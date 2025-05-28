Несмотря на значительные потери, россиянам удается укомплектовать штурмовые подразделения на 80-100%, - Силы обороны юга

Российским захватчикам удается обеспечивать укомплектованность штурмовых подразделений на уровне 80-100%.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеэфире рассказал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

"У них штурмовые подразделения укомплектованы фактически от 100% до 80%. Это говорит о том, что несмотря на огромные потери - а это 120-150 человек, которых враг за день теряет на наших направлениях и около 50-60 единиц различной техники и вооружения - он все равно продолжает штурм", - сказал он.

По словам Волошина, россияне готовят определенное количество штурмовиков на полигонах, которые расположены на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей и Крыма. Там сосредоточено определенное количество штурмовых групп, которые в дальнейшем применяют для атак малыми группами пехоты.

"В больших штурмах враг несет огромные потери. Поэтому он выбрал действовать постоянно, держать высокую динамику штурмовых действий на наших направлениях. И он применяет малые группы пехоты на легкомоторной технике", - пояснил спикер.

По его данным, в каждой штурмовой роте по штату уже есть до 30-35 мотоциклов - чтобы быстро и маневренно передвигаться по полю боя. Волошин добавил, что на южном направлении россияне привлекают именно как пехоту фактически всех своих военных.

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