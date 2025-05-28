Попри значні втрати росіянам вдається укомплектувати штурмові підрозділи на 80-100%, - Сили оборони півдня

Російським загарбникам вдається забезпечувати укомплектованість штурмових підрозділів на рівні 80-100%.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеефірі розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

"У них штурмові підрозділи укомплектовані фактично від 100% до 80%. Це говорить про те, що попри величезні втрати - а це 120-150 осіб, яких ворог за день втрачає на наших напрямках та близько 50-60 одиниць різної техніки й озброєння - він усе одно продовжує штурм", - сказав він.

За словами Волошина, росіяни готують певну кількість штурмовиків на полігонах, які розташовані на тимчасово окупованих територіях Херсонської і Запорізької областей та Криму. Там зосереджена певна кількість штурмових груп, які надалі застосовують для атак малими групами піхоти.

"У великих штурмах ворог зазнає величезних втрат. Тому він вибрав - діяти постійно, тримати високу динаміку штурмових дій на наших напрямках. І він застосовує малі групи піхоти на легкомоторній техніці", - пояснив речник.

За його даними, у кожній штурмовій роті по штату вже є до 30-35 мотоциклів - аби швидко і маневрено пересуватися по полю бою. Волошин додав, що на південному напрямку росіяни залучають саме як піхоту фактично всіх своїх військових.

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