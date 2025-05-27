Зафіксовано 20 випадків застосування окупантами нових баражуючих боєприпасів "Бандероль", - Сили оборони півдня
На півдні України зафіксовано вже біля 20 випадків застосувань з боку російських окупантів нових баражуючих боєприпасів "Бандероль".
Про це розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН..
Цей боєприпас – дещо середнє між дроном та крилатою ракетою. Військовий додав, що це засіб повітряного старту – його запускають з великих БПЛА, таких, як наш "Байрактар". У росіян є подібний – "Оріон".
"Маса вибухової речовини в цій ракеті – приблизно 150 кг: починаючи от 138 та до 154. Це уламково-фугасні боєприпаси", – сказав речник.
За його словами, основна загроза "Бандеролі" – в її дальності. Росіяни заявляють, що цей боєприпас летить на 700 км, проте ЗСУ фіксували близько 310-320 км від точки, звідки його запустили.
"Крім того, у нього доволі висока швидкість – від 480 до 680 км на годину", – зазначив Волошин.
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