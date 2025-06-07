На півдні вражено локомотив із колоною ворожої техніки: окупанти зазнали значних втрат, - Сили оборони

Українські військові на півдні завдали удару по локомотиву із колоною російської військової техніки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Сили оборони півдня.

Унаслідок успішної атаки Збройних Сил України армія країни-агресора втратила більше сотні одиниць авто- та броньованої техніки, а також 13 танків.

Бойові дії

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 24 ворожі штурми поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Запоріжжя, Комар, Новопіль, Зелене Поле, Шевченко, Вільне Поле, у напрямку Дачного, Багатиря.

Противник п’ять разів атакував позиції наших захисників поблизу Малинівки та в бік Полтавки на Гуляйпільському напрямку.

На Оріхівському напрямку, у районі П’ятихаток та у напрямку Павлівки, загарбники здійснили дві марні атаки на позиції наших захисників.

На Придніпровському напрямку російські окупанти один раз безуспішно атакували, намагаючись наблизитися до позицій наших захисників.

Ворожі обстріли

За вчора зафіксовано понад 300 ворожих обстрілів з використанням майже 1300 боєприпасів.

Впродовж минулої доби окупанти нанесли більш ніж 800 ударів дронами-камікадзе різних модифікацій та здійснили понад 350 скидів з БпЛА, використавши майже 450 боєприпасів.

На південному напрямку за минулу добу противник активно застосовував авіацію, завдавши 12 авіаударів. Загалом застосував 47 КАБів по населених пунктах Запорізької області. Крім того, ворожа штурмова і армійська авіація атакувала позиції захисників та цивільне населення 96 НАРами.

Від артобстрілів і ударів FPV потерпали прифронтові територіальні громади Миколаївської, Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей. Загалом зафіксовано 41 обстріл по 22 населених пунктах. Внаслідок ворожих обстрілів на Херсонщині загинули 2 людини, ще 10 отримали поранення.

Втрати росіян на півдні

Засобами ОУВ "Таврія" знищено 28 БПЛА типу "Шахед" за добу.

За минулу добу ворожі втрати становлять:

114 окупантів;

1 залізничний локомотив;

13 танків та 7 артилерійських систем;

103 одиниці автомобільної та броньованої техніки, 10 цистерн;

10 БпЛА (2 Zala, 7 Supercam, 1 Орлан);

ЗРК "Бук М3";

10 мотоциклів;

засіб РЕБ, 9 антен БпЛА та 5 антен зв’язку;

5 генераторів;

4 місця зберігання БП, 2 місця зберігання ПММ та 1 місце зберігання МТЗ.

Зруйновано 52 укриття та 4 спостережних пункти.

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