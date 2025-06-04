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Новости Бои на востоке Украины
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Отражена вражеская атака с применением бронетехники вблизи Яблоневки на Донетчине, - ОСГВ "Хортиця"

сводка Генштаба ВСУ

За минувшие сутки, 3 июня 2025 года, на Харьковском направлении противник безуспешно атаковал позиции наших защитников в Волчанске и в районе Волчанских Хуторов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортиця".

Как отмечается, на Купянском направлении враг проводил штурмовые действия возле Новой Кругляковки и Песчаного. Успехов не имел.

На Лиманском направлении наши защитники отражали вражеские штурмы возле населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Шандриголовое, Торское и Мирное.

Также читайте: Уничтожена техника и личный состав врага, который штурмовал Григоровку на Сиверском направлении, - ОСГВ "Хортиця"

По данным ОСГВ "Хортиця", оккупанты также атаковали наши позиции в районе Григорьевки на Сиверском направлении.

Кроме того, отмечается, что на Краматорском и Торецком направлениях захватчики проводили штурмовые действия неподалеку Белой Горы, Дружбы, Русиного Яра, Шевченко Первого, Попового Яра, Полтавки, в Часовом Яре и Торецке. Все вражеские атаки отбиты. Вблизи Яблоневки успешно отражена атака, в которой враг задействовал две бронемашины и восемь мотоциклов.

"На Покровском направлении армия агрессора атаковала в неподалеку Елизаветовки, Малиновки, Миролюбовки, Лысовки. Также враг вел наступление возле Удачного, Новониколаевки, Новопавловки, Новосергиевки и Алексеевки. Успехов не имел", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В настоящее время не наблюдается летней активности врага, - ОСГВ "Хортиця"

На Новопавловском направлении противник пытался прорвать оборону наших защитников в районе Константинополя, Багатыря, Разлива, Комара и Запорожья Донецкой области. Вражеские атаки успешно отбиты. Защитники продолжают сдерживать натиск, уничтожая превосходящие силы врага.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что уничтожена техника и личный состав врага, штурмовавший Григорьевку на Сиверском направлении.

Автор: 

ОСГВ Хортица (422) Донецкая область (9972) Торецк (495) Волчанск (408) Часов Яр (367) Харьковская область (1061) Бахмутский район (477) Волновахский район (271) Краматорский район (351) Чугуевский район (133) Богатырь (24) Яблоновка (8)


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