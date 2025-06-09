Вбивство підлітка на фунікулері в Києві: суд залишив обвинуваченого під вартою до 22 червня

Київський апеляційний суд відхилив апеляційну скаргу захисту та залишив без змін рішення Шевченківського районного суду столиці про тримання під вартою обвинуваченого у справі про вбивство підлітка на станції фунікулера.

Про це повідомляє Київський апеляційний суд, інформує Цензор.НЕТ.

Як повідомили у пресслужбі, 2 червня колегія суддів розглянула скаргу на ухвалу від 24 квітня, якою обвинуваченому К. продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів - до 22 червня. Апеляція залишена без задоволення.

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Убивство підлітка на станції фунікулера в Києві: що відомо

Увечері 7 квітня 2024 року на станції столичного фунікулера між чоловіком та компанією молодиків виник конфлікт. Під час інциденту підозрюваний штовхнув одного із підлітків. Той головою розбив віконне скло та отримав травми у вигляді різаних ран шиї, від яких помер до приїзду лікарів.

Правоохоронцю, причетному до трагедії на станції, оголосили підозру.

Раніше Державне бюро розслідувань повідомляло про відкриття кримінального провадження за фактом вбивства на станції фунікулера в Києві.

Згодом підозру співробітнику УДО перекваліфікували, йому загрожує довічне ув’язнення.

Шевченківський районний суд Києва 9 січня продовжив запобіжний захід співробітнику Управління державної охорони Артему Косову.

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