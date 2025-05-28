Враг не прекращает штурмы островной зоны вблизи Херсона, - Силы обороны юга

В зоне островов вблизи Херсона россияне постоянно пытаются проводить небольшие штурмы, но этот участок под огневым контролем Сил обороны.

Об этом сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он отметил, что противник постоянно пытается взять эту островную зону под контроль, чтобы форсировать Днепр и высадиться на правый берег.

"Херсон остается в сфере геополитических интересов высшего российского военно-политического руководства. Враг здесь постоянно продолжает небольшие штурмовые действия - назовем их разведывательно-поисковыми или диверсионными - для того, чтобы захватить эту островную зону", - пояснил спикер.

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По его словам, врагу приходится форсировать проливы в устье Днепра, перемещаться с острова на остров, чтобы попытаться захватить определенные плацдармы.

"Однако мы, Силы обороны Украины, уничтожаем их еще когда они начинают действовать, когда начинают только переправляться. Мы стараемся не дать им захватить плацдармы на этих островах. Мы также не даем им подойти к Антоновским мостам, им к берегу", - подчеркнул Волошин.

Он заверил, что украинские военные держат эту островную зону под огневым контролем.

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