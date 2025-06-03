Ворог намагається відновити штурми в напрямку Червоного на Гуляйпільському напрямку, - Сили оборони Півдня

На Гуляйпільському напрямку російські війська перекинули на передові позиції особовий склад штурмових груп.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це у телеефірі розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

"Неспокійно на Гуляйпільському напрямку, де противник постійно завдає масованих авіаційних ударів по Гуляйполю, Залізничному, Малинівці. Фактично стирає ці населені пункти. Крім того, ворог намагається відновити штурмові дії в напрямку Червоного, а також перекинув на передові позиції особовий склад штурмових груп. Це одна із ознак того, що він невдовзі і тут розпочне активацію на цьому напрямку", - розповів речник.

Він також розповів, що окупанти штурмують на Новопавлівському та Оріхівському напрямках.

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"Щодо Запорізького напрямку, то тут ситуація дещо складніша, тому що, наприклад, такий напрямок, як Новопавлівський, це один з найнебезпечніших напрямків уздовж всієї лінії бойового зіткнення. Щодня там відбувається від 25 до 30 бойових зіткнень. Ворог намагається захопити певні наші населені пункти, як-от: Багатир, Новосілка, Новопіль, Зелене Поле, Вільне Поле", - розповів Волошин.

Речник наголосив, що росіяни намагаються зберігати високу інтенсивність бойових дій та хочуть виснажити українських захисників, які перебувають на цих напрямках. Зокрема, не дати підтягнути поповнення.

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"Це одна з нових тактик ворога, коли він проводить штурм за штурмом, що ми навіть не встигаємо інколи підтягнути свої резерви, але ми знаємо цю тактику, тому знаємо, як протидіяти ефективно. На цьому Новопавлівському напрямку щодня ворог має доволі високі втрати - це близько півтори сотні загиблих і близько 30-40 одиниць озброєння і бойової техніки", - додав він.

За його словами, на Оріхівському напрямку ворог проводить вдень по п'ять-сім, а то і до 10 бойових зіткнень.