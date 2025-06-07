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Новости Убийство украинок в Бельгии
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Посольство взяло на контроль дело об убийстве семьи украинского военного в Бельгии, - МИД

Бельгія

Посольство Украины в Бельгии взяло на контроль дело об убийстве жены и дочери украинского военного в городе Хассроде.

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Министр иностранных дел Андрей Сибига поручил посольству Украины в Бельгии держать на особом контроле дело о гибели в городе Хассроде двух гражданок Украины - матери и дочери, 1979 и 2019 года рождения", - говорится в сообщении.

В министерстве подтвердили, что тела двух жертв были обнаружены во время тушения пожара в доме.

Консульские сотрудники уже находятся на контакте с родными погибших и представителями местной полиции и прокуратуры. Обстоятельства гибели и причины инцидента устанавливаются.

"Прокуратура города Левен открыла уголовное производство, продолжаются следственные действия. Украинские дипломаты продолжат оказывать необходимую консульскую помощь и информировать общественность о ходе расследования", - добавили в МИД.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Бельгии расследуют убийство двух украинок - матери и 6-летней дочери.

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беженцы (1652) Бельгия (404) убийство (6506) украинцы (3873)


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Топ комментарии
+5
Саме час поважно надувати щоки!
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07.06.2025 15:08 Ответить
+5
АГА......виродки зеленi
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07.06.2025 15:10 Ответить
+1
А які повноваження в посольства згідно бельгійського КПК? Клоуни їбані. Краще б робили свою пряму роботу
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07.06.2025 15:19 Ответить
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Саме час поважно надувати щоки!
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07.06.2025 15:08 Ответить
АГА......виродки зеленi
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07.06.2025 15:10 Ответить
А які повноваження в посольства згідно бельгійського КПК? Клоуни їбані. Краще б робили свою пряму роботу
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07.06.2025 15:19 Ответить
Шмигаля з шоблою, уже без верещучки, та стефанчуків з аброхамієм, це чергове убивство Українців, глибоко схвилювало, це ж не за московита Абрамовича, листи писати та підписи по ВРУ збирати !???
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07.06.2025 15:22 Ответить
Абрамовіч не московит, а єврей
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07.06.2025 15:25 Ответить
Мабуть, таки євреї, мешкають в Ізраїлю, а абрамович, це оте, що на Чукотці, повинно мешкати???
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07.06.2025 15:47 Ответить
Як вичерпуються джерела доходів , як і всі поважні євреї поїде в Ізраїль доживати які проблеми ...
для чукоток і іншого лайна існують московити і асимільовані їми виродки
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07.06.2025 16:33 Ответить
Потужно, як і все зелене г.
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07.06.2025 15:27 Ответить
хтось підкаже, хто посол україни в бельгії?
подивіться кіно "Залягти на дно в Брюгге"
яким треба бути лєвацьким куколдом, що б тебе вбили в бельгії?
або, як що ти настільки насрав кацапській мафії, то чому сам їх не вбив????
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07.06.2025 15:41 Ответить
16 річний син зранку пішов в школу.
Уроки починаються о 8:30
В 9:30 все вже потужно горіло
Синочок нічого не бачив, не чув, не знає.
Сподіваюсь, час вбивства вже відомий.
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07.06.2025 16:03 Ответить
Татаров вже вилетів у Брюссель?
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07.06.2025 16:27 Ответить
 
 