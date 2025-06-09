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Новини Вбивство підлітка на фунікулері в Києві
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Вбивство підлітка на фунікулері в Києві: суд залишив обвинуваченого під вартою до 22 червня

Суд продовжив арешт Косова у справі про вбивство підлітка

Київський апеляційний суд відхилив апеляційну скаргу захисту та залишив без змін рішення Шевченківського районного суду столиці про тримання під вартою обвинуваченого у справі про вбивство підлітка на станції фунікулера.

Про це повідомляє Київський апеляційний суд, інформує Цензор.НЕТ. 

Як повідомили у пресслужбі, 2 червня колегія суддів розглянула скаргу на ухвалу від 24 квітня, якою обвинуваченому К. продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів - до 22 червня. Апеляція залишена без задоволення.

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Убивство підлітка на станції фунікулера в Києві: що відомо

Увечері 7 квітня 2024 року на станції столичного фунікулера між чоловіком та компанією молодиків виник конфлікт. Під час інциденту підозрюваний штовхнув одного із підлітків. Той головою розбив віконне скло та отримав травми у вигляді різаних ран шиї, від яких помер до приїзду лікарів.

Правоохоронцю, причетному до трагедії на станції, оголосили підозру.

Раніше Державне бюро розслідувань повідомляло про відкриття кримінального провадження за фактом вбивства на станції фунікулера в Києві.

Згодом підозру співробітнику УДО перекваліфікували, йому загрожує довічне ув’язнення.

Шевченківський районний суд Києва 9 січня продовжив запобіжний захід співробітнику Управління державної охорони Артему Косову.

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Автор: 

Київ (19665) вбивство (3113) запобіжний захід (499)


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09.06.2025 16:06 Відповісти
Бачу, наші діти теж матимуть можливість дізнаватися новини перебігу цієї справи!
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09.06.2025 16:06 Відповісти
Іноді такі групи "мирних" та "лагідних"молодиків укладають дорослих у реанімацію,або могилу...Штовхнув... Просто так? Вбивство по необережності...
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09.06.2025 16:18 Відповісти
Для дебілів, які жкоментують, не знаючи всіх деталей справи . Максим був звичайним школярем, добре вчився, займався спортом, подавав надії..сім'я втратила старшого сина, тому що бухе лайно з манією величі, бо ж цілий охоронець, доїбався до хлопця. Вже купа свідків підтвердила в суді, що підлітки не мали жодного наміру укласти виродка-вбивцю в реанімацію, а саме цей бидлоохоронець провокативно докопувався до Максима, і свідки, яких був повен вагон у фунікулері, підтверджують, що Максим відповідав йому стримано. А коли вони вийшли з вагона, то це бидло штовхнуло хлопця об скло вагона так, що скло розбилося, від осколків Максим торимав порізи шиї , стік.кров'ю і помер до приїзду швидкої. У Максима залишилися батьки і молодший брат. Вони теж можуть це читати, коли невігласи починають писати стереотипи коментарі про не таких підлітків, не знаючи суті справи. Вбивця має сидіти. Ніхто не змушував п'яне бидло докопуватися до 15річного'
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09.06.2025 17:17 Відповісти
 
 