держави.
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07.06.2025 12:44 Ответить
Это всё хорошо, почему перестали бить по нпз??? Ржавый дегенерат напугал бениного Оманского Нарика с фсбєшником Елдаком что опубликует сколько эти Крысы украли....короче Украина из за отупевшего ЗЕ Быдла попала в конкретную ж...пу!!!
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07.06.2025 12:55 Ответить
Давно пишу, що палити десятки БПЛА по Мацквє (по гланди запакованій системами ППО) щоб одним-двома вибити шибки на кількох балконах іграшка для піарного дурника. Потрібно послідовно нищити всю логістику та інфраструктуру на 300 км вглиб рашки від кордону чи лінії фронту. В два-три рази менша відстань = менше палива = потужніша на 20-30 кг бойова частина БПЛА = більша шкода для фашистів. Це зіб'є наступальні спроможності їхньої орди. Нищити потрібно від енергетичних підстанцій та автозаправок до сортувальних станцій та вокзалів, само собою весь вантажний транспорт - тобто потрібно зупинити вантажні перевезення і підпиємства та цехи по ремонту, обслуговуванню військової техніки та забезпеченню орди.
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07.06.2025 13:16 Ответить
Згоден. На маскву посилати - то без користі. Хіба що, щоб ППО там більше тримали, а не до нас спрямовували.
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07.06.2025 13:20 Ответить
Бідкаються наші бідні ігнати з клименками, що рашисти тактику обстрілів змінюють, а наші хенерали 50 БПЛА по одному маршруту - це як наступ 23-го на мінні поля.
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07.06.2025 13:33 Ответить
Будемо палити прикордоння, змусимо відтягнути з Мацкви ППО - відкриється вікно можливостей головну ********** псарню серйозно потріпати, а не якусь одну шавку за хвіст посмикати.
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07.06.2025 13:27 Ответить
 
 