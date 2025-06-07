Знищено техніку ворога на Краматорському та Покровському напрямках, атаки біля Костянтинополя і Багатиря відбито, - ОСУВ "Хортиця"

Минулої доби, 6 червня 2025 року, на Харківському напрямку ворог атакував українські позиції в районі Вовчанських Хуторів та у Вовчанську. Успіхів противник не мав.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Хортиця".

Як зазначається, на Куп’янському напрямку штурмові дії противника відбито поблизу Красного Першого, Колодязного, Степової Новоселівки та Загризового.

За даними ОСУВ "Хортиця", на Лиманському напрямку армія противника намагалася покращити тактичне положення біля населених пунктів Греківка, Ольгівка, Новий Мир, Карпівка, Колодязі, Торське, Мирне, Рідкодуб та у Серебрянському лісництві. Українські захисники всі ворожі атаки відбили.

На Сіверському напрямку противник безуспішно вів наступальні дії поблизу Григорівки.

"На Краматорському та Торецькому напрямках загарбники проводили штурмові дії поблизу Ступочок, Білої Гори, Плещіївки, Яблунівки, Попового Яру, в Часовому Яру та у Торецьку. Без успіхів. Знищено ворожі штурмові групи по три мотоцикли кожна, які атакували у напрямку Олександро-Калинового, Русиного Яру та Полтавки", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що на Покровському напрямку ворог безуспішно атакував наші оборонні укріплення неподалік Єлизаветівки, Миролюбівки, Лисівки, Звірового, Удачного, Новопавлівки, Горіхового, Троїцького, Новосергіївки та Олексіївки. Штурмові дії ворога відбито. У напрямку Коптєвого застосував шість мотоциклів та був знищений. Також відбито штурм за підтримки танка, трьох бронемашин та чотирьох мотоциклів у напрямку Малинівки. Вогневим ураженням нанесено втрати у живій силі та техніці.

"На Новопавлівському напрямку противник намагався прорвати оборону наших захисників у районі Костянтинополя, Багатиря та Запоріжжя Донецької області. Ворожі атаки успішно відбито. Підрозділи Сил оборони продовжують стримувати натиск, знищуючи переважаючі сили ворога", - додають в ОСУВ "Хортиця".