Росіяни удвічі збільшили кількість боєзіткнень на Запоріжжі, найбільш загрозлива ситуація - на Новопавлівському напрямку, - Сили оборони Півдня
У травні кількість бойових зіткнень на Запоріжжі збільшилася більш ніж удвічі порівняно із квітнем.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.
"Наприклад, у травні цього року на півдні зафіксовано 659 ворожих штурмових дій. Зокрема на Херсонському напрямку - це півсотні, і на Запорізьких напрямках - це 610 штурмових дій. У квітні було таких зафіксовано 325 штурмових дій, з них 49 - на Херсонському напрямку і 276 - на Запоріжжі. Тобто кількість штурмових дій на Запоріжжі збільшилась в понад два рази. Став ворог діяти активніше", - зазначив він.
Речник зауважив, що зміни лінії бойового зіткнення були незначні, тому що Сили оборони України вели маневрову оборону, присікаючи спроби ворога вклинитись в українські позиції. Зокрема, ворог щодня втрачав понад 100-120 людей особового складу.
"На Новопавлівському напрямку постійно зараз тривають штурмові дії. На день таких штурмових дій було від 20 до 25, а то і більше спроб ворога просунутись в напрямку адміністративного кордону Запорізької, Дніпропетровської та Донецької областей. Найбільше ворог намагався проводити ці штурмові дії біля населених пунктів Новосілка, Новопіль, Вільне Поле, Зелене Поле, Багатир", - додав Волошин.
За його словами, найбільш загрозлива ситуація саме на Новопавлівському напрямку, де росіяни продовжують штурмові дії, застосовуючи мотоцикли, багі та квадроцикли.
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