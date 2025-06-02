В настоящее время не наблюдается летней активности врага, - ОСГВ "Хортица"

Российские захватчики на востоке еще не начали свою летнюю компанию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеэфире рассказал представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов

"По состоянию на сейчас количество боестолкновений быстро не растет, оно даже несколько просело, но в пределах статистической погрешности. На нашем направлении россияне и так были максимально напряжены первого полугодия, и если будет большое обострение, то оно, мне кажется, пойдет на какие-то параллельные направления - куда-то на север. У нас постоянная активность по всей длине, и она более-менее стабильна", - сказал Трегубов.

По его словам, украинские войска и в дальнейшем придерживаются оборонительной тактики и не прибегают к контрнаступательным действиям.

"По состоянию на сейчас украинские войска находятся в обороне и сосредоточены на максимальном уничтожении живой силы и техники противника. Активные контрнаступательные действия пока не проводятся, кроме некоторых локальных, а если будут проводиться, то, разумеется, без предупреждения", - отметил Трегубов.

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