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Новости Боевые действия на юге
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Несмотря на значительные потери, россиянам удается укомплектовать штурмовые подразделения на 80-100%, - Силы обороны юга

Штурмовые отряды россиян

Российским захватчикам удается обеспечивать укомплектованность штурмовых подразделений на уровне 80-100%.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеэфире рассказал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

"У них штурмовые подразделения укомплектованы фактически от 100% до 80%. Это говорит о том, что несмотря на огромные потери - а это 120-150 человек, которых враг за день теряет на наших направлениях и около 50-60 единиц различной техники и вооружения - он все равно продолжает штурм", - сказал он.

По словам Волошина, россияне готовят определенное количество штурмовиков на полигонах, которые расположены на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей и Крыма. Там сосредоточено определенное количество штурмовых групп, которые в дальнейшем применяют для атак малыми группами пехоты.

"В больших штурмах враг несет огромные потери. Поэтому он выбрал действовать постоянно, держать высокую динамику штурмовых действий на наших направлениях. И он применяет малые группы пехоты на легкомоторной технике", - пояснил спикер.

По его данным, в каждой штурмовой роте по штату уже есть до 30-35 мотоциклов - чтобы быстро и маневренно передвигаться по полю боя. Волошин добавил, что на южном направлении россияне привлекают именно как пехоту фактически всех своих военных.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг не прекращает штурмы островной зоны вблизи Херсона, - Силы обороны юга

Автор: 

армия РФ (19578) Силы обороны юга (341)


