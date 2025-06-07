Посольство взяло на контроль дело об убийстве семьи украинского военного в Бельгии, - МИД
Посольство Украины в Бельгии взяло на контроль дело об убийстве жены и дочери украинского военного в городе Хассроде.
Об этом заявили в Министерстве иностранных дел, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Министр иностранных дел Андрей Сибига поручил посольству Украины в Бельгии держать на особом контроле дело о гибели в городе Хассроде двух гражданок Украины - матери и дочери, 1979 и 2019 года рождения", - говорится в сообщении.
В министерстве подтвердили, что тела двух жертв были обнаружены во время тушения пожара в доме.
Консульские сотрудники уже находятся на контакте с родными погибших и представителями местной полиции и прокуратуры. Обстоятельства гибели и причины инцидента устанавливаются.
"Прокуратура города Левен открыла уголовное производство, продолжаются следственные действия. Украинские дипломаты продолжат оказывать необходимую консульскую помощь и информировать общественность о ходе расследования", - добавили в МИД.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Бельгии расследуют убийство двух украинок - матери и 6-летней дочери.
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для чукоток і іншого лайна існують московити і асимільовані їми виродки
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яким треба бути лєвацьким куколдом, що б тебе вбили в бельгії?
або, як що ти настільки насрав кацапській мафії, то чому сам їх не вбив????
Уроки починаються о 8:30
В 9:30 все вже потужно горіло
Синочок нічого не бачив, не чув, не знає.
Сподіваюсь, час вбивства вже відомий.