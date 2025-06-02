Враг не ослабляет давление на юге, продолжает артобстрелы, наносит авиаудары, массово использует FPV-дроны, - Силы обороны

На южном направлении российские войска поддерживают высокую активность, применяя разнообразное вооружение против позиций Сил обороны Украины и прилегающих населенных пунктов. Враг не уменьшает давления, продолжая артиллерийские обстрелы и нанося авиационные удары. Кроме того, оккупанты массово используют FPV-дроны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Боевые действия

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 14 вражеских штурмов в районах Новоселки, Зеленого Поля, Новополя, Вольного Поля, Багатыря, Константинополя и Отрадного.

На Ореховском направлении вблизи Степного захватчики совершили две безуспешные атаки на позиции наших защитников.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях за вчера боестолкновений не зафиксировано.

За вчера зафиксировано почти 350 вражеских обстрелов, как гражданской инфраструктуры, так и позиций наших защитников, с использованием более 1400 боеприпасов.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли почти 600 ударов дронами-камикадзе различных модификаций, в том числе барражирующими боеприпасами "Ланцет" и совершили 390 сбросов с БПЛА, использовав почти 470 боеприпасов. От ударов FPV страдали мирные люди в прифронтовых населенных пунктах Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей.

Вражеские обстрелы

Вражеские войска продолжают наносить огневое поражение из различных видов тяжелого артиллерийского вооружения и РСЗО по гражданским людям и прифронтовым территориям.

Оккупационные войска нанесли 9 авиационных ударов, 7 из которых по Запорожской области, 2 - по Херсонщине. Было применено 21 управляемую авиабомбу (КАБ) и 92 неуправляемых авиационных ракет (НАР).

Ударам подверглось гражданское население, критическая и социальная инфраструктура.

Из-за российской агрессии на Херсонщине продолжают поражать места дислокации врага, его огневые позиции и тылы. 5 человек погибли, 9 - получили ранения в результате вражеских атак на Запорожскую область. На Николаевщине в результате атаки в с. Днепровское ранены два человека, они были госпитализированы.

Агрессор с вечера, ночью и утром не оставлял в покое Никопольщину. Осуществлял артобстрелы, применял дроны-камикадзе, сбрасывал боеприпасы с БПЛА. Под ударом находились Никополь и Марганецкая громада, пострадали трое мужчин. Все госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Повреждены медучреждение и пожарная часть.

Потери врага

Во время ночной дроновой атаки Силы противовоздушной обороны над территорией нашей области уничтожили 1 Shahed-131/136.

Силы обороны Юга Украины продолжают поражать места дислокации врага, его огневые позиции и тылы. За минувшие сутки вражеские потери составляют:

88 оккупантов;

9 артиллерийских систем;

26 единиц авто и бронетехники;

8 разведывательных БПЛА Supercam и Zala;

3 мотоцикла;

2 квадроцикла;

2 лодки;

2 средства РЭБ;

спаренная зенитная установка;

5 антенн старлинк, 7 антенн управления БПЛА и 3 антенны связи;

1 наземная станция управления БПЛА;

3 места хранения ГСМ.

Разрушены:

34 укрытий/блиндажей;

2 огневые позиции;

6 наблюдательных пунктов.

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