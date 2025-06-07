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Новости Убийство украинок в Бельгии
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В Бельгии расследуют убийство двух украинок - матери и 6-летней дочери

В Бельгии убили двух украинок: продолжается расследование

В бельгийском городе Хаасроде найдены мертвыми украинки: 46-летняя мать и ее 6-летняя дочь. У обеих жертв были ножевые ранения, место преступления, вероятно, намеренно подожгли.

Об этом сообщает прокуратура Левена, информирует Цензор.НЕТ.

"На телах обеих жертв есть ножевые ранения. Вскрытие состоится во вторник. Согласно предварительным выводам пожарного эксперта, пожар в доме был устроен намеренно",- сказано в сообщении.

Как сообщает местный вещатель VRT, пожар зафиксировали 6 июня около 9:30 утра. Около 10:20 огонь удалось потушить, однако при обследовании дома было обнаружено два тела. Женщина умерла на месте, а девочку пытались реанимировать, но она также умерла.

"Речь идет об украинской семье, которая проживает в нашей стране уже три года. Отец девочки до сих пор воюет на фронте в Украине. У женщины также был 16-летний сын, который на момент пожара был в школе. О нем заботятся", - говорится в сообщении.

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Автор: 

беженцы (1652) Бельгия (404) убийство (6506)


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Топ комментарии
+17
99.99999% - московити яких по Европі куча. Московити будуть вбивати нас всюди. Якщо не знищити їх під корінь як явище
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07.06.2025 01:27 Ответить
+14
Кацапы убивают украинцев не только в Украине. Скорее всего развязанная кацапами война - причина того, что эта мама с ее маленькой дочкой вместо того, чтобы спокойно и счастливо жить в Украине, эвакуировалась от бомбежек в благополучную европейскую страну...
За каждого погибшего украинского ребенка должны быть убиты 10 руZZких орков.
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07.06.2025 01:17 Ответить
+3
По телевізору давно вже крутять американський детективний серіал - "Мислити, як вбивця". І так, епіграфом, звчать слова: "Люди часто в причинах жорстокості, бачать щось надприроднє... Нічого такого - люди самі здатні на будь-яку гидоту...".
"Демони" живуть у будь-якій людині... Питання тільки в тому, чи здатна людина з ними справляться...Зараз може "вилізти" таке, що "в голову не вкладається", і вбивцею виявиться "тихий, законослухняний громадянин Бельгії"......
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07.06.2025 05:39 Ответить
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Кацапы убивают украинцев не только в Украине. Скорее всего развязанная кацапами война - причина того, что эта мама с ее маленькой дочкой вместо того, чтобы спокойно и счастливо жить в Украине, эвакуировалась от бомбежек в благополучную европейскую страну...
За каждого погибшего украинского ребенка должны быть убиты 10 руZZких орков.
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07.06.2025 01:17 Ответить
99.99999% - московити яких по Европі куча. Московити будуть вбивати нас всюди. Якщо не знищити їх під корінь як явище
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07.06.2025 01:27 Ответить
У тихому маленькому бельгійському місті Хаасроде зачаївся маніяк..
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07.06.2025 01:41 Ответить
москальня
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07.06.2025 07:08 Ответить
Да спастись можно только в своем национальном государстве, во всех смешанных обществах рано или поздно одна нация начнет пожирать других!
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07.06.2025 02:13 Ответить
Ти дядя чи тьотя? Але все одне дурень
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07.06.2025 09:20 Ответить
Вот так само и Ирину Фарион убило какое-то пришлое с востока сущесиво, может оно уже много веков тут живёт, но украинце отказывается становиться вот и убивает хозяев что бы Украину когда нибудь в чукезайль переименовать и наплодить своими неукраирскими потомками вот она какая природа зверя!
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07.06.2025 02:38 Ответить
Ви теж не дуже прагнете бути українцем.
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07.06.2025 06:21 Ответить
По закону тобі теж недовго лишилося землю топтати, москалю.
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07.06.2025 06:22 Ответить
По телевізору давно вже крутять американський детективний серіал - "Мислити, як вбивця". І так, епіграфом, звчать слова: "Люди часто в причинах жорстокості, бачать щось надприроднє... Нічого такого - люди самі здатні на будь-яку гидоту...".
"Демони" живуть у будь-якій людині... Питання тільки в тому, чи здатна людина з ними справляться...Зараз може "вилізти" таке, що "в голову не вкладається", і вбивцею виявиться "тихий, законослухняний громадянин Бельгії"......
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07.06.2025 05:39 Ответить
Татаров вже вилетів до Бельгії запропонувати допомогу в розслідуванні? Нє? А чого? В Іспанію ж моментально полетів, а тут щось філонить... Може втомилося падло?
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07.06.2025 10:07 Ответить
 
 