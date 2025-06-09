РФ виробляє понад 5000 "Шахедів" на місяць, це свідчить про п’ятикратне зростання, - ГУР. ІНФОГРАФІКА
Зараз Росія на місяць виробляє понад 5000 далекобійних дронів, 2700 з них є справжніми Shahed-136/Герань-2, решта — дрони-імітатори. Це вп'ятеро більше, ніж у серпні 2024 року.
Про це йдеться у відповіді пресслужби Головного управління розвідки Міноборони на запит Forbes Ukraine, передає Цензор.НЕТ.
Так, станом на кінець травня 2025 року темпи виробництва Росією "Шахедів" становлять близько 2700 дронів на місяць. Темпи виробництва імітаторів ударних БПЛА типу "Гербера" – близько 2500 одиниць.
Зазначається, що нова оцінка темпів виробництва ворогом "Шахедів" свідчить про п’ятикратне зростання порівняно з літом 2024 року.
У серпні минулого року у розвідці оцінювали темпи виробництва "Шахедів" у 500 дронів на місяць. У грудні 2024-го темпи могли зрости до 2000 БПЛА на місяць, припускав Defense Express.
Як правило, дрони-імітатори типу "Гербера" зроблені з дешевих матеріалів, не мають бойової частини або несуть невеликий заряд. Вони можуть використовуватися насамперед для збільшення навантаження на українську ППО та для розвідувальних цілей.
Темпи дронового терору Росії та еволюція "Шахедів"
Із січня по травень 2025 року Росія запустила по Україні майже 13 000 "Шахедів" та їхніх імітаторів, за підрахунком Forbes Ukraine.
Темпи атак мали циклічність: місяць – близько 2500 дронів, два місяці – близько 4000, знову місяць – 2500 одиниць, місяць – 4000.
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альо, поверхньовний головнокомандуваче ЗЄ, треба щось робити !
Від "мавіків" до оптоволокна: Зеленський заявив про збільшення виробництва дронів в Україні
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а якщо ми будемо витрачатись на дрони, то інвестори втечуть...
абивиргаг ! шашлики в маї !
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Звідки вони беруть 5000 двигунів на місяць для цієї вакханалії?!
p.s.:
Питання, звісно, риторичне - ці двигуни Рашка не виробляє, а 100% купує у Китаю.
Нижче пряснення -
Росія збільшила експорт нафти в травні до максимуму за останні сім місяцівЕкспорт російської морської сирої нафти в травні цього року сягнув 3,68 млн барелів на добу, що є найвищим рівнем із жовтня минулого року й на 5% більше, ніж у квітні.09.06.25
А ось реал.
Нафтогазові доходи федерального бюджету Росії в травні 2025 року скоротилися на 35% рік до року і на 53% - відносно квітня цьогоріч.
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Україні теж є чим похизуватися: В Україні з казни щомісяця крадут грошей на 5000 ударних БПЛА, ракет, КАБів, просто БПЛА, мінах, снарядах і т.і., а СБУ та НАБУ з ДБР фабрикують справи на волонтерів, які перейняли на себе обов'язки держави.
Міносвіти замовило друк підручників на 1 мільярд: ціна примірника сягає 3 900 гривеньДержавна наукова установа "Інститут модернізації змісту освіти" Міністерства освіти і науки України 7-21 травня без проведення відкритих торгів уклала угоди про 09.06.25
Питання - скільки на мільярд гривень можна безпілотників виробити ?
Повна локалізація виробництва на російському майданчику дозволить знизити ціну до 48,8 тис. дол. або 3 млн руб.