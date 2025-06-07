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Новини Відео Знищення російської техніки
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Оператори СБС знищили російський "Бук-М3" разом із боєкомплектом. ВIДЕО

Бійці 14-го окремого полку БпАК Сил безпілотних систем у взаємодії з аеророзвідкою 74 ОРБ виявили та знищили пускову установку ЗРК "Бук-М3".

Відео бойової роботи було оприлюднене на каналі Сил безпілотних систем інформує Цензор.НЕТ.

Операція стала зразком злагодженої роботи підрозділів. Спочатку за допомогою БПЛА оператори групи "Альтаір" 14-го полку знерухомили ціль, яку "підсвічували" пілоти 74 ОРБ. Після цього бійці роти "Чарлі" 14 ОП БпАК завдали точного удару, що спричинив детонацію боєкомплекту та повне знищення установки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Днями були знищені три російські установки "Іскандер", - Зеленський

ЗРК "Бук-М3"

ЗРК "Бук-М3" – сучасна російська система ППО, що здатна перехоплювати повітряні цілі на відстані до 70 км. Знищення таких установок завдає противнику мільйонних збитків і відкриває повітряний простір для подальших операцій Сил оборони України.

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знищення (7571) Бук (130) Сили безпілотних систем (106)


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Щось у мене передоз Зеленського.
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07.06.2025 21:58 Відповісти
Як на мене з сонцепьоку красивіше фейерверк, але з Буку теж непоганий.
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07.06.2025 22:17 Відповісти
 
 