Днями були знищені три російські установки "Іскандер", - Зеленський
Днями Сили оборони України знищили три установки "Іскандер" російських окупантів.
Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.
Глава держави розповів, що у суботу, 7 червня, він заслухав доповіді міністра оборони України Рустема Умєрова та головнокомандувача Олександра Сирського. Передовсім йшлося щодо дій українських воїнів на передовій.
"Наші воїни цього тижня успішно знищили позиції росіян – саме ті позиції, з яких били по Україні, по наших громадах, по наших людях. Днями були знищені три установки "Іскандер" – це було знищення просто вбивць. Також є збиття російського військового літака Су-35 та пошкодження їхніх військових вертольотів. Є і нові ураження російської військової логістики, аеродромів. Це допомагає нашому захисту – кожне ускладнення для Росії має значення для нас", - сказав президент.
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Виробник Іскандерa: Воткінський машинобудівний завод (Воткінськ) - ракети: Виробниче об'єднання «Барикади» (Волгоград) - наземне обладнання: КБМ (Коломна) - розробник системи.
Загальний дизайн ракети Кинжал подібний до старішої наземної ракети 9K720 Іскандер, адаптованої для повітряного запуску з модифікованою системою наведення для Кинжала.
Запізніле запалювання...
пшеківське он прокинулось.
Розповідати Вам про знищену техніку, знищених окупантів немає сенсу. В нас також є знищена техніка, гинуть захисники - це війна, без цього ніяк. Нажаль, ворог не стоїть на місці, постійно вдосконалює як особовий склад так і засоби ураження.
Ми дуже відстаємо від армії рф, будемо відверті, але є вирішення даних проблем:
- Фортифікації (в більшості випадків противник має просування через не підготовку місцевості до оборони, ми не знаємо навіщо облаштовують фортифікації посеред поля у відкритому небі, просто не розуміємо. Зараз всі ми бачимо результати Сумського напрямку, також дана ситуація буде на Дніпропетровському напрямку);
- Технології (ми не маємо воювати людським ресурсом, оскільки він у нас обмежений, треба робити великий акцент на дрони та інші роботизовані системи. Нажаль в нас тільки розповідають про мільйони дронів, дрони є, але їх дуже мала та обмежена кількість).
Армія рф не планує зупинятись будь ласка зрозумійте, вони прийшли вбивати нас за кошти. Нашим вищим вождям нарешті треба перестати займатися плануванням незрозумілих операцій, ТРЕБА ПЕРЕХОДИТИ В ГЛУХУ ОБОРОНУ, про якісь наступальні операції забудьте в нас немає засобів для даних заходів.
@shofront