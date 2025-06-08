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Новости Убийство украинок в Бельгии
10 319 27

Убийство украинки и ее дочери в Бельгии: 16-летний сын женщины признался в совершении преступления

Бельгія

16-летний сын украинки, которую убили вместе с ее шестилетней дочерью в бельгийском селе Хаасроде, признался в преступлении.

Об этом пишет бельгийский общественный вещатель VRT.

Как отмечает прокуратура, 16-летний парень признался в том, что ранил ножом мать и сестру, а затем устроил пожар. После этого он был в школе.

Непонятно, какой был его мотив. 8 июня он предстанет перед судом по делам несовершеннолетних.

Также читайте: Посольство взяло на контроль дело об убийстве семьи украинского военного в Бельгии, - МИД

Напомним, утром 6 июня произошел пожар в доме местного церковного старосты, который муниципалитет арендовал для размещения беженцев из Украины.

На месте пожарные обнаружили тело 46-летней женщины, ее ребенка пытались реанимировать, но тщетно. Обе убитые имели ножевые ранения, а выводы эксперта по пожарной безопасности показали, что поджог устроили намеренно.

Лилия с детьми проживала в Бельгии уже три года. Известно, что отец погибшей девочки воюет в Украине.

Автор: 

Бельгия (406) убийство (6508)


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Топ комментарии
+19
Врятувала синочка від війни на свою голову
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08.06.2025 10:27 Ответить
+15
Ідіот!😠
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08.06.2025 11:08 Ответить
+14
Я так розумію, цей малолітній головоріз вбивця матері та сестри - не син (не рідний син?) бійця ЗСУ, батька дівчинки?
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08.06.2025 10:30 Ответить
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Врятувала синочка від війни на свою голову
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08.06.2025 10:27 Ответить
Я так розумію, цей малолітній головоріз вбивця матері та сестри - не син (не рідний син?) бійця ЗСУ, батька дівчинки?
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08.06.2025 10:30 Ответить
Схоже на те...
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08.06.2025 10:47 Ответить
Это исходя из чего такие мысли?
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08.06.2025 10:54 Ответить
Відомо, що батько загиблої дівчинки воює в Україні. Джерело: https://censor.net/ua/n3556734
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08.06.2025 10:56 Ответить
Нууу, это такое. Ты ж понимаешь, что это ничего не значит. Разве что рукожопость автора статьи.
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08.06.2025 11:01 Ответить
У військового дочка...була...🥺😥 Царство Небесне загиблим!🙏🙏🙏🥀
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08.06.2025 11:06 Ответить
Ага, ага. Это приемный сын из Даунбасса. Украинец бы так не поступил.
Ирония
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08.06.2025 12:02 Ответить
Важко визнати? Розумію...
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08.06.2025 12:04 Ответить
чому ти "так розумієш"?
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08.06.2025 12:16 Ответить
Страхіття
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08.06.2025 10:39 Ответить
Мріяв назавжди залишитися в Єврозоні...
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08.06.2025 10:54 Ответить
Соціопати періодично народжуються в будь-якій нації і наша - не виключення.
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08.06.2025 11:00 Ответить
Оце така доля тих, хто повтікав з України! 😂
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08.06.2025 11:01 Ответить
Ідіот!😠
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08.06.2025 11:08 Ответить
це русская погань
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08.06.2025 11:17 Ответить
Яка? Поріжуть один одного?
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08.06.2025 12:05 Ответить
феерический.....
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08.06.2025 12:43 Ответить
У житті, як на довгій ниві! Чого тільки не побачиш!! Члєнін+сралін +троцький, 70 млн людей убили!!
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08.06.2025 11:17 Ответить
Якщо він від першого чоловіка син, то можливо гени або ревнощі. Згубив дурак себе.
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08.06.2025 11:36 Ответить
Загубив він матір і сестру, можливо й отчима(?) а сам вийде через 5-7 років зі свого комфортабельного в'язничного готелю з вишуканою французькою мовою та якоюсь висшою освітою.
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08.06.2025 12:27 Ответить
Навряд чи 5 років , мінімум 25 або довічне
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08.06.2025 13:05 Ответить
Цікаве інтервью комаровського . так, знаю що він - вата. Але інтервʼю може заставити замислитися КАБМИН України

Доктор Комаровский об эмиграции в Испанию

https://youtu.be/fGrAxpCkftQ?si=0jx5j7R4enTn2_tG
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08.06.2025 11:42 Ответить
Вчера все сошлись во мнении что это сделали кацапы.
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08.06.2025 11:44 Ответить
..а сьогодні ти підвердив..що ідіот від народження!!!)))
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08.06.2025 11:53 Ответить
Бывает.
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08.06.2025 12:00 Ответить
Такого удару не очікував?
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08.06.2025 12:07 Ответить
 
 