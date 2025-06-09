Обирає цілі за допомогою ШІ: ГУР оприлюднило дані про новий російський ударний БпЛА V2U. ФОТО
Українська розвідка оприлюднила дані про конструкцію, електронну базу та джерела постачання нового російського ударного безпілотника V2U.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО.
Цей БпЛА росіяни використовують на Сумському напрямку.
Його особливістю є здатність до автономного пошуку та вибору цілей за допомогою штучного інтелекту. Обчислювальна система базується на китайському мінікомп’ютері Leetop A203, як центральний процесор у якому використано високошвидкісну збірку на базі NVIDIA Jetson Orin.
"V2U оснащений лише одним GPS-модулем, що, ймовірно, свідчить про відмову росіян від використання супутникової навігації через роботу українських систем РЕБ. Імовірно, застосовується навігація за допомогою "комп’ютерного зору" — дрон порівнює зображення з камери з попередньо завантаженими фото місцевості.
Також передбачена можливість керування у форматі FPV через LTE-зв’язок. Встановлено модем-роутер Microdrive Tandem-4GS-OEM-11, що працює з SIM-карткою українського мобільного оператора. Незважаючи на російське маркування, елементна база модема — китайського походження", - пояснили розвідники.
БпЛА складається переважно з компонентів китайського виробництва: двигуна, GPS-модуля, сервоприводів, твердотільного накопичувача, далекоміра, регуляторів обертів, елементів живлення. Крім того, встановлено японський світлочутливий сенсор Sony, електромагнітне реле ірландської компанії Te Connectivity, а також згаданий американський модуль Jetson Orin.
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а тут мова взагалі про цивільну електроніку яку можна спокійно купити в самій параші через алік, чи в "братській" грузії.
Європейці, вам до уваги: такі штуки з легкістю зможуть робити диверсії різного ступеня складності, не наражаючи на небезпеку технічний персонал. Удар може бути відкладеним у часі, як з "Павутиною".
Починайте шукати протидію вже зараз.
у нас немає ані того ані иншого.
11 років розумаки розказують дебілам як було б правильно воювати спираючись на ідеї винахідників а не на мужність вояків бо мужність вояків скінчиться коли скінчаться вояки а ідеї ніколи не скінчаться бо, по перше, відбирати треба лише класні ідеї а не всі підряд а по друге досить і по перше.
не маєте тільки:
Все для перемоги..
та
Україна - понад усе!
Невже в цих ...баних операторів недостатньо ресурсів щоб протидіяти використанню кацапами своїх карток.
Чи вони як богуслав з моторсЕчі?
Повідомлю Вам, що мобілки і sim-картки до них вільно продаються у тисячах точок.
Навіть якщо зробити їх продаж за паспортом, то це не рятує ситуацію, бо вже продано десятки мільйонів тих карток.
Є ще одне радикальне рішення - перевести усіх користувачів на контракт. Але і тут буде купа проблем через тисячі промосковитських ждунів в Україні і безпорадність чи лояльність зе-влади до них.
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