Уничтожена техника врага на Краматорском и Покровском направлениях, атаки возле Константинополя и Багатыря отбиты, - ОСГВ "Хортиця"

За минувшие сутки, 6 июня 2025 года, на Харьковском направлении враг атаковал украинские позиции в районе Волчанских Хуторов и в Волчанске. Успехов противник не имел.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортиця".

Как отмечается, на Купянском направлении штурмовые действия противника отражены вблизи Красного Первого, Колодязного, Степной Новоселовки и Загрызово.

По данным ОСГВ "Хортиця", на Лиманском направлении армия противника пыталась улучшить тактическое положение возле населенных пунктов Грековка, Ольговка, Новый Мир, Карповка, Колодязи, Торское, Мирное, Редкодуб и в Серебрянском лесничестве. Украинские защитники все вражеские атаки отбили.

На Сиверском направлении противник безуспешно вел наступательные действия вблизи Григорьевки.

"На Краматорском и Торецком направлениях захватчики проводили штурмовые действия вблизи Ступочек, Белой Горы, Плещиевки, Яблоневки, Попового Яра, в Часовом Яре и в Торецке. Безрезультатно. Уничтожены вражеские штурмовые группы по три мотоцикла каждая, которые атаковали в направлении Александро-Калиново, Русиного Яра и Полтавки", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что на Покровском направлении враг безуспешно атаковал наши оборонительные укрепления неподалеку Елизаветовки, Миролюбовки, Лисовки, Зоряного, Удачного, Новопавловки, Орехового, Троицкого, Новосергиевки и Алексеевки. Штурмовые действия врага отбиты. В направлении Коптево применил шесть мотоциклов и был уничтожен. Также отбит штурм при поддержке танка, трех бронемашин и четырех мотоциклов в направлении Малиновки. Огневым поражением нанесены потери в живой силе и технике.

"На Новопавловском направлении противник пытался прорвать оборону наших защитников в районе Константинополя, Багатыря и Запорожья Донецкой области. Вражеские атаки успешно отбиты. Подразделения Сил обороны продолжают сдерживать натиск, уничтожая превосходящие силы врага", - добавляют в ОСГВ "Хортиця".