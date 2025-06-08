Убивство українки та її доньки у Бельгії: 16-річний син жінки зізнався у скоєнні злочину

16-річний син українки, яку вбили разом з її шестирічною донькою у бельгійському селі Хаасроде, зізнався у злочині.

Про це пише бельгійський суспільний мовник VRT.

Як зазначає прокуратура, 16-річний хлопець зізнався у тому, що поранив ножем матір та сестру, а потім влаштував пожежу. Після того він був у школі.

Незрозуміло, який був його мотив. 8 червня він постане перед судом у справах неповнолітніх.

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Нагадаємо, вранці 6 червня сталася пожежа в будинку місцевого церковного старости, який муніципалітет орендував для розміщення біженців з України.

На місці пожежники виявили тіло 46-річної жінки, її дитину намагалися реанімувати, але марно. Обидві вбиті мали ножові поранення, а висновки експерта з пожежної безпеки показали, що підпал влаштували навмисно.

Лілія з дітьми проживала в Бельгії вже три роки. Відомо, що батько загиблої дівчинки воює в Україні.