Обирає цілі за допомогою ШІ: ГУР оприлюднило дані про новий російський ударний БпЛА V2U. ФОТО

Українська розвідка оприлюднила дані про конструкцію, електронну базу та джерела постачання нового російського ударного безпілотника V2U.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО.

Цей БпЛА росіяни використовують на Сумському напрямку.





Його особливістю є здатність до автономного пошуку та вибору цілей за допомогою штучного інтелекту. Обчислювальна система базується на китайському мінікомп’ютері Leetop A203, як центральний процесор у якому використано високошвидкісну збірку на базі NVIDIA Jetson Orin.

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"V2U оснащений лише одним GPS-модулем, що, ймовірно, свідчить про відмову росіян від використання супутникової навігації через роботу українських систем РЕБ. Імовірно, застосовується навігація за допомогою "комп’ютерного зору" — дрон порівнює зображення з камери з попередньо завантаженими фото місцевості.

Також передбачена можливість керування у форматі FPV через LTE-зв’язок. Встановлено модем-роутер Microdrive Tandem-4GS-OEM-11, що працює з SIM-карткою українського мобільного оператора. Незважаючи на російське маркування, елементна база модема — китайського походження", - пояснили розвідники.

БпЛА складається переважно з компонентів китайського виробництва: двигуна, GPS-модуля, сервоприводів, твердотільного накопичувача, далекоміра, регуляторів обертів, елементів живлення. Крім того, встановлено японський світлочутливий сенсор Sony, електромагнітне реле ірландської компанії Te Connectivity, а також згаданий американський модуль Jetson Orin.

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