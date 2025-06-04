Відбито ворожу атаку із застосуванням бронетехніки поблизу Яблунівки на Донеччині, - ОСУВ "Хортиця"

Упродовж минулої доби, 3 червня 2025 року, на Харківському напрямку противник безуспішно атакував позиції наших оборонців у Вовчанську та в районі Вовчанських Хуторів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Хортиця".

Як зазначається, на Куп’янському напрямку ворог проводив штурмові дії біля Нової Кругляківки та Піщаного. Успіхів не мав.

На Лиманському напрямку наші оборонці відбивали ворожі штурми біля населених пунктів Греківка, Новий Мир, Шандриголове, Торське та Мирне.

Також читайте: Знищено техніку та особовий склад ворога, який штурмував Григорівку на Сіверському напрямку, - ОСУВ "Хортиця"

За даними ОСУВ "Хортиця", окупанти також атакували наші позиції в районі Григорівки на Сіверському напрямку.

Окрім того, зазначається, що на Краматорському та Торецькому напрямках загарбники проводили штурмові дії неподалік Білої Гори, Дружби, Русиного Яру, Шевченка Першого, Попового Яру, Полтавки, у Часовому Яру та Торецьку. Всі ворожі атаки відбито. Поблизу Яблунівки успішно відбито атаку, в якій ворог задіяв дві бронемашини та вісім мотоциклів.

"На Покровському напрямку армія агресора атакувала в неподалік Єлизаветівки, Малинівки, Миролюбівки, Лисівки. Також ворог вів наступ біля Удачного, Новомиколаївки, Новопавлівки, Новосергіївки та Олексіївки. Успіхів не мав", - йдеться у повідомленні.

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На Новопавлівському напрямку противник намагався прорвати оборону наших захисників у районі Костянтинополя, Багатиря, Розливу, Комара та Запоріжжя Донецької області. Ворожі атаки успішно відбито. Захисники продовжують стримувати натиск, знищуючи переважаючі сили ворога.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що знищено техніку та особовий склад ворога, який штурмував Григорівку на Сіверському напрямку.