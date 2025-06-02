Россияне вдвое увеличили количество боестолкновений в Запорожской области, наиболее угрожающая ситуация - на Новопавловском направлении, - Силы обороны Юга
В мае количество боевых столкновений в Запорожской области увеличилось более чем вдвое по сравнению с апрелем.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.
"Например, в мае этого года на юге зафиксировано 659 вражеских штурмовых действий. В частности на Херсонском направлении - это полсотни, и на Запорожских направлениях - это 610 штурмовых действий. В апреле было таких зафиксировано 325 штурмовых действий, из них 49 - на Херсонском направлении и 276 - в Запорожской области. То есть количество штурмовых действий в Запорожской области увеличилось более чем в два раза. Стал враг действовать активнее", - отметил он.
Спикер отметил, что изменения линии боевого соприкосновения были незначительны, потому что Силы обороны Украины вели маневренную оборону, пресекая попытки врага вклиниться в украинские позиции. В частности, враг ежедневно терял более 100-120 человек личного состава.
"На Новопавловском направлении постоянно сейчас продолжаются штурмовые действия. В день таких штурмовых действий было от 20 до 25, а то и больше попыток врага продвинуться в направлении административной границы Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областей. Больше всего враг пытался проводить эти штурмовые действия возле населенных пунктов Новоселка, Новополье, Свободное Поле, Зеленое Поле, Богатырь", - добавил Волошин.
По его словам, наиболее угрожающая ситуация именно на Новопавловском направлении, где россияне продолжают штурмовые действия, применяя мотоциклы, багги и квадроциклы.
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