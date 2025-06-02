Враг не ослабляет давление на юге, продолжает артобстрелы, наносит авиаудары, массово использует FPV-дроны, - Силы обороны
На южном направлении российские войска поддерживают высокую активность, применяя разнообразное вооружение против позиций Сил обороны Украины и прилегающих населенных пунктов. Враг не уменьшает давления, продолжая артиллерийские обстрелы и нанося авиационные удары. Кроме того, оккупанты массово используют FPV-дроны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.
Боевые действия
На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 14 вражеских штурмов в районах Новоселки, Зеленого Поля, Новополя, Вольного Поля, Багатыря, Константинополя и Отрадного.
На Ореховском направлении вблизи Степного захватчики совершили две безуспешные атаки на позиции наших защитников.
На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях за вчера боестолкновений не зафиксировано.
За вчера зафиксировано почти 350 вражеских обстрелов, как гражданской инфраструктуры, так и позиций наших защитников, с использованием более 1400 боеприпасов.
За прошедшие сутки оккупанты нанесли почти 600 ударов дронами-камикадзе различных модификаций, в том числе барражирующими боеприпасами "Ланцет" и совершили 390 сбросов с БПЛА, использовав почти 470 боеприпасов. От ударов FPV страдали мирные люди в прифронтовых населенных пунктах Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей.
Вражеские обстрелы
Вражеские войска продолжают наносить огневое поражение из различных видов тяжелого артиллерийского вооружения и РСЗО по гражданским людям и прифронтовым территориям.
Оккупационные войска нанесли 9 авиационных ударов, 7 из которых по Запорожской области, 2 - по Херсонщине. Было применено 21 управляемую авиабомбу (КАБ) и 92 неуправляемых авиационных ракет (НАР).
Ударам подверглось гражданское население, критическая и социальная инфраструктура.
Из-за российской агрессии на Херсонщине продолжают поражать места дислокации врага, его огневые позиции и тылы. 5 человек погибли, 9 - получили ранения в результате вражеских атак на Запорожскую область. На Николаевщине в результате атаки в с. Днепровское ранены два человека, они были госпитализированы.
Агрессор с вечера, ночью и утром не оставлял в покое Никопольщину. Осуществлял артобстрелы, применял дроны-камикадзе, сбрасывал боеприпасы с БПЛА. Под ударом находились Никополь и Марганецкая громада, пострадали трое мужчин. Все госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Повреждены медучреждение и пожарная часть.
Потери врага
Во время ночной дроновой атаки Силы противовоздушной обороны над территорией нашей области уничтожили 1 Shahed-131/136.
Силы обороны Юга Украины продолжают поражать места дислокации врага, его огневые позиции и тылы. За минувшие сутки вражеские потери составляют:
- 88 оккупантов;
- 9 артиллерийских систем;
- 26 единиц авто и бронетехники;
- 8 разведывательных БПЛА Supercam и Zala;
- 3 мотоцикла;
- 2 квадроцикла;
- 2 лодки;
- 2 средства РЭБ;
- спаренная зенитная установка;
- 5 антенн старлинк, 7 антенн управления БПЛА и 3 антенны связи;
- 1 наземная станция управления БПЛА;
- 3 места хранения ГСМ.
Разрушены:
- 34 укрытий/блиндажей;
- 2 огневые позиции;
- 6 наблюдательных пунктов.
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