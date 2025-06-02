Ворог не зменшує тиску на півдні, продовжує артобстріли, завдає авіаударів, масово використовує FPV-дрони, - Сили оборони

На південному напрямку російські війська підтримують високу активність, застосовуючи різноманітне озброєння проти позицій Сил оборони України та прилеглих населених пунктів. Ворог не зменшує тиску, продовжуючи артилерійські обстріли та завдаючи авіаційних ударів. Окрім того, окупанти масово використовують FPV-дрони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони півдня.

Бойові дії

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 14 ворожих штурмів у районах Новосілки, Зеленого Поля, Новополя, Вільного Поля, Багатиря, Костянтинополя та Одрадного.

На Оріхівському напрямку поблизу Степового загарбники здійснили дві безуспішні атаки на позиції наших захисників.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках за вчора боєзіткнень не зафіксовано.

За вчора зафіксовано майже 350 ворожих обстрілів, як цивільної інфраструктури, так і позицій наших захисників, з використанням понад 1400 боєприпасів.

Впродовж минулої доби окупанти нанесли майже 600 ударів дронами-камікадзе різних модифікацій, в тому числі баражуючими боєприпасами "Ланцет" та здійснили 390 скидів з БпЛА, використавши майже 470 боєприпасів.

Від ударів FPV потерпали мирні люди у прифронтових населених пунктах Миколаївської, Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей.

Ворожі обстріли

Ворожі війська продовжують завдавати вогневого ураження з різних видів важкого артилерійського озброєння та РСЗВ по цивільних людях і прифронтових територіях.

Окупаційні війська завдали 9 авіаційних ударів, 7 з який по Запорізькій області, 2 - по Херсонщині. Було застосовано 21 керовану авіабомбу (КАБ) та 92 некерованих авіаційних ракет (НАР).

Ударів зазнали цивільне населення, критична та соціальна інфраструктура.

Через російську агресію на Херсонщині продовжують уражати місця дислокації ворога, його вогневі позиції та тили.

5 людей загинули, 9 - дістали поранень внаслідок ворожих атак на Запорізьку область. На Миколаївщині внаслідок атаки у с. Дніпровське поранено двох людей, їх було госпіталізовано.

Агресор від вечора, вночі та зранку не полишав у спокої Нікопольщину. Здійснював артобстріли, застосовував дрони-камікадзе, скидав боєприпаси з БпЛА. Під ударом перебували Нікополь та Марганецька громада, постраждали троє чоловіків. Усі госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

Пошкоджені медзаклад та пожежну частину.

Втрати ворога

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої області знищили 1 "Shahed-131/136".

Сили оборони Півдня України продовжують уражати місця дислокації ворога, його вогневі позиції та тили. За минулу добу ворожі втрати становлять:

88 окупантів;

9 артилерійських систем;

26 одиниць авто та бронетехніки;

8 розвідувальних БпЛА "Supercam" та "Zala";

3 мотоцикли;

2 квадроцикли;

2 човни;

2 засоби РЕБ;

спарена зенітна установка;

5 антен старлінк, 7 антен управління БпЛА та 3 антени зв'язку;

1 наземна станція управління БпЛА;

3 місця зберігання ПММ.

Зруйновано:

34 укриттів/бліндажів;

2 вогневі позиції;

6 спостережних пунктів.

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