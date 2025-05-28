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Новини Бойові дії на півдні
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Ворог не припиняє штурми острівної зони поблизу Херсону, - Сили оборони півдня

Росіяни продовжують штурмувати острови біля Херсона

В зоні островів поблизу Херсону росіяни постійно намагаються проводити невеликі штурми, але ця ділянка під вогневим контролем Сил оборони.

Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він зазначив, що противник постійно намагається взяти цю острівну зону під контроль, аби форсувати Дніпро та висадитися на правий берег.

"Херсон залишається у сфері геополітичних інтересів вищого російського військово-політичного керівництва. Ворог тут постійно продовжує невеликі штурмові дії - назвемо їх розвідувально-пошуковими чи диверсійними - для того, щоб захопити цю острівну зону", - пояснив речник.

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За його словами, ворогу доводиться форсувати протоки в гирлі Дніпра, переміщатися з острова на острів, аби спробувати захопити певні плацдарми.

"Проте ми, Сили оборони України, знищуємо їх ще коли вони починають діяти, коли починають лише переправлятися. Ми намагаємося не дати їм захопити плацдарми на цих островах. Ми також не даємо їм підійти до Антонівських мостів, їм до берега", - наголосив Волошин.

Він запевнив, що українські військові тримають цю острівну зону під вогневим контролем.

Також читайте: Ворог вдався до масованих штурмів із застосуванням бронетехніки на Новопавлівському напрямку, - Сили оборони

Автор: 

Херсон (3418) бойові дії (4014) Херсонська область (5850) Херсонський район (334)


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Дніпровський напрямок (ріка Дніпро в районі Херсон-Нова Каховка). Наше військове керівництво (чи хто там) мовчать про цей напрямок. Або згадують дуже рідко. Ну ніби то все там стабільно. Ріка Дніпро є непереборною преградою для орків. Якщо дійсно непереборна, то непереборна як для орків так і для ЗСУ. Логічно? Логічно. То чому тоді на, наприклад, Вовчанському напрямку, де йде наступ орків, на Діпстейт ми бачимо тільки ТРИ "ромбики" ороччя, а на дніпровський ділянці аж 18!!!! "ромбиків" у найближчій відстані від Дніпра?! Чого оркам тримати на нібито непрохідній ділянці фронту таку кількість військ? І треба брати до уваги дві залізничні колії, які підходять до цієї ділянки.
Як би наші "стратеги" знов "не про"бали" цей напрямок. Я дуже хочу помилятися. Дуже.
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28.05.2025 07:50 Відповісти
на жаль ваша правда, зараз тут справжне пекло, перевага підорів практично у всьому і особливо у повітрі, в той же час всі кричат про Покровськ та Суми. поки не пізно допоможіт Півдню
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28.05.2025 08:34 Відповісти
Не маю бажання "вангувати", а на мій погляд, укасучвлада своїм ставлення до оборони Півдня країни, дає зрозуміти кацапам, що за замовчуванням не має заперечень проти повернення орків на правобережжя херсонщіни. А це відкриває оперативний простір для наступу на.......
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28.05.2025 12:19 Відповісти
 
 