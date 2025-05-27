Россияне атакуют дронами Херсонскую область: вчера ранены 8 человек, сегодня пострадали 6 коммунальщиков в Херсоне. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки от атак противника страдали Херсон, Антоновка, Садовое, Приднепровское, Камышаны, Белозерка, Берислав, Осокоровка, Крещеновка, Шевченковка.

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

За прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, артиллерийскими обстрелами и авиаударами находились Антоновка, Садовое, Приднепровское, Камышаны, Белозерка, Станислав, Велетенское, Понятовка, Берислав, Нововоронцовка, Крупица, Красный Маяк, Томарино, Шевченковка, Крещеновка, Веселое, Осокоровка, Дудчаны, Золотая Балка, Ивановка, Качкаровка, Кизомыс, Казацкое, Никольское, Михайловка, Новоалександровка, Отрадокаменка, Ольговка, Софиевка, Токаревка, Томарино, Томина Балка и город Херсон.

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Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 2 многоэтажки и 4 частных дома. Также оккупанты изуродовали газопровод, сотовую башню и частные автомобили.

Из-за российской агрессии 8 человек получили ранения, из них - 2 ребенка.

С утра 27 мая россияне атаковали дронами Херсон: Около восьми утра в Херсоне россияне атаковали с дрона работников одного из городских коммунальных предприятий. В больницу доставили двух женщин, 44 и 61 год, а также двух мужчин, 67 и 58 лет. Предварительно, они получили взрывные травмы и контузии. Их состояние оценивается как легкое. Мужчины, которым 43 и 49 лет, получили взрывные травмы и контузии. Медики оказывают им необходимую помощь.











