Несмотря на значительные потери, россиянам удается укомплектовать штурмовые подразделения на 80-100%, - Силы обороны юга
Российским захватчикам удается обеспечивать укомплектованность штурмовых подразделений на уровне 80-100%.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеэфире рассказал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.
"У них штурмовые подразделения укомплектованы фактически от 100% до 80%. Это говорит о том, что несмотря на огромные потери - а это 120-150 человек, которых враг за день теряет на наших направлениях и около 50-60 единиц различной техники и вооружения - он все равно продолжает штурм", - сказал он.
По словам Волошина, россияне готовят определенное количество штурмовиков на полигонах, которые расположены на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей и Крыма. Там сосредоточено определенное количество штурмовых групп, которые в дальнейшем применяют для атак малыми группами пехоты.
"В больших штурмах враг несет огромные потери. Поэтому он выбрал действовать постоянно, держать высокую динамику штурмовых действий на наших направлениях. И он применяет малые группы пехоты на легкомоторной технике", - пояснил спикер.
По его данным, в каждой штурмовой роте по штату уже есть до 30-35 мотоциклов - чтобы быстро и маневренно передвигаться по полю боя. Волошин добавил, что на южном направлении россияне привлекают именно как пехоту фактически всех своих военных.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бойові підрозділи завжди повної комплектації.
Це тут спробуй зажени на передок.
Там - жодних проблем з цим немає.
З поповненням ОС у русні жодних проблем.
Але фронт провалити, ну так щоб одним ривком, наприклад, хоча б Костянтинівку оточити, або Покровськ з двох боків - вони чомусь досі не можуть. Повзуть то тут, то там по десятку кв.км.
В чому причина?
Знову ж таки,все впирається в їх логістику,яка справно працює,в т.ч.залізнична гілка ростов-Крим,яку чомусь оминають і ракети,і авіація,і мільйон дронів.
Тільки вбили - одразу нові з'явились.
Так можна і сотнею тисяч проти півмільйона наступати. За умови, що півмільйона постійно зменшується, а сто тисяч завжди сто тисяч.
Гроші - це на першому етапі, щоб підманити.
Далі - тільки уперед, хоч на милицях.
Не хочеш - ласкаво просимо у "брюко суровікіна" або асфальт-серфінг, чи весела гра "послєдній гєрой".
Що поробиш, пропаганда їх такими виховала. Нескінченно самовпевненими. Покоління за поколінням у це вірять, мов радикальні ісламісти - в рай з гуріями.
Натякаєте, що у ветеранів "сво" дуже гарні пенсії та соцгарантії?
Чомусь до зс рф йдуть стабільно і багато.
І там немає великих річок, через які треба будувати складні мости.
І дрони у нас з малим зарядом, колію не пошкодять.
Ракет немає, КАБи не долетять, артилерія не дістане.
Все просто: втрати вчасно поповнюють,їх не атакують,щоб оборонялись.
А лише вони атакують,бо вчасно отримують підкріплення через недоторкану логістику.
Бо "І дрони у нас з малим зарядом, колію не пошкодять.
Ракет немає, КАБи не долетять, артилерія не дістане"?
Гірше,коли самі вгк-гк так само вважають.
Ну тоді на ваше питання не чекайте відповіді.
У бідної рашки є гроші на агресію, а у багатих США та ЄС немає грошей на свій захист.
Одразу і безумовно у нас почали тільки нещодавно платити, в рамках "18-25".
рашка не бідна, це одна з найбагатших країн світу. Тільки гроші розподілені дуже нерівномірно, але так треба. Бо інакше хто піде за 50 тисяч на сво продаватись?
взагалі те що Україна тримається вже 12й рік війни такого в історіі людства ще не було за такої диспропорції
Одна тундра чого варта
Порівняння територій тут до чого?
А що стосовно диспропорції - згадайте історію про 300 спартанців.
Чому досі не "асвабаділі" Донбас, незрозуміло. Там же пішки у найвіддаленішу точку максимум три дні йти.
Також, 60% українців вірять у військову перемогу України, - опитування і новина від 08.05.25 Лінк: https://censor.net/ua/n3551147
А те, що ці дві новини розмежовуються новинами про те, що десь під час ВЛК вмер епілептик, десь напали на групу оповіщення, десь підрізали машиною велосипедиста і потім кинули в бус і так далі, то то просто "пєрєгіби на мєстах", мобілізація йде за планом і перемога буде, в будь-якому разі в це вірять твої і мої співвітчизники.
Тільки чомусь не поспішають доєднатись до ЗСУ, дивина та й годі.
розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин