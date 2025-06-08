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Новини Вбивство українок в Бельгії
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Убивство українки та її доньки у Бельгії: 16-річний син жінки зізнався у скоєнні злочину

Бельгія

16-річний син українки, яку вбили разом з її шестирічною донькою у бельгійському селі Хаасроде, зізнався у злочині.

Про це пише бельгійський суспільний мовник VRT.

Як зазначає прокуратура, 16-річний хлопець зізнався у тому, що поранив ножем матір та сестру, а потім влаштував пожежу. Після того він був у школі.

Незрозуміло, який був його мотив. 8 червня він постане перед судом у справах неповнолітніх.

Також читайте: Посольство взяло на контроль справу про вбивство сім’ї українського військового у Бельгії, - МЗС

Нагадаємо, вранці 6 червня сталася пожежа в будинку місцевого церковного старости, який муніципалітет орендував для розміщення біженців з України.

На місці пожежники виявили тіло 46-річної жінки, її дитину намагалися реанімувати, але марно. Обидві вбиті мали ножові поранення, а висновки експерта з пожежної безпеки показали, що підпал влаштували навмисно.

Лілія з дітьми проживала в Бельгії вже три роки. Відомо, що батько загиблої дівчинки воює в Україні.

Автор: 

Бельгія (422) вбивство (3112)


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Топ коментарі
+11
Врятувала синочка від війни на свою голову
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08.06.2025 10:27 Відповісти
+10
Я так розумію, цей малолітній головоріз вбивця матері та сестри - не син (не рідний син?) бійця ЗСУ, батька дівчинки?
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08.06.2025 10:30 Відповісти
+8
Страхіття
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08.06.2025 10:39 Відповісти
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Врятувала синочка від війни на свою голову
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08.06.2025 10:27 Відповісти
Я так розумію, цей малолітній головоріз вбивця матері та сестри - не син (не рідний син?) бійця ЗСУ, батька дівчинки?
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08.06.2025 10:30 Відповісти
Схоже на те...
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08.06.2025 10:47 Відповісти
Это исходя из чего такие мысли?
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08.06.2025 10:54 Відповісти
Відомо, що батько загиблої дівчинки воює в Україні. Джерело: https://censor.net/ua/n3556734
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08.06.2025 10:56 Відповісти
Нууу, это такое. Ты ж понимаешь, что это ничего не значит. Разве что рукожопость автора статьи.
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08.06.2025 11:01 Відповісти
У військового дочка...була...🥺😥 Царство Небесне загиблим!🙏🙏🙏🥀
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08.06.2025 11:06 Відповісти
Страхіття
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08.06.2025 10:39 Відповісти
Мріяв назавжди залишитися в Єврозоні...
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08.06.2025 10:54 Відповісти
Соціопати періодично народжуються в будь-якій нації і наша - не виключення.
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08.06.2025 11:00 Відповісти
Оце така доля тих, хто повтікав з України! 😂
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08.06.2025 11:01 Відповісти
Ідіот!😠
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08.06.2025 11:08 Відповісти
це русская погань
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08.06.2025 11:17 Відповісти
У житті, як на довгій ниві! Чого тільки не побачиш!! Члєнін+сралін +троцький, 70 млн людей убили!!
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08.06.2025 11:17 Відповісти
Якщо він від першого чоловіка син, то можливо гени або ревнощі. Згубив дурак себе.
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08.06.2025 11:36 Відповісти
Цікаве інтервью комаровського . так, знаю що він - вата. Але інтервʼю може заставити замислитися КАБМИН України

Доктор Комаровский об эмиграции в Испанию

https://youtu.be/fGrAxpCkftQ?si=0jx5j7R4enTn2_tG
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08.06.2025 11:42 Відповісти
Вчера все сошлись во мнении что это сделали кацапы.
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08.06.2025 11:44 Відповісти
..а сьогодні ти підвердив..що ідіот від народження!!!)))
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08.06.2025 11:53 Відповісти
 
 