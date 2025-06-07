Днями були знищені три російські установки "Іскандер", - Зеленський

Днями Сили оборони України знищили три установки "Іскандер" російських окупантів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

Глава держави розповів, що у суботу, 7 червня, він заслухав доповіді міністра оборони України Рустема Умєрова та головнокомандувача Олександра Сирського. Передовсім йшлося щодо дій українських воїнів на передовій.

"Наші воїни цього тижня успішно знищили позиції росіян – саме ті позиції, з яких били по Україні, по наших громадах, по наших людях. Днями були знищені три установки "Іскандер" – це було знищення просто вбивць. Також є збиття російського військового літака Су-35 та пошкодження їхніх військових вертольотів. Є і нові ураження російської військової логістики, аеродромів. Це допомагає нашому захисту – кожне ускладнення для Росії має значення для нас", - сказав президент.

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