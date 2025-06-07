В Бельгии расследуют убийство двух украинок - матери и 6-летней дочери

В бельгийском городе Хаасроде найдены мертвыми украинки: 46-летняя мать и ее 6-летняя дочь. У обеих жертв были ножевые ранения, место преступления, вероятно, намеренно подожгли.

Об этом сообщает прокуратура Левена, информирует Цензор.НЕТ.

"На телах обеих жертв есть ножевые ранения. Вскрытие состоится во вторник. Согласно предварительным выводам пожарного эксперта, пожар в доме был устроен намеренно",- сказано в сообщении.

Как сообщает местный вещатель VRT, пожар зафиксировали 6 июня около 9:30 утра. Около 10:20 огонь удалось потушить, однако при обследовании дома было обнаружено два тела. Женщина умерла на месте, а девочку пытались реанимировать, но она также умерла.

"Речь идет об украинской семье, которая проживает в нашей стране уже три года. Отец девочки до сих пор воюет на фронте в Украине. У женщины также был 16-летний сын, который на момент пожара был в школе. О нем заботятся", - говорится в сообщении.

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