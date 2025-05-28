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Новости Боевые действия на юге
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Враг не прекращает штурмы островной зоны вблизи Херсона, - Силы обороны юга

Россияне продолжают штурмовать острова у Херсона

В зоне островов вблизи Херсона россияне постоянно пытаются проводить небольшие штурмы, но этот участок под огневым контролем Сил обороны.

Об этом сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он отметил, что противник постоянно пытается взять эту островную зону под контроль, чтобы форсировать Днепр и высадиться на правый берег.

"Херсон остается в сфере геополитических интересов высшего российского военно-политического руководства. Враг здесь постоянно продолжает небольшие штурмовые действия - назовем их разведывательно-поисковыми или диверсионными - для того, чтобы захватить эту островную зону", - пояснил спикер.

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По его словам, врагу приходится форсировать проливы в устье Днепра, перемещаться с острова на остров, чтобы попытаться захватить определенные плацдармы.

"Однако мы, Силы обороны Украины, уничтожаем их еще когда они начинают действовать, когда начинают только переправляться. Мы стараемся не дать им захватить плацдармы на этих островах. Мы также не даем им подойти к Антоновским мостам, им к берегу", - подчеркнул Волошин.

Он заверил, что украинские военные держат эту островную зону под огневым контролем.

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Херсон (2873) боевые действия (4258) Херсонская область (4859) Херсонский район (329)


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Дніпровський напрямок (ріка Дніпро в районі Херсон-Нова Каховка). Наше військове керівництво (чи хто там) мовчать про цей напрямок. Або згадують дуже рідко. Ну ніби то все там стабільно. Ріка Дніпро є непереборною преградою для орків. Якщо дійсно непереборна, то непереборна як для орків так і для ЗСУ. Логічно? Логічно. То чому тоді на, наприклад, Вовчанському напрямку, де йде наступ орків, на Діпстейт ми бачимо тільки ТРИ "ромбики" ороччя, а на дніпровський ділянці аж 18!!!! "ромбиків" у найближчій відстані від Дніпра?! Чого оркам тримати на нібито непрохідній ділянці фронту таку кількість військ? І треба брати до уваги дві залізничні колії, які підходять до цієї ділянки.
Як би наші "стратеги" знов "не про"бали" цей напрямок. Я дуже хочу помилятися. Дуже.
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28.05.2025 07:50 Ответить
на жаль ваша правда, зараз тут справжне пекло, перевага підорів практично у всьому і особливо у повітрі, в той же час всі кричат про Покровськ та Суми. поки не пізно допоможіт Півдню
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28.05.2025 08:34 Ответить
Не маю бажання "вангувати", а на мій погляд, укасучвлада своїм ставлення до оборони Півдня країни, дає зрозуміти кацапам, що за замовчуванням не має заперечень проти повернення орків на правобережжя херсонщіни. А це відкриває оперативний простір для наступу на.......
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28.05.2025 12:19 Ответить
 
 