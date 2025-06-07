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Новини Вбивство українок в Бельгії
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Посольство взяло на контроль справу про вбивство сім’ї українського військового у Бельгії, - МЗС

Бельгія

Посольство України в Бельгії взяло на контроль справу про вбивство дружини та доньки українського військового в місті Хассроде.

Про це заявили в Міністерстві закордонних справ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Міністр закордонних справ Андрій Сибіга доручив посольству України в Бельгії тримати на особливому контролі справу щодо загибелі в місті Хассроде двох громадянок України - матері та доньки, 1979 та 2019 року народження", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві підтвердили, що тіла двох жертв були виявлені під час гасіння пожежі в будинку.

Консульські співробітники вже перебувають на контакті з рідними загиблих та представниками місцевої поліції та прокуратури. Обставини загибелі та причини інциденту встановлюються.

"Прокуратура міста Льовен відкрила кримінальне провадження, тривають слідчі дії. Українські дипломати продовжать надавати необхідну консульську допомогу та інформувати громадськість про перебіг розслідування", - додали в МЗС.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у Бельгії розслідують вбивство двох українок – матері та 6-річної доньки.

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07.06.2025 15:08 Відповісти
АГА......виродки зеленi
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07.06.2025 15:10 Відповісти
А які повноваження в посольства згідно бельгійського КПК? Клоуни їбані. Краще б робили свою пряму роботу
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07.06.2025 15:19 Відповісти
Шмигаля з шоблою, уже без верещучки, та стефанчуків з аброхамієм, це чергове убивство Українців, глибоко схвилювало, це ж не за московита Абрамовича, листи писати та підписи по ВРУ збирати !???
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07.06.2025 15:22 Відповісти
Абрамовіч не московит, а єврей
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07.06.2025 15:25 Відповісти
Мабуть, таки євреї, мешкають в Ізраїлю, а абрамович, це оте, що на Чукотці, повинно мешкати???
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07.06.2025 15:47 Відповісти
Потужно, як і все зелене г.
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07.06.2025 15:27 Відповісти
хтось підкаже, хто посол україни в бельгії?
подивіться кіно "Залягти на дно в Брюгге"
яким треба бути лєвацьким куколдом, що б тебе вбили в бельгії?
або, як що ти настільки насрав кацапській мафії, то чому сам їх не вбив????
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07.06.2025 15:41 Відповісти
16 річний син зранку пішов в школу.
Уроки починаються о 8:30
В 9:30 все вже потужно горіло
Синочок нічого не бачив, не чув, не знає.
Сподіваюсь, час вбивства вже відомий.
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07.06.2025 16:03 Відповісти
 
 