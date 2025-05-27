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Зафіксовано 20 випадків застосування окупантами нових баражуючих боєприпасів "Бандероль", - Сили оборони півдня

російський баражуючий боєприпас Бандероль

На півдні України зафіксовано вже біля 20 випадків застосувань з боку російських окупантів нових баражуючих боєприпасів "Бандероль".

Про це розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН..

Цей боєприпас – дещо середнє між дроном та крилатою ракетою. Військовий додав, що це засіб повітряного старту – його запускають з великих БПЛА, таких, як наш "Байрактар". У росіян є подібний – "Оріон".

"Маса вибухової речовини в цій ракеті – приблизно 150 кг: починаючи от 138 та до 154. Це уламково-фугасні боєприпаси", – сказав речник.

За його словами, основна загроза "Бандеролі" – в її дальності. Росіяни заявляють, що цей боєприпас летить на 700 км, проте ЗСУ фіксували близько 310-320 км від точки, звідки його запустили.

"Крім того, у нього доволі висока швидкість – від 480 до 680 км на годину", – зазначив Волошин.

Також читайте: Ворог намагається витіснити ЗСУ від Антонівських мостів і взяти під контроль декілька островів, - Сили оборони Півдня

Автор: 

безпілотник (4288) обстріл (28993) ракети (4048) Сили оборони півдня (366)


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Топ коментарі
+8
мда.. чекаю на черговий ублюдочний зельоний відосик
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27.05.2025 22:23
+2
Зеленський минулого року казав що вже проходять випроування власних КАБів (але досі не застосовуються), то власні "бандеролі" у нас якщо і з'являться, то не раніше ніж років через 10,
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27.05.2025 22:31
+2
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27.05.2025 22:32
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мда.. чекаю на черговий ублюдочний зельоний відосик
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27.05.2025 22:23 Відповісти
Зеленський минулого року казав що вже проходять випроування власних КАБів (але досі не застосовуються), то власні "бандеролі" у нас якщо і з'являться, то не раніше ніж років через 10,
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27.05.2025 22:31 Відповісти
Та если таким арсеналом москали будут лупить то вопрос на засыпку. Через которое время в Украине не останется ни одного целого кирпича. Просто математический расчет. Тысячу шахедов в сутки скоро москали будут пускать. Плюс несколько сотен КАБов (в сутки) плюс пол сотни ракет (в сутки) плюс другие летательные средства поражения. Так вот вопрос. Через какое время в Украине не останется ни одной постройки. Ни одного целого кирпича
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27.05.2025 22:31 Відповісти
50 ракет в сутки это 18 000 ракет в год, думаю это очень дорогое удовольствие
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27.05.2025 22:46 Відповісти
то що пропонуєш?
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27.05.2025 22:48 Відповісти
Здесь ничего не сделать. Всего ПВО в мире не хватит такое количество воздушных целей сбивать.
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27.05.2025 22:51 Відповісти
та ти шо. ) довго думав над цим?
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27.05.2025 23:22 Відповісти
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27.05.2025 22:32 Відповісти
То есть, это что то типа нашей распиаренной "Паляниці"?
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27.05.2025 22:44 Відповісти
московити копіюють наши розробки, чи я помиляюсь??? Але вибухівки в два три рази більше!!!
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27.05.2025 23:09 Відповісти
А что москали просто так построили аж три новых завода по производству ракетных двигателей? Они масштабируют производство ракет в первую очередь баллистических. Плюс баллистика от Северной Кореи . Через пол года вполне смогут запускать по 50 ракет в сутки. Поэтому лучший способ защиты это нападение. Вот они массовую атаку дроново-ракетную по Украине пускают. Значит Украина должна иметь ресурсы хотя бы треть от этого количества сразу "ответку" пускать по Московии. Только так можно отвадить москалей бомбить Украинские города. Когда "ответка" летит пусть и не такая массированая
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27.05.2025 23:10 Відповісти
Якщо вони посилають "Бандеролi", настав час для України посилати "Контейнери". Якомога більше.
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27.05.2025 23:32 Відповісти
А миллиард деревьев не хочешь? Причём посажены в асфальт.
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27.05.2025 23:52 Відповісти
хочешь 🤣
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28.05.2025 00:04 Відповісти
 
 