Зафиксировано 20 случаев применения оккупантами новых барражирующих боеприпасов "Бандероль", - Силы обороны юга

На юге Украины зафиксировано уже около 20 случаев применения со стороны российских оккупантов новых барражирующих боеприпасов "Бандероль".

Об этом рассказал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Этот боеприпас - нечто среднее между дроном и крылатой ракетой. Военный добавил, что это - средство воздушного старта, его запускают с больших БПЛА, таких, как наш "Байрактар". У россиян есть подобный - "Орион".

"Масса взрывчатого вещества в этой ракете - примерно 150 кг: начиная от 138 и до 154. Это обломочно-фугасные боеприпасы", - сказал спикер.

По его словам, основная угроза "Бандероли" - в ее дальности. Россияне заявляют, что этот боеприпас летит на 700 км, однако ВСУ фиксировали около 310-320 км от точки, откуда его запустили.

"Кроме того, у него довольно высокая скорость - от 480 до 680 км в час", - отметил Волошин.

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