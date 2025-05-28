Попри значні втрати росіянам вдається укомплектувати штурмові підрозділи на 80-100%, - Сили оборони півдня
Російським загарбникам вдається забезпечувати укомплектованість штурмових підрозділів на рівні 80-100%.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеефірі розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.
"У них штурмові підрозділи укомплектовані фактично від 100% до 80%. Це говорить про те, що попри величезні втрати - а це 120-150 осіб, яких ворог за день втрачає на наших напрямках та близько 50-60 одиниць різної техніки й озброєння - він усе одно продовжує штурм", - сказав він.
За словами Волошина, росіяни готують певну кількість штурмовиків на полігонах, які розташовані на тимчасово окупованих територіях Херсонської і Запорізької областей та Криму. Там зосереджена певна кількість штурмових груп, які надалі застосовують для атак малими групами піхоти.
"У великих штурмах ворог зазнає величезних втрат. Тому він вибрав - діяти постійно, тримати високу динаміку штурмових дій на наших напрямках. І він застосовує малі групи піхоти на легкомоторній техніці", - пояснив речник.
За його даними, у кожній штурмовій роті по штату вже є до 30-35 мотоциклів - аби швидко і маневрено пересуватися по полю бою. Волошин додав, що на південному напрямку росіяни залучають саме як піхоту фактично всіх своїх військових.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Бойові підрозділи завжди повної комплектації.
Це тут спробуй зажени на передок.
Там - жодних проблем з цим немає.
З поповненням ОС у русні жодних проблем.
Але фронт провалити, ну так щоб одним ривком, наприклад, хоча б Костянтинівку оточити, або Покровськ з двох боків - вони чомусь досі не можуть. Повзуть то тут, то там по десятку кв.км.
В чому причина?
Знову ж таки,все впирається в їх логістику,яка справно працює,в т.ч.залізнична гілка ростов-Крим,яку чомусь оминають і ракети,і авіація,і мільйон дронів.
Тільки вбили - одразу нові з'явились.
Так можна і сотнею тисяч проти півмільйона наступати. За умови, що півмільйона постійно зменшується, а сто тисяч завжди сто тисяч.
Ось і пояснення,а не-не-не...
Гроші - це на першому етапі, щоб підманити.
Далі - тільки уперед, хоч на милицях.
Не хочеш - ласкаво просимо у "брюко суровікіна" або асфальт-серфінг, чи весела гра "послєдній гєрой".
Що поробиш, пропаганда їх такими виховала. Нескінченно самовпевненими. Покоління за поколінням у це вірять, мов радикальні ісламісти - в рай з гуріями.
Натякаєте, що у ветеранів "сво" дуже гарні пенсії та соцгарантії?
Чомусь до зс рф йдуть стабільно і багато.
І там немає великих річок, через які треба будувати складні мости.
І дрони у нас з малим зарядом, колію не пошкодять.
Ракет немає, КАБи не долетять, артилерія не дістане.
Все просто: втрати вчасно поповнюють,їх не атакують,щоб оборонялись.
А лише вони атакують,бо вчасно отримують підкріплення через недоторкану логістику.
Бо "І дрони у нас з малим зарядом, колію не пошкодять.
Ракет немає, КАБи не долетять, артилерія не дістане"?
Гірше,коли самі вгк-гк так само вважають.
Ну тоді на ваше питання не чекайте відповіді.
У бідної рашки є гроші на агресію, а у багатих США та ЄС немає грошей на свій захист.
Одразу і безумовно у нас почали тільки нещодавно платити, в рамках "18-25".
рашка не бідна, це одна з найбагатших країн світу. Тільки гроші розподілені дуже нерівномірно, але так треба. Бо інакше хто піде за 50 тисяч на сво продаватись?
взагалі те що Україна тримається вже 12й рік війни такого в історіі людства ще не було за такої диспропорції
Одна тундра чого варта
Порівняння територій тут до чого?
А що стосовно диспропорції - згадайте історію про 300 спартанців.
Чому досі не "асвабаділі" Донбас, незрозуміло. Там же пішки у найвіддаленішу точку максимум три дні йти.
Також, 60% українців вірять у військову перемогу України, - опитування і новина від 08.05.25 Лінк: https://censor.net/ua/n3551147
А те, що ці дві новини розмежовуються новинами про те, що десь під час ВЛК вмер епілептик, десь напали на групу оповіщення, десь підрізали машиною велосипедиста і потім кинули в бус і так далі, то то просто "пєрєгіби на мєстах", мобілізація йде за планом і перемога буде, в будь-якому разі в це вірять твої і мої співвітчизники.
Тільки чомусь не поспішають доєднатись до ЗСУ, дивина та й годі.
розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин