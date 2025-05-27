Росіяни атакують дронами Херсонщину: учора поранено 8 людей, сьогодні постраждало 6 комунальників у Херсоні. ФОТОрепортаж

Минулої доби від атак противника потерпали Херсон, Антонівка, Садове, Придніпровське, Комишани, Білозерка, Берислав, Осокорівка, Хрещенівка, Шевченківка.

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Антонівка, Садове, Придніпровське, Комишани, Білозерка, Станіслав, Велетенське, Понятівка, Берислав, Нововоронцовка, Крупиця, Червоний Маяк, Томарине, Шевченківка, Хрещенівка, Веселе, Осокорівка, Дудчани, Золота Балка, Іванівка, Качкарівка, Кізомис, Козацьке, Микільське, Михайлівка, Новоолександрівка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Софіївка, Токарівка, Томарине, Томина Балка та місто Херсон.

Читайте також: Війська РФ вдарили дроном по автівці в Комишанах: госпіталізовано двох дітей та їхнього батька

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 4 приватних будинки. Також окупанти понівечили газопровід, стільникову вежу та приватні автомобілі.

Через російську агресію 8 людей дістали поранення, з них - 2 дитини.

Від ранку 27 травня росіяни атакували дронами Херсон: Близько восьмої ранку у Херсоні росіяни атакували з дрона працівників одного з міських комунальних підприємств. До лікарні доставили двох жінок, 44 та 61 рік, а також двох чоловіків, 67 та 58 років. Попередньо, вони дістали вибухові травми і контузії. Їх стан оцінюють як легкий. Чоловіки, яким 43 та 49 років, дістали вибухові травми і контузії. Медики надають їм необхідну допомогу.











