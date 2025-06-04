Отражена вражеская атака с применением бронетехники вблизи Яблоневки на Донетчине, - ОСГВ "Хортиця"
За минувшие сутки, 3 июня 2025 года, на Харьковском направлении противник безуспешно атаковал позиции наших защитников в Волчанске и в районе Волчанских Хуторов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортиця".
Как отмечается, на Купянском направлении враг проводил штурмовые действия возле Новой Кругляковки и Песчаного. Успехов не имел.
На Лиманском направлении наши защитники отражали вражеские штурмы возле населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Шандриголовое, Торское и Мирное.
По данным ОСГВ "Хортиця", оккупанты также атаковали наши позиции в районе Григорьевки на Сиверском направлении.
Кроме того, отмечается, что на Краматорском и Торецком направлениях захватчики проводили штурмовые действия неподалеку Белой Горы, Дружбы, Русиного Яра, Шевченко Первого, Попового Яра, Полтавки, в Часовом Яре и Торецке. Все вражеские атаки отбиты. Вблизи Яблоневки успешно отражена атака, в которой враг задействовал две бронемашины и восемь мотоциклов.
"На Покровском направлении армия агрессора атаковала в неподалеку Елизаветовки, Малиновки, Миролюбовки, Лысовки. Также враг вел наступление возле Удачного, Новониколаевки, Новопавловки, Новосергиевки и Алексеевки. Успехов не имел", - говорится в сообщении.
На Новопавловском направлении противник пытался прорвать оборону наших защитников в районе Константинополя, Багатыря, Разлива, Комара и Запорожья Донецкой области. Вражеские атаки успешно отбиты. Защитники продолжают сдерживать натиск, уничтожая превосходящие силы врага.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что уничтожена техника и личный состав врага, штурмовавший Григорьевку на Сиверском направлении.
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