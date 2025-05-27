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Зафиксировано 20 случаев применения оккупантами новых барражирующих боеприпасов "Бандероль", - Силы обороны юга

российский баражующий боеприпас Бандероль

На юге Украины зафиксировано уже около 20 случаев применения со стороны российских оккупантов новых барражирующих боеприпасов "Бандероль".

Об этом рассказал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Этот боеприпас - нечто среднее между дроном и крылатой ракетой. Военный добавил, что это - средство воздушного старта, его запускают с больших БПЛА, таких, как наш "Байрактар". У россиян есть подобный - "Орион".

"Масса взрывчатого вещества в этой ракете - примерно 150 кг: начиная от 138 и до 154. Это обломочно-фугасные боеприпасы", - сказал спикер.

По его словам, основная угроза "Бандероли" - в ее дальности. Россияне заявляют, что этот боеприпас летит на 700 км, однако ВСУ фиксировали около 310-320 км от точки, откуда его запустили.

"Кроме того, у него довольно высокая скорость - от 480 до 680 км в час", - отметил Волошин.

Также читайте: Враг прибег к массированным штурмам с применением бронетехники на Новопавловском направлении, - Силы обороны

Автор: 

беспилотник (3723) обстрел (27672) ракеты (3592) Силы обороны юга (341)


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Топ комментарии
+8
мда.. чекаю на черговий ублюдочний зельоний відосик
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27.05.2025 22:23
+2
Зеленський минулого року казав що вже проходять випроування власних КАБів (але досі не застосовуються), то власні "бандеролі" у нас якщо і з'являться, то не раніше ніж років через 10,
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27.05.2025 22:31
+2
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27.05.2025 22:32
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мда.. чекаю на черговий ублюдочний зельоний відосик
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27.05.2025 22:23 Ответить
Зеленський минулого року казав що вже проходять випроування власних КАБів (але досі не застосовуються), то власні "бандеролі" у нас якщо і з'являться, то не раніше ніж років через 10,
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27.05.2025 22:31 Ответить
Та если таким арсеналом москали будут лупить то вопрос на засыпку. Через которое время в Украине не останется ни одного целого кирпича. Просто математический расчет. Тысячу шахедов в сутки скоро москали будут пускать. Плюс несколько сотен КАБов (в сутки) плюс пол сотни ракет (в сутки) плюс другие летательные средства поражения. Так вот вопрос. Через какое время в Украине не останется ни одной постройки. Ни одного целого кирпича
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27.05.2025 22:31 Ответить
50 ракет в сутки это 18 000 ракет в год, думаю это очень дорогое удовольствие
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27.05.2025 22:46 Ответить
то що пропонуєш?
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27.05.2025 22:48 Ответить
Здесь ничего не сделать. Всего ПВО в мире не хватит такое количество воздушных целей сбивать.
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27.05.2025 22:51 Ответить
та ти шо. ) довго думав над цим?
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27.05.2025 23:22 Ответить
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27.05.2025 22:32 Ответить
То есть, это что то типа нашей распиаренной "Паляниці"?
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27.05.2025 22:44 Ответить
московити копіюють наши розробки, чи я помиляюсь??? Але вибухівки в два три рази більше!!!
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27.05.2025 23:09 Ответить
А что москали просто так построили аж три новых завода по производству ракетных двигателей? Они масштабируют производство ракет в первую очередь баллистических. Плюс баллистика от Северной Кореи . Через пол года вполне смогут запускать по 50 ракет в сутки. Поэтому лучший способ защиты это нападение. Вот они массовую атаку дроново-ракетную по Украине пускают. Значит Украина должна иметь ресурсы хотя бы треть от этого количества сразу "ответку" пускать по Московии. Только так можно отвадить москалей бомбить Украинские города. Когда "ответка" летит пусть и не такая массированая
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27.05.2025 23:10 Ответить
Якщо вони посилають "Бандеролi", настав час для України посилати "Контейнери". Якомога більше.
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27.05.2025 23:32 Ответить
А миллиард деревьев не хочешь? Причём посажены в асфальт.
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27.05.2025 23:52 Ответить
хочешь 🤣
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28.05.2025 00:04 Ответить
 
 