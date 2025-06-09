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Новости Убийство подростка на фуникулере в Киеве
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Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд оставил обвиняемого под стражей до 22 июня

Суд продлил арест Косова по делу об убийстве подростка

Киевский апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу защиты и оставил без изменений решение Шевченковского районного суда столицы о содержании под стражей обвиняемого по делу об убийстве подростка на станции фуникулера.

Об этом сообщает Киевский апелляционный суд, информирует Цензор.НЕТ .

Как сообщили в пресс-службе, 2 июня коллегия судей рассмотрела жалобу на постановление от 24 апреля, которым обвиняемому К. продлили меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней - до 22 июня. Апелляция оставлена без удовлетворения.

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Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: что известно

Вечером 7 апреля 2024 года на станции столичного фуникулера между мужчиной и компанией молодых людей возник конфликт. Во время инцидента подозреваемый толкнул одного из подростков. Тот головой разбил оконное стекло и получил травмы в виде резаных ран шеи, от которых скончался до приезда врачей.

Правоохранителю, причастному к трагедии на станции, объявили подозрение.

Ранее Государственное бюро расследований сообщало об открытии уголовного производства по факту убийства на станции фуникулера в Киеве.

Впоследствии подозрение сотруднику УГО переквалифицировали, ему грозит пожизненное заключение.

Шевченковский районный суд Киева 9 января продлил меру пресечения сотруднику Управления государственной охраны Артему Косову.

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Автор: 

Киев (25685) убийство (6509) мера пресечения (468)


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Зеленський своїх охоронців не кидає.
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09.06.2025 16:06 Ответить
Бачу, наші діти теж матимуть можливість дізнаватися новини перебігу цієї справи!
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09.06.2025 16:06 Ответить
Іноді такі групи "мирних" та "лагідних"молодиків укладають дорослих у реанімацію,або могилу...Штовхнув... Просто так? Вбивство по необережності...
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09.06.2025 16:18 Ответить
Для дебілів, які жкоментують, не знаючи всіх деталей справи . Максим був звичайним школярем, добре вчився, займався спортом, подавав надії..сім'я втратила старшого сина, тому що бухе лайно з манією величі, бо ж цілий охоронець, доїбався до хлопця. Вже купа свідків підтвердила в суді, що підлітки не мали жодного наміру укласти виродка-вбивцю в реанімацