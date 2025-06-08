Убийство украинки и ее дочери в Бельгии: 16-летний сын женщины признался в совершении преступления
16-летний сын украинки, которую убили вместе с ее шестилетней дочерью в бельгийском селе Хаасроде, признался в преступлении.
Об этом пишет бельгийский общественный вещатель VRT.
Как отмечает прокуратура, 16-летний парень признался в том, что ранил ножом мать и сестру, а затем устроил пожар. После этого он был в школе.
Непонятно, какой был его мотив. 8 июня он предстанет перед судом по делам несовершеннолетних.
Напомним, утром 6 июня произошел пожар в доме местного церковного старосты, который муниципалитет арендовал для размещения беженцев из Украины.
На месте пожарные обнаружили тело 46-летней женщины, ее ребенка пытались реанимировать, но тщетно. Обе убитые имели ножевые ранения, а выводы эксперта по пожарной безопасности показали, что поджог устроили намеренно.
Лилия с детьми проживала в Бельгии уже три года. Известно, что отец погибшей девочки воюет в Украине.
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Ирония
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