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Топ комментарии
+9
Бо мабуть притомні умови контракту?
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28.05.2025 08:53
+8
Речнику, СЗЧ-шникам-блогерам (які служать на папері) і журналістам треба якось домовитися між собою: то втрати щодня 1000 - 1200 у русні, а тут 120 - 150 на день. То два тижні тому писали, що у ворога тотальне СЗЧ, а тут комплектація на 100%. Звісно місцеві діди зараз почнуть свою шарманку, але просто подивіться на розміри воюючих країн: у них навіть 50% комплектація буде більшою по кількості особового скаладу, ніж у нас 100%. Хтось хоче на@бати математику. Я мовчу про фронтову авіацію, якої в нас майже немає
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28.05.2025 09:11
+7
Але ж там хоч грошима підманюють, а тут просто кидають в буса.
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28.05.2025 09:03
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От і причина, чому у нас, як кажуть, армія під мільйон, і ми відступаємо, а у них 600 тисяч, і вони наступають.
Бойові підрозділи завжди повної комплектації.
Це тут спробуй зажени на передок.
Там - жодних проблем з цим немає.
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28.05.2025 08:52 Ответить
У русні це теж є, але масштаби менші. Якщо зверху сказали - укомплєктовать, то жертви точно знайдуться, жодні гроші не допоможуть, не те, що тут.
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28.05.2025 09:00 Ответить
Мой друг командир роты в тыловой части, ты думаешь там комплект??? Там даже до войны не комплект был, так что хватит *******. Реально вы *******, вы в армии даже в мирное время не служили,но все знаете. ******.
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28.05.2025 10:06 Ответить
Діло в організації,якості озброєння,а не в кількості.
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28.05.2025 09:38 Ответить
У русні зброї в багато разів більше, і вона краща за нашу.
З поповненням ОС у русні жодних проблем.
Але фронт провалити, ну так щоб одним ривком, наприклад, хоча б Костянтинівку оточити, або Покровськ з двох боків - вони чомусь досі не можуть. Повзуть то тут, то там по десятку кв.км.
В чому причина?
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28.05.2025 09:41 Ответить
Повзуть,та? А в чому причина,що повзуть постійно,а не обороняються постійно?
Знову ж таки,все впирається в їх логістику,яка справно працює,в т.ч.залізнична гілка ростов-Крим,яку чомусь оминають і ракети,і авіація,і мільйон дронів.
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28.05.2025 10:15 Ответить
Все впирається у постійне поповнення силами і засобами.
Тільки вбили - одразу нові з'явились.
Так можна і сотнею тисяч проти півмільйона наступати. За умови, що півмільйона постійно зменшується, а сто тисяч завжди сто тисяч.
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28.05.2025 10:20 Ответить
Бо мабуть притомні умови контракту?
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28.05.2025 08:53 Ответить
Ні, "правільноє обращєніє" з м'ясом.
Гроші - це на першому етапі, щоб підманити.
Далі - тільки уперед, хоч на милицях.
Не хочеш - ласкаво просимо у "брюко суровікіна" або асфальт-серфінг, чи весела гра "послєдній гєрой".
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28.05.2025 08:58 Ответить
Але ж там хоч грошима підманюють, а тут просто кидають в буса.
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28.05.2025 09:03 Ответить
Що вам гроші, коли смерть в обличчя дивиться?
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28.05.2025 09:06 Ответить
Просто тут, починається вакханалія від діванних дідів, коли з'являється відео, де кацапи знущаються над іншими кацапами, які відмовляються виконувати наказ чи покинають позицію. Починають розповідати усякі нісенітниці, забуваючи, що ті кацапи взяли гроші, підписали контракт, повелись за довгим рубльом.
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28.05.2025 09:10 Ответить
Так, повелись, будучи впевненими, що вони таки хитрі та вправні, їх-то точно в діжку не посадять і за ноги до буханки не прив'яжуть.
Що поробиш, пропаганда їх такими виховала. Нескінченно самовпевненими. Покоління за поколінням у це вірять, мов радикальні ісламісти - в рай з гуріями.
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28.05.2025 09:12 Ответить
Ні вони беруть гроші і більшість розуміє, що вони продали свою смерть за гроші. А у нас навіть недостатні гроші не платять - 500 дол. за місяць.
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28.05.2025 09:34 Ответить
По новій програмі "18-25" щось не видно натовпу бажаючих, хоча мільйон - це немаленькі гроші, й 100 тисяч бойових на місяць - ще пошукай таку роботу в тилу. Якщо не програміст або якийсь топ-менеджер, то чорта з два подібний оклад знайдеш.
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28.05.2025 09:36 Ответить
А скільки ветеранам-інвалідам після демобілізації.
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28.05.2025 09:39 Ответить
Смерть за гроші, яка ще демобілізація?
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28.05.2025 09:43 Ответить
Ветеранам-інвалідам,після демобілізації,які приїхали додому,не можуть працевлаштуватись через значну інвалідність?
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28.05.2025 09:48 Ответить
Я цих цифр не знаю.
Натякаєте, що у ветеранів "сво" дуже гарні пенсії та соцгарантії?
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28.05.2025 09:57 Ответить
Та не сво,а нашим. А таких велика кількість.
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28.05.2025 10:05 Ответить
У русні з цим має бути принципово краще. Бо чому ж тоді вони так масово йдуть на забій за гроші?
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28.05.2025 10:06 Ответить
Тут є вони,наші ветерани-інваліди,нехай би на своєму прикладі описали.
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28.05.2025 10:20 Ответить
Ця стаття про постійне 100% поповнення втрат руснею.
Чомусь до зс рф йдуть стабільно і багато.
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28.05.2025 10:21 Ответить
І не про основну логістичну залізничну гілку ворога ростов-Крим,яку чомусь не чіпає і авіація,і ракетні системи,і мільйон дронів.Тому і поповнення ворога озброєнням та ос-вчасне.
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28.05.2025 10:27 Ответить
Залізничне полотно лагодиться за лічені години та з дуже малими витратами.
І там немає великих річок, через які треба будувати складні мости.
І дрони у нас з малим зарядом, колію не пошкодять.
Ракет немає, КАБи не долетять, артилерія не дістане.
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28.05.2025 10:29 Ответить
Ось і тому лізуть вони,бо їх логістику не чіпають.
Все просто: втрати вчасно поповнюють,їх не атакують,щоб оборонялись.
А лише вони атакують,бо вчасно отримують підкріплення через недоторкану логістику.
Бо "І дрони у нас з малим зарядом, колію не пошкодять.
Ракет немає, КАБи не долетять, артилерія не дістане"?
Гірше,коли самі вгк-гк так само вважають.
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28.05.2025 10:42 Ответить
Ніяка логістика не врятує, якщо немає чого транспортувати.
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28.05.2025 10:43 Ответить
Тут матюки вже дозволені? Ще ні?
Ну тоді на ваше питання не чекайте відповіді.
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28.05.2025 09:46 Ответить
Там мільйон (5 тис. дол) платять, якщо проживеш рік на нулі і не запишуть у "зниклі". А рашка відразу і безумовно платить 50 тис. дол.
У бідної рашки є гроші на агресію, а у багатих США та ЄС немає грошей на свій захист.
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28.05.2025 09:43 Ответить
Нічого подібного. ******* за кожний день на "нулі", виплачують щомісяця.
Одразу і безумовно у нас почали тільки нещодавно платити, в рамках "18-25".
рашка не бідна, це одна з найбагатших країн світу. Тільки гроші розподілені дуже нерівномірно, але так треба. Бо інакше хто піде за 50 тисяч на сво продаватись?
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28.05.2025 09:45 Ответить
Точніше мільйон - це 25 тис. дол. А відносно відразу можна отримати лише 5 тис. дол.
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28.05.2025 09:51 Ответить
В ЗСУ укомплектованість дронами яка? Мільйон? Два? Чи тільки балачки?
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28.05.2025 08:55 Ответить
у кацапів дронів в десятки разів більше, іх дрони на нитці летят в 2 рази далі, у підарів дрони уніфіціровані а у нас х\з які моделі пришлют на тих і літаемо. дрони - ракети то наші тільки кричали і влада з ними фотографувалась а кацапи вже по нам такими ******. ****, де наші дрони і що робе наша влада?
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28.05.2025 09:07 Ответить
Краде та клянчить допомогу у Заходу.
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28.05.2025 09:15 Ответить
так це очевидно , подивіться на карту і різницю розмірів між країнами ...
взагалі те що Україна тримається вже 12й рік війни такого в історіі людства ще не було за такої диспропорції
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28.05.2025 08:59 Ответить
Так, розміри малонаселених та взагалі безлюдних територій вражають.
Одна тундра чого варта
Порівняння територій тут до чого?
А що стосовно диспропорції - згадайте історію про 300 спартанців.
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28.05.2025 10:04 Ответить
И где теперь эти 300 спартанцев?
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28.05.2025 12:13 Ответить
А я так розраховував, що ви запитаєте - де тепер перська армія на чолі з царем Ксерксом
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28.05.2025 12:32 Ответить
На данный момент там же, где и спартанцы. Мифы и легенды, как 28 панфиловцев.
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28.05.2025 14:03 Ответить
І чим більше в них падатиме реальний секор економіки і паралельно будуть грощі на армію з тих же нафтогазів, тим активнійше будуть йти до армії.
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28.05.2025 08:59 Ответить
Малими групами оточують великі... Задовбали!!!
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28.05.2025 09:05 Ответить
Коли малих груп багато, можуть оточувати.
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28.05.2025 09:07 Ответить
Можуть.якщо нічого не робити.
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28.05.2025 09:17 Ответить
Ну так, стоять наші і чекають, поки їх оточать.
Чому досі не "асвабаділі" Донбас, незрозуміло. Там же пішки у найвіддаленішу точку максимум три дні йти.
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28.05.2025 09:21 Ответить
Речнику, СЗЧ-шникам-блогерам (які служать на папері) і журналістам треба якось домовитися між собою: то втрати щодня 1000 - 1200 у русні, а тут 120 - 150 на день. То два тижні тому писали, що у ворога тотальне СЗЧ, а тут комплектація на 100%. Звісно місцеві діди зараз почнуть свою шарманку, але просто подивіться на розміри воюючих країн: у них навіть 50% комплектація буде більшою по кількості особового скаладу, ніж у нас 100%. Хтось хоче на@бати математику. Я мовчу про фронтову авіацію, якої в нас майже немає
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28.05.2025 09:11 Ответить
Ви не думайте, а розповсюджуйте. Тобі соц опитування сказали: "74% українців вірять у перемогу України у війні", - опитування і новина від 25.03.25 Лінк: https://censor.net/ua/n3543129
Також, 60% українців вірять у військову перемогу України, - опитування і новина від 08.05.25 Лінк: https://censor.net/ua/n3551147

А те, що ці дві новини розмежовуються новинами про те, що десь під час ВЛК вмер епілептик, десь напали на групу оповіщення, десь підрізали машиною велосипедиста і потім кинули в бус і так далі, то то просто "пєрєгіби на мєстах", мобілізація йде за планом і перемога буде, в будь-якому разі в це вірять твої і мої співвітчизники.
Тільки чомусь не поспішають доєднатись до ЗСУ, дивина та й годі.
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28.05.2025 09:57 Ответить
Да яка нах перемога, смішно
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28.05.2025 10:30 Ответить
120-150 осіб, яких ворог за день втрачає на наших напрямках
розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин
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28.05.2025 10:03 Ответить
Біда.
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28.05.2025 09:33 Ответить
Теж бусифікують? А може просто платять?
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28.05.2025 09:37 Ответить
 
 