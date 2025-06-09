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Новини Фото РФ збільшила виробництво БПЛА
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РФ виробляє понад 5000 "Шахедів" на місяць, це свідчить про п’ятикратне зростання, - ГУР. ІНФОГРАФІКА

Зараз Росія на місяць виробляє понад 5000 далекобійних дронів, 2700 з них є справжніми Shahed-136/Герань-2, решта — дрони-імітатори. Це вп'ятеро більше, ніж у серпні 2024 року.

Про це йдеться у відповіді пресслужби Головного управління розвідки Міноборони на запит Forbes Ukraine, передає Цензор.НЕТ.

Так, станом на кінець травня 2025 року темпи виробництва Росією "Шахедів" становлять близько 2700 дронів на місяць. Темпи виробництва імітаторів ударних БПЛА типу "Гербера" – близько 2500 одиниць.

Зазначається, що нова оцінка темпів виробництва ворогом "Шахедів" свідчить про п’ятикратне зростання порівняно з літом 2024 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Обирає цілі за допомогою ШІ: ГУР оприлюднило дані про новий російський ударний БпЛА V2U. ФОТО

У серпні минулого року у розвідці оцінювали темпи виробництва "Шахедів" у 500 дронів на місяць. У грудні 2024-го темпи могли зрости до 2000 БПЛА на місяць, припускав Defense Express.

Як правило, дрони-імітатори типу "Гербера" зроблені з дешевих матеріалів, не мають бойової частини або несуть невеликий заряд. Вони можуть використовуватися насамперед для збільшення навантаження на українську ППО та для розвідувальних цілей.

Темпи дронового терору Росії та еволюція "Шахедів"

Із січня по травень 2025 року Росія запустила по Україні майже 13 000 "Шахедів" та їхніх імітаторів, за підрахунком Forbes Ukraine.

Темпи атак мали циклічність: місяць – близько 2500 дронів, два місяці – близько 4000, знову місяць – 2500 одиниць, місяць – 4000.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атаки безпілотників на Україну можуть посилитися. Росія збільшує їхнє виробництво, - Ігнат

ГУР розповіло, скільки шахедів виробляє Росія на місяць

Автор: 

виробництво (1658) ГУР (545) Шахед (1169) війна в Україні (4737)


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Топ коментарі
+4
Зате у нас крадуть більше і наші рідні пани значно товщі!
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09.06.2025 16:08 Відповісти
+4
РФ производит более 5000 "Шахедов" в месяц, это свидетельствует о пятикратном росте, - ГУР. Источник: https://censor.net/ru/n3556928
=============
Україні теж є чим похизуватися: В Україні з казни щомісяця крадут грошей на 5000 ударних БПЛА, ракет, КАБів, просто БПЛА, мінах, снарядах і т.і., а СБУ та НАБУ з ДБР фабрикують справи на волонтерів, які перейняли на себе обов'язки держави.
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09.06.2025 16:18 Відповісти
+4
кацапи моциками спалять Україну.

альо, поверхньовний головнокомандуваче ЗЄ, треба щось робити !
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09.06.2025 16:20 Відповісти
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09.06.2025 16:04 Відповісти
кацапи моциками спалять Україну.

альо, поверхньовний головнокомандуваче ЗЄ, треба щось робити !
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09.06.2025 16:20 Відповісти
Ось куди треба шарахнути в першу чергу.
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09.06.2025 16:28 Відповісти
7 квітня, 20:45

Від "мавіків" до оптоволокна: Зеленський заявив про збільшення виробництва дронів в Україні
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09.06.2025 16:05 Відповісти
Ці обіцянки були в квітні, а ось саме сьогодні вовка ручним СБУ тормозить конкурс на керівника годівниці МАРОДЕРНІ - керівника БЕБ ..

ЛИСТ БЕЗ ДОКАЗІВ: ЯК СПЕЦСЛУЖБА ЗЛАМАЛА ДУХ ВІДКРИТОГО КОНКУРСУ НА ДИРЕКТОРА БЕБ
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09.06.2025 16:08 Відповісти
https://zn.ua/ukr/anticorruption/list-bez-dokaziv-jak-spetssluzhba-zlamala-dukh-vidkritoho-konkursu-na-direktora-bep.html

ЯК ВИРІШАЛЬНИЙ ГОЛОС ЧЛЕНІВ КОМІСІЇ ВІД ЄВРОПИ заторможений СБУ та неявкою членів комісії ІМЕНІ МАРОДЕРАТУ на засідання
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09.06.2025 16:10 Відповісти
А ви хочете, щоб Україна в якої економіка в 12 раз менше виробляла стільки ж?
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09.06.2025 16:12 Відповісти
Наприклад ,я хочу щоб були чесні вибори керівника БЕБ
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09.06.2025 16:17 Відповісти
шановний - немає перепон дл розкрадання немає й обіцяних дронів - ХІБА НІ?
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09.06.2025 16:18 Відповісти
Але це не збільшить нашу економіку і кількість населення, щоби бути в рівних умовах з кацапами
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09.06.2025 16:19 Відповісти
ПРЯМО СЬОГОДНІ МАРОДЕРНЯ разом з ручними в СБУ ЗРИВАЄ ВЖЕ НЕ ПЕРШИЙ КОНКУРС на контроль над розкраданням !!!
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09.06.2025 16:23 Відповісти
В кацапстані вже діти в школах та училищах збирають дрони, а в Україні СБУ допомагає МАРОДЕРАТУ ЄРМАКА вибирати керівника БЕБ
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09.06.2025 16:25 Відповісти
для збільшення економіки спочатку треба.... побудувати дороги !

а якщо ми будемо витрачатись на дрони, то інвестори втечуть...

абивиргаг ! шашлики в маї !

.
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09.06.2025 17:12 Відповісти
навіщо Ви з хворої голови на здорову ? Ви з подляківських?
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09.06.2025 16:24 Відповісти
І тому влада переслідує Порошенка, який постачає дрони?
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09.06.2025 16:39 Відповісти
Ну зеля як не сп#ть так збреше.
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09.06.2025 16:45 Відповісти
Готуються до миру
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09.06.2025 16:06 Відповісти
Зате у нас крадуть більше і наші рідні пани значно товщі!
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09.06.2025 16:08 Відповісти
Угу - і прикордонники дають хабарі в 350 000$ ... це перемога !
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09.06.2025 16:18 Відповісти
А у скільки разів у нас виросло створення потужних гундосиків? Впевенний, шо у набагато більше, так переможемо!
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09.06.2025 16:10 Відповісти
Це ж ІПСО. Ми то прекрасно знаємо, в якому стані російська економіка (дуже поганому) й промисловість (ще гіршому).
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09.06.2025 16:11 Відповісти
Питання:
Звідки вони беруть 5000 двигунів на місяць для цієї вакханалії?!
p.s.:
Питання, звісно, риторичне - ці двигуни Рашка не виробляє, а 100% купує у Китаю.
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09.06.2025 16:14 Відповісти
Так ми ж вже вибили половину їхніх НПЗ?
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09.06.2025 16:21 Відповісти
Яке відношення мають НПЗ до експорту сирої нафти ...?
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09.06.2025 16:26 Відповісти
Тут недарма експорт проставлений в барелях. Спеціально оброблені новасті для фанатів - "росіюшка можєт ваєвать вєчно".
А ось реал.

Нафтогазові доходи федерального бюджету Росії в травні 2025 року скоротилися на 35% рік до року і на 53% - відносно квітня цьогоріч.
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09.06.2025 16:29 Відповісти
Замість того, щоб констатувати досягнення російського військового комплексу, Україні час похвалитися різким збільшенням власних обсягів виробництва безпілотників з технічними характеристиками, що відповідають або перевищують ті, що виробляються ворогом.
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09.06.2025 16:18 Відповісти
Навіщо? Вже ж неодноразово казали, що українська стратегія - триматися до того неминучого моменту, коли російська економіка надірветься. Ось вони нарощують виробництво дронів і ракет, грошей потрібно витрачати все більше, і економіка надірветься. І війна закінчиться.
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09.06.2025 16:22 Відповісти
Українська у якому смислі?
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09.06.2025 16:41 Відповісти
Ну Україна - Київ, Шевченко, Буковель, борщ.
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09.06.2025 17:00 Відповісти
I все знов буде чiкi-пукi 😂
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09.06.2025 17:00 Відповісти
От я б цього не робив (розголос). Тихо працювати і зненацька дивувати - от що було б доречно. А взагалі було б пречудово знайти протидію тій навалі: дешевій, безвідмовній і ефективній, щоб звести нанівець всі потуги виробництва. Тоді нехай хоч 1000000 виробляють...
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09.06.2025 16:41 Відповісти
Стефанчуки+зеленський+шмигаль, та дивна шобла з РНБОУ, можливо десь стурбовані для лохоМарафону! Бо гроші в нього, чималі вгатили, які там шахеди по Українськи??
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09.06.2025 16:18 Відповісти
РФ производит более 5000 "Шахедов" в месяц, это свидетельствует о пятикратном росте, - ГУР. Источник: https://censor.net/ru/n3556928
=============
Україні теж є чим похизуватися: В Україні з казни щомісяця крадут грошей на 5000 ударних БПЛА, ракет, КАБів, просто БПЛА, мінах, снарядах і т.і., а СБУ та НАБУ з ДБР фабрикують справи на волонтерів, які перейняли на себе обов'язки держави.
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09.06.2025 16:18 Відповісти
Докази є чи тобі тільки посмердіти тут треба ?
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09.06.2025 16:45 Відповісти
Зато у нас в 5 разів збільшилося демонстрація на ТБ та в ТГ каналах потужного неголеного хрипатого хлєбальника. Дронів від держави хєр да ніхрєна, так само з ракетами, на фронт постачаються сотні тисяч бракованих мін, бабло на фортифікації вкрадено а ті що збудовані непридатні для захисту від дронів. Тільки так "потужно переможемо"! Дрони та ракети почекають, бо треба ж Україну примушувати до капітуляції, тож над цим плідно та креативно працюють саботажники-мародери на Банковій. Та й мулрий нарід в захваті - чим гірше ситуація із забезпеченням армії, чим більше пройобів та мародерства на закупівлях для ЗСУ, тим більший рейтинг у ZEлупи.
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09.06.2025 16:22 Відповісти
Тобто санкції не працюють бо для вироблення цих самих "шахедів" треба мати гроші, імпортні матеріали та пристрої, достатньо високотехнологічне обладнання для вироблення корпусів. А тут ще й Трамп намагається допомогти )(уйлу (воно ж путін) не мати нових виправдовуючи рашистську агресію. Висновок - війна надовго і буде йти принаймні доти, поки при владі такі як кремлівський недопалок, чубатий у Білому домі, Орбан, Фіцо!!!
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09.06.2025 16:26 Відповісти
А заголом аріфметика ГУР якось не сходиться із реальністю, тож незрозуміло навіщо ГУР таке публікує?!
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09.06.2025 16:28 Відповісти
Згадайте яким бізнесом займався Зеленський та його "команда" до президентства. Защо отримували ваони свої гонорари і побачите багато спільного із ти за що саме найбільше сплачує бюджет при то "розробці" програмного забезпечення котре точно не є нагальним, на що пропонують витрачати регулярні 1 000 грн, і в вас все складеться. Вони роблять те єдине що вміють - займатися "творчістю" від котрої ніякого зиску і котру не виміряєш як якийсь товар, бо все це "ПОСЛУГА" вартість якої може бути безмежною, бо одиниці виміру НЕ МАЄ!!!
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09.06.2025 16:34 Відповісти
Вони можуть займатися чим завгодно - в ситуації коли в суспільства немає жодних важилів на владу - немає жодної різниці яке прізвище в чергового Харанта ...
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09.06.2025 16:39 Відповісти
По перше - треба було більшості думати у 2019-му, а не вірити "слугам" як роССиянці )(уйлу (воно ж путін). По друге - поки війна йде це все одно не зміниш ніяк ОКРІМ допомоги ЗСУ в обхід державних структур, тобто через волонтерів котрих ОПі не вдалось придушити. Тож інструмент є тож давайте його, як єдиний можливий, й використовувати не сподіваючись що хтось інший повинен це робити а не кожен!!!
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09.06.2025 16:51 Відповісти
Та ладно підручники - он поліціянтам нові Kia Sportage закупили, бо що вони як лохи на старих їздять.
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09.06.2025 16:42 Відповісти
Логічно - це ж лише військовим , цілодобово , закликають на машини донатити - мєнтам машин завжди вистачає !
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09.06.2025 16:44 Відповісти
Один шахід обходиться кацапам в 19 мільйонів ржублів. Всього лише 100 мільярдів в місяць за все. І це лише шахіди...
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09.06.2025 16:32 Відповісти
А можна у відсотках до їхнього ВВП?
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09.06.2025 16:36 Відповісти
Самі рашисти називають відкриті витрати на війну у 13 трлн рублів при Бюджеті 38 трлн 506,2 млрд, при цьому наполягаючи що скрита частина витрат на війну включає ще десь 23-25 трлн. Ось і рахуй!!!
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09.06.2025 16:39 Відповісти
То що виходить, 100% а все інше за рахунок ФНБ?! Форбс каже про 30% військового бюджету, є ті хто про 50%, але при такому розкладі 1-2 роки і економіці хана, але поки якось не відчутно!!! Сподіваюсь що вони таки захлинуться особливо після операцій типу "Павутиння" коли втрати НЕЗВОРОТНІ!!!
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09.06.2025 16:41 Відповісти
Виходить що в них є на це гроші, і в них є джерело звідки вони їх беруть. То де ж "дієві" санкції, чому вони не діють?! Тобто надто багато способів їх обійти і при цьому не постраждати!!!
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09.06.2025 16:36 Відповісти
Все справедливо. Тільки ти не врахував один момент - вони готувалися до цієї війни 20 років...
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09.06.2025 16:58 Відповісти
11 лютого 2024
Повна локалізація виробництва на російському майданчику дозволить знизити ціну до 48,8 тис. дол. або 3 млн руб.
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09.06.2025 17:01 Відповісти
обманки коштують ще дешевше, там немає дорогого обладнання, злетіла - полетіла і добре.
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09.06.2025 17:03 Відповісти
Буданову і Арестовичу привіт.
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09.06.2025 16:39 Відповісти
И скажите пожалуйста, нахрена кацапам тактическая бомбардировочная авиация ( кроме некоторых специфических функций по доставка более дешёвых и мощных КАБ), дорогущие ракеты, когда можно запустить 5000 говнолетов с 90 кг БЧ летящих на 1000 км?
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09.06.2025 16:40 Відповісти
Іноді неможливо зробити навіть тисячами молотків те що може зробити один молот одним ударом, тож для різних ударів потрібні різні інструменти!!!
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09.06.2025 16:43 Відповісти
Вы сами себе противоречите. Если делать, да нужен хороший инструмент, что бы все расхерячить достаточно кувалды!
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09.06.2025 16:48 Відповісти
При войне на одном технологическом уровне, что принесет больший урон врагу? Одна кувалда брошенная в строй или сотня молотков?
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09.06.2025 16:53 Відповісти
А що каже на це "найвеличніший" зі своєю жОПю? Збільшимо кількість потужних відосиків на лохомарафоні, та вкрадуть грошей на виробництво 10 000 дронів та ракет? 🤬
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09.06.2025 16:40 Відповісти
Коли я дивлюсь як палають рашистські літаки, бази, ракети, бойова техніка від наших дронів мені насрати скільки "шахедів" виробляють руССкиє нацисти!!!
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09.06.2025 16:44 Відповісти
Україна виробляє понад 5000 відосіків про мільйон дронів за місяць, планується збільшення обсягів до 10 мільйонів.
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09.06.2025 16:40 Відповісти
Навіщо брехати "НЕпотужний", чим більше брехня тим швидше в неї повірять і більший гонорар ти отримаєш від )(уйла (воно ж путін)?!
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09.06.2025 16:46 Відповісти
зaто в Укрaине увеличили зaрплaты прикордонныкaм
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09.06.2025 16:56 Відповісти
Де наші шахеди ішак оманський?
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09.06.2025 16:59 Відповісти
 
 