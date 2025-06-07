Посольство взяло на контроль дело об убийстве семьи украинского военного в Бельгии, - МИД

Посольство Украины в Бельгии взяло на контроль дело об убийстве жены и дочери украинского военного в городе Хассроде.

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Министр иностранных дел Андрей Сибига поручил посольству Украины в Бельгии держать на особом контроле дело о гибели в городе Хассроде двух гражданок Украины - матери и дочери, 1979 и 2019 года рождения", - говорится в сообщении.

В министерстве подтвердили, что тела двух жертв были обнаружены во время тушения пожара в доме.

Консульские сотрудники уже находятся на контакте с родными погибших и представителями местной полиции и прокуратуры. Обстоятельства гибели и причины инцидента устанавливаются.

"Прокуратура города Левен открыла уголовное производство, продолжаются следственные действия. Украинские дипломаты продолжат оказывать необходимую консульскую помощь и информировать общественность о ходе расследования", - добавили в МИД.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Бельгии расследуют убийство двух украинок - матери и 6-летней дочери.