Оператори СБС знищили російський "Бук-М3" разом із боєкомплектом. ВIДЕО

Бійці 14-го окремого полку БпАК Сил безпілотних систем у взаємодії з аеророзвідкою 74 ОРБ виявили та знищили пускову установку ЗРК "Бук-М3".

Відео бойової роботи було оприлюднене на каналі Сил безпілотних систем інформує Цензор.НЕТ.

Операція стала зразком злагодженої роботи підрозділів. Спочатку за допомогою БПЛА оператори групи "Альтаір" 14-го полку знерухомили ціль, яку "підсвічували" пілоти 74 ОРБ. Після цього бійці роти "Чарлі" 14 ОП БпАК завдали точного удару, що спричинив детонацію боєкомплекту та повне знищення установки.

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ЗРК "Бук-М3"

ЗРК "Бук-М3" – сучасна російська система ППО, що здатна перехоплювати повітряні цілі на відстані до 70 км. Знищення таких установок завдає противнику мільйонних збитків і відкриває повітряний простір для подальших операцій Сил оборони України.