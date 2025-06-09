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Новини Фото Безпілотні технології
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Обирає цілі за допомогою ШІ: ГУР оприлюднило дані про новий російський ударний БпЛА V2U. ФОТО

Українська розвідка оприлюднила дані про конструкцію, електронну базу та джерела постачання нового російського ударного безпілотника V2U.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО.

Цей БпЛА росіяни використовують на Сумському напрямку.

ГУР показало новий російський БпЛА V2U
ГУР показало новий російський БпЛА V2U

Його особливістю є здатність до автономного пошуку та вибору цілей за допомогою штучного інтелекту. Обчислювальна система базується на китайському мінікомп’ютері Leetop A203, як центральний процесор у якому використано високошвидкісну збірку на базі NVIDIA Jetson Orin.

ГУР показало новий російський БпЛА V2U

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"V2U оснащений лише одним GPS-модулем, що, ймовірно, свідчить про відмову росіян від використання супутникової навігації через роботу українських систем РЕБ. Імовірно, застосовується навігація за допомогою "комп’ютерного зору" — дрон порівнює зображення з камери з попередньо завантаженими фото місцевості.

Також передбачена можливість керування у форматі FPV через LTE-зв’язок. Встановлено модем-роутер Microdrive Tandem-4GS-OEM-11, що працює з SIM-карткою українського мобільного оператора. Незважаючи на російське маркування, елементна база модема — китайського походження", - пояснили розвідники.

ГУР показало новий російський БпЛА V2U

БпЛА складається переважно з компонентів китайського виробництва: двигуна, GPS-модуля, сервоприводів, твердотільного накопичувача, далекоміра, регуляторів обертів, елементів живлення. Крім того, встановлено японський світлочутливий сенсор Sony, електромагнітне реле ірландської компанії Te Connectivity, а також згаданий американський модуль Jetson Orin.

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Автор: 

безпілотник (4339) ГУР (545)


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Топ коментарі
+7
у росії є багато грошей і відпрацьована система масштабування гарного рішення.
у нас немає ані того ані иншого.
11 років розумаки розказують дебілам як було б правильно воювати спираючись на ідеї винахідників а не на мужність вояків бо мужність вояків скінчиться коли скінчаться вояки а ідеї ніколи не скінчаться бо, по перше, відбирати треба лише класні ідеї а не всі підряд а по друге досить і по перше.
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09.06.2025 10:42 Відповісти
+6
Пекельні Санкції в Дії...
🤬🤬🤬
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09.06.2025 10:30 Відповісти
+6
В цьому напрямку і буде йти: закидання у заданий район, а далі - автономний пошук цілей.
Європейці, вам до уваги: такі штуки з легкістю зможуть робити диверсії різного ступеня складності, не наражаючи на небезпеку технічний персонал. Удар може бути відкладеним у часі, як з "Павутиною".
Починайте шукати протидію вже зараз.
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09.06.2025 10:31 Відповісти
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Пекельні Санкції в Дії...
🤬🤬🤬
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09.06.2025 10:30 Відповісти
так смішно читати подібні коменти, у той час коли "свинарчуки" купували у кацапів запчастини до військової техніки.
а тут мова взагалі про цивільну електроніку яку можна спокійно купити в самій параші через алік, чи в "братській" грузії.
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09.06.2025 10:42 Відповісти
Свинарчуки купували клістрони для ПВО які потім ДБР конфіскувала та залишила нас без " очей" перед повномасштабним вторгненням...
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09.06.2025 11:04 Відповісти
Усі ДБРи та інше лайно - то любі друзі. Вони скурвили Ющенка, й намагаються скурвити Зеленого, та Єрмак потужно стоїть на заваді, а тому расійський шпиён.
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09.06.2025 11:33 Відповісти
Без очей і мізків прийшли до влади зелені.
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09.06.2025 11:36 Відповісти
В науковому та техничному розвитку ніякі санкціїї не є перешкодою. І ніякаі штучні інтелекти незаважатимуть використовивати нові прогресивні технології.,Тем паче зараз,(як і при союзі) ерефія нездатна зробити щось якісне,конкурентно- спроможне.При союзі,тільки кращіх з освітою,відправляли працювати на оборонку.І в цій галузі у союза були якізь досягненя.Було чим торгувати.В інших галузях їх(досягень) не було.Зараз подивиться на їх орешник,то це посміховище.Російська недоімперія,яку почав створювати х...о,-приречена без будь-яких санкцій.У мене нема сумнівів,що ерефія разпадеться.Рашизм.як і фашизм,несумістний з життям людини.
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09.06.2025 11:19 Відповісти
В цьому напрямку і буде йти: закидання у заданий район, а далі - автономний пошук цілей.
Європейці, вам до уваги: такі штуки з легкістю зможуть робити диверсії різного ступеня складності, не наражаючи на небезпеку технічний персонал. Удар може бути відкладеним у часі, як з "Павутиною".
Починайте шукати протидію вже зараз.
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09.06.2025 10:31 Відповісти
Це якщо той ШІ відрізнить макет, чи малюнок на стіні від реальної цілі...
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09.06.2025 10:49 Відповісти
щоб вибрати ціль по попередньо завантаженій карті місцевості - треба мати свіжу карту, тут маскування вирішує все якщо це стосується військових обєктів, розміщення скупчень техніки і т.д.
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09.06.2025 10:39 Відповісти
у росії є багато грошей і відпрацьована система масштабування гарного рішення.
у нас немає ані того ані иншого.
11 років розумаки розказують дебілам як було б правильно воювати спираючись на ідеї винахідників а не на мужність вояків бо мужність вояків скінчиться коли скінчаться вояки а ідеї ніколи не скінчаться бо, по перше, відбирати треба лише класні ідеї а не всі підряд а по друге досить і по перше.
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09.06.2025 10:42 Відповісти
Не 11...а 6 років...потужно...
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09.06.2025 11:05 Відповісти
ну так, я забув, ми в 14 та 15 роках не воювали а так - в пасочки пекли в пісочниці, дякую що нагадали.
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09.06.2025 11:18 Відповісти
У порохоботів війна почалась в 2019 році і вороги для них ті хто скинув Петю
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09.06.2025 11:24 Відповісти
В 19 році велика війна стала неминучою завдяки оЗЕбіленому бидлоскоту.
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09.06.2025 11:31 Відповісти
Треба промити очі,щоб таке стверджувати.
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09.06.2025 11:23 Відповісти
гроші маєте..
не маєте тільки:
Все для перемоги..
та
Україна - понад усе!
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09.06.2025 11:31 Відповісти
Треба відкривати виробництво картонних танків, БМП, Ф-16...
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09.06.2025 11:07 Відповісти
SIM-карткою українського мобільного оператора..
Невже в цих ...баних операторів недостатньо ресурсів щоб протидіяти використанню кацапами своїх карток.
Чи вони як богуслав з моторсЕчі?
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09.06.2025 11:10 Відповісти
Жоро, Ви мабуть ще ніколи не бачили мобільних телефонів!
Повідомлю Вам, що мобілки і sim-картки до них вільно продаються у тисячах точок.
Навіть якщо зробити їх продаж за паспортом, то це не рятує ситуацію, бо вже продано десятки мільйонів тих карток.
Є ще одне радикальне рішення - перевести усіх користувачів на контракт. Але і тут буде купа проблем через тисячі промосковитських ждунів в Україні і безпорадність чи лояльність зе-влади до них.
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09.06.2025 11:33 Відповісти
Є купа дешевих мобілок без сарти SIM.
https://www.cdiscount.com/telephonie/r-telephone+portable+sans+carte+sim.html#_his_
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09.06.2025 11:45 Відповісти
 
 