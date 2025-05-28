Ворог не припиняє штурми острівної зони поблизу Херсону, - Сили оборони півдня

В зоні островів поблизу Херсону росіяни постійно намагаються проводити невеликі штурми, але ця ділянка під вогневим контролем Сил оборони.

Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він зазначив, що противник постійно намагається взяти цю острівну зону під контроль, аби форсувати Дніпро та висадитися на правий берег.

"Херсон залишається у сфері геополітичних інтересів вищого російського військово-політичного керівництва. Ворог тут постійно продовжує невеликі штурмові дії - назвемо їх розвідувально-пошуковими чи диверсійними - для того, щоб захопити цю острівну зону", - пояснив речник.

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За його словами, ворогу доводиться форсувати протоки в гирлі Дніпра, переміщатися з острова на острів, аби спробувати захопити певні плацдарми.

"Проте ми, Сили оборони України, знищуємо їх ще коли вони починають діяти, коли починають лише переправлятися. Ми намагаємося не дати їм захопити плацдарми на цих островах. Ми також не даємо їм підійти до Антонівських мостів, їм до берега", - наголосив Волошин.

Він запевнив, що українські військові тримають цю острівну зону під вогневим контролем.

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