Наразі не спостерігається літньої активності ворога, - ОСУВ "Хортиця"

Російські загарбники на сході ще не розпочали свої літню компанію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеефірі розповів речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов

"Станом на зараз кількість боєзіткнень швидко не зростає, вона навіть дещо просіла, але в межах статистичної похибки. На нашому напрямку росіяни й так були максимально напружені першого півріччя, і якщо буде велике загострення, то воно, мені здається, піде на якісь паралельні напрямки - кудись на північ. У нас постійна активність по всій довжині, і вона більш-менш стабільна", - сказав Трегубов.

За його словами, українські війська й надалі дотримуються оборонної тактики й не вдаються до контрнаступальних дій.

"Станом на зараз українські війська перебувають в обороні й зосереджені на максимальному знищенні живої сили та техніки противника. Активні контрнаступальні дії наразі не проводяться, крім деяких локальних, а якщо будуть проводитися, то, зрозуміло, без попередження", - зазначив Трегубов.

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