РФ виробляє понад 5000 "Шахедів" на місяць, це свідчить про п’ятикратне зростання, - ГУР. ІНФОГРАФІКА

Зараз Росія на місяць виробляє понад 5000 далекобійних дронів, 2700 з них є справжніми Shahed-136/Герань-2, решта — дрони-імітатори. Це вп'ятеро більше, ніж у серпні 2024 року.

Про це йдеться у відповіді пресслужби Головного управління розвідки Міноборони на запит Forbes Ukraine, передає Цензор.НЕТ.

Так, станом на кінець травня 2025 року темпи виробництва Росією "Шахедів" становлять близько 2700 дронів на місяць. Темпи виробництва імітаторів ударних БПЛА типу "Гербера" – близько 2500 одиниць.

Зазначається, що нова оцінка темпів виробництва ворогом "Шахедів" свідчить про п’ятикратне зростання порівняно з літом 2024 року.

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У серпні минулого року у розвідці оцінювали темпи виробництва "Шахедів" у 500 дронів на місяць. У грудні 2024-го темпи могли зрости до 2000 БПЛА на місяць, припускав Defense Express.

Як правило, дрони-імітатори типу "Гербера" зроблені з дешевих матеріалів, не мають бойової частини або несуть невеликий заряд. Вони можуть використовуватися насамперед для збільшення навантаження на українську ППО та для розвідувальних цілей.

Темпи дронового терору Росії та еволюція "Шахедів"

Із січня по травень 2025 року Росія запустила по Україні майже 13 000 "Шахедів" та їхніх імітаторів, за підрахунком Forbes Ukraine.

Темпи атак мали циклічність: місяць – близько 2500 дронів, два місяці – близько 4000, знову місяць – 2500 одиниць, місяць – 4000.

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