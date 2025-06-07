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Новини Знищення російської техніки Знищення російського літака
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Днями були знищені три російські установки "Іскандер", - Зеленський

Зеленський повідомив про знищення ворожих Іскандерів

Днями Сили оборони України знищили три установки "Іскандер" російських окупантів. 

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

Глава держави розповів, що у суботу, 7 червня, він заслухав доповіді міністра оборони України Рустема Умєрова та головнокомандувача Олександра Сирського. Передовсім йшлося щодо дій українських воїнів на передовій.

"Наші воїни цього тижня успішно знищили позиції росіян – саме ті позиції, з яких били по Україні, по наших громадах, по наших людях. Днями були знищені три установки "Іскандер" – це було знищення просто вбивць. Також є збиття російського військового літака Су-35 та пошкодження їхніх військових вертольотів. Є і нові ураження російської військової логістики, аеродромів. Це допомагає нашому захисту – кожне ускладнення для Росії має значення для нас", - сказав президент.

Читайте також: На півдні вражено локомотив із колоною ворожої техніки: окупанти зазнали значних втрат, - Сили оборони

Автор: 

Зеленський Володимир (24358) знищення (7571)


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Топ коментарі
+5
Росіяни б'ють балістикою - потрібно бити дронами по місцям, де виробляють цю балістику.

Виробник Іскандерa: Воткінський машинобудівний завод (Воткінськ) - ракети: Виробниче об'єднання «Барикади» (Волгоград) - наземне обладнання: КБМ (Коломна) - розробник системи.

Загальний дизайн ракети Кинжал подібний до старішої наземної ракети 9K720 Іскандер, адаптованої для повітряного запуску з модифікованою системою наведення для Кинжала.
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07.06.2025 21:46 Відповісти
+4
Їх мабуть знищив умєров твоїм мирним планом.
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07.06.2025 21:45 Відповісти
+3
днями? Та тиждень тому!
Запізніле запалювання...
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07.06.2025 21:46 Відповісти
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Їх мабуть знищив умєров твоїм мирним планом.
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07.06.2025 21:45 Відповісти
До речі зверніть увагу як кацапня проводить іпсошку. Оцей пі'дор вже не перше однотипне повідомлення тут лишив. Притягли якусь фуру на обмін, про який ніхто не домовлявся, і качають тему про "6.000 вбитих". Повний інет цього лайна...
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07.06.2025 22:35 Відповісти
Росіяни б'ють балістикою - потрібно бити дронами по місцям, де виробляють цю балістику.

Виробник Іскандерa: Воткінський машинобудівний завод (Воткінськ) - ракети: Виробниче об'єднання «Барикади» (Волгоград) - наземне обладнання: КБМ (Коломна) - розробник системи.

Загальний дизайн ракети Кинжал подібний до старішої наземної ракети 9K720 Іскандер, адаптованої для повітряного запуску з модифікованою системою наведення для Кинжала.
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07.06.2025 21:46 Відповісти
днями? Та тиждень тому!
Запізніле запалювання...
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07.06.2025 21:46 Відповісти
О, речник ЗСУ на зв'язку)
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07.06.2025 21:48 Відповісти
Прокинувся..дебільний през..Господи, за що нам таке нещастя!!! Ок, війна. Але оцей полудурок - за що!!
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07.06.2025 22:00 Відповісти
Ти, гімно в ополонці, не ображай мого президента !
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07.06.2025 22:07 Відповісти
А ти за якого топиш? заигівно українське, чи пшеківське?

пшеківське он прокинулось.
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07.06.2025 22:11 Відповісти
Да вроде она не обижает Навроцкого
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07.06.2025 22:20 Відповісти
Наркоман Volodymyr Gorobets безпомилкові ознаки дурачка це зупинка ракетних програм перед вторгненням русні, " велике крадівництво", розмінування територій і відвід військ, обіцянки шашликів в травні, зрив мобілізації, насичення влади руснею і "портновцями".
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07.06.2025 22:27 Відповісти
На куя ти полудурка выбрав президентом?
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07.06.2025 22:51 Відповісти
То добре.
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07.06.2025 22:03 Відповісти
Почнемо з реальності: ситуація на всіх напрямках дуже важка, напевно зараз самий найважчий період з початку повномаштабного вторгнення, далі буде ще важче. Ворог переважає нас у всіх засобах: людський ресурс, дрони, артилерія, авіація та інше.

Розповідати Вам про знищену техніку, знищених окупантів немає сенсу. В нас також є знищена техніка, гинуть захисники - це війна, без цього ніяк. Нажаль, ворог не стоїть на місці, постійно вдосконалює як особовий склад так і засоби ураження.

Ми дуже відстаємо від армії рф, будемо відверті, але є вирішення даних проблем:
- Фортифікації (в більшості випадків противник має просування через не підготовку місцевості до оборони, ми не знаємо навіщо облаштовують фортифікації посеред поля у відкритому небі, просто не розуміємо. Зараз всі ми бачимо результати Сумського напрямку, також дана ситуація буде на Дніпропетровському напрямку);
- Технології (ми не маємо воювати людським ресурсом, оскільки він у нас обмежений, треба робити великий акцент на дрони та інші роботизовані системи. Нажаль в нас тільки розповідають про мільйони дронів, дрони є, але їх дуже мала та обмежена кількість).

Армія рф не планує зупинятись будь ласка зрозумійте, вони прийшли вбивати нас за кошти. Нашим вищим вождям нарешті треба перестати займатися плануванням незрозумілих операцій, ТРЕБА ПЕРЕХОДИТИ В ГЛУХУ ОБОРОНУ, про якісь наступальні операції забудьте в нас немає засобів для даних заходів.

@shofront
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07.06.2025 22:25 Відповісти
Під Тьоткіно потрапив в оточення полк росіян.
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07.06.2025 22:36 Відповісти
Інформацію про критичну для РФ ситуацію в Тьоткіному розповсюдили одразу кілька Z-блогерів. Зокрема, Telegram-канал "Я Курский" у четвер, 5 червня, повідомив, що селище "практично в оточенні".
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07.06.2025 22:37 Відповісти
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07.06.2025 22:27 Відповісти
Ну, то що там з Сумами?
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07.06.2025 22:41 Відповісти
Потрібно кожен день знищувати по куілька установок щоб у кацапів їх взагалі уже не залишилось!
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07.06.2025 22:53 Відповісти
А скільки виробляють в місяць?
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07.06.2025 22:56 Відповісти
 
 