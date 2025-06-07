УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5623 відвідувача онлайн
Новини Вбивство українок в Бельгії
991 7

У Бельгії розслідують вбивство двох українок – матері та 6-річної доньки

У Бельгії вбили двох українок: триває розслідування

У бельгійському місті Хаасроде знайдено мертвими українок: 46-тирічну мати та її 6-річну доньку. В обох жертв були ножові поранення, місце злочину, ймовірно, навмисно підпалили.

Про це повідомляє прокуратура Левена, інформує Цензор.НЕТ.

"На тілах обох жертв є ножові поранення. Розтин відбудеться у вівторок. Згідно з попередніми висновками пожежного експерта, пожежу в будинку було влаштовано навмисно",- сказано в повідомленні.

Як повідомляє місцевий мовник VRT, пожежу зафіксували 6 червня близько 9:30 ранку. Близько 10:20 вогонь вдалося загасити, однак при обстеженні будинку було виявлено два тіла. Жінка померла на місці, а дівчинку намагались реанімувати, але вона також померла.

"Йдеться про українську родину, яка проживає в нашій країні вже три роки. Батько дівчини досі воює на фронті в Україні. У жінки також був 16-річний син, який на момент пожежі навчався у школі. За ним доглядають", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Українця, який у Польщі задушив дружину та двох доньок, засуджено до довічного

Автор: 

біженці (1895) Бельгія (420) вбивство (3110)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кацапы убивают украинцев не только в Украине. Скорее всего развязанная кацапами война - причина того, что эта мама с ее маленькой дочкой вместо того, чтобы спокойно и счастливо жить в Украине, эвакуировалась от бомбежек в благополучную европейскую страну...
За каждого погибшего украинского ребенка должны быть убиты 10 руZZких орков.
показати весь коментар
07.06.2025 01:17 Відповісти
99.99999% - московити яких по Европі куча. Московити будуть вбивати нас всюди. Якщо не знищити їх під корінь як явище
показати весь коментар
07.06.2025 01:27 Відповісти
У тихому маленькому бельгійському місті Хаасроде зачаївся маніяк..
показати весь коментар
07.06.2025 01:41 Відповісти
Ото ж позасирают Европу всякими там московитами а те где живут там и сруть.А Европу только количество разных Гендеров беспокоит.Чем больше всяких ********* молотящих говна в жопах друг у друга тем Щасливее Европа
показати весь коментар
07.06.2025 01:55 Відповісти
Да спастись можно только в своем национальном государстве, во всех смешанных обществах рано или поздно одна нация начнет пожирать других!
показати весь коментар
07.06.2025 02:13 Відповісти
Вот так само и Ирину Фарион убило какое-то пришлое с востока сущесиво, может оно уже много веков тут живёт, но украинце отказывается становиться вот и убивает хозяев что бы Украину когда нибудь в чукезайль переименовать и наплодить своими неукраирскими потомками вот она какая природа зверя!
показати весь коментар
07.06.2025 02:38 Відповісти
 
 