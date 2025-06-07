У Бельгії розслідують вбивство двох українок – матері та 6-річної доньки

У бельгійському місті Хаасроде знайдено мертвими українок: 46-тирічну мати та її 6-річну доньку. В обох жертв були ножові поранення, місце злочину, ймовірно, навмисно підпалили.

Про це повідомляє прокуратура Левена, інформує Цензор.НЕТ.

"На тілах обох жертв є ножові поранення. Розтин відбудеться у вівторок. Згідно з попередніми висновками пожежного експерта, пожежу в будинку було влаштовано навмисно",- сказано в повідомленні.

Як повідомляє місцевий мовник VRT, пожежу зафіксували 6 червня близько 9:30 ранку. Близько 10:20 вогонь вдалося загасити, однак при обстеженні будинку було виявлено два тіла. Жінка померла на місці, а дівчинку намагались реанімувати, але вона також померла.

"Йдеться про українську родину, яка проживає в нашій країні вже три роки. Батько дівчини досі воює на фронті в Україні. У жінки також був 16-річний син, який на момент пожежі навчався у школі. За ним доглядають", - йдеться в повідомленні.

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