Враг пытается возобновить штурмы в направлении Червоного на Гуляйпольском направлении, - Силы обороны Юга

На Гуляйпольском направлении российские войска перебросили на передовые позиции личный состав штурмовых групп.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом в телеэфире рассказал представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин.

"Неспокойно на Гуляйпольском направлении, где противник постоянно наносит массированные авиационные удары по Гуляйполю, Зализнычному, Малиновке. Фактически стирает эти населенные пункты. Кроме того, враг пытается возобновить штурмовые действия в направлении Червоного, а также перебросил на передовые позиции личный состав штурмовых групп. Это один из признаков того, что он вскоре и здесь начнет активацию на этом направлении", - рассказал спикер.

Он также рассказал, что оккупанты штурмуют на Новопавловском и Ореховском направлениях.

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"Что касается Запорожского направления, то здесь ситуация несколько сложнее, потому что, например, такое направление, как Новопавловское, - одно из самых опасных направлений вдоль всей линии боевого соприкосновения. Ежедневно там происходит от 25 до 30 боевых столкновений. Враг пытается захватить определенные наши населенные пункты - такие, как Багатырь, Новоселка, Новополь, Зеленое Поле, Вольное Поле", - рассказал Волошин.

Спикер подчеркнул, что россияне пытаются сохранять высокую интенсивность боевых действий и хотят истощить украинских защитников, которые находятся на этих направлениях. В частности, не дать подтянуть пополнение.

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"Это одна из новых тактик врага - когда он проводит штурм за штурмом, что мы даже не успеваем иногда подтянуть свои резервы. Но мы знаем эту тактику, поэтому знаем, как противодействовать эффективно. На Новопавловском направлении ежедневно враг имеет довольно высокие потери - это около полутора сотен погибших и около 30-40 единиц вооружения и боевой техники", - добавил он.

По его словам, на Ореховском направлении враг проводит днем по пять-семь, а то и до 10 боевых столкновений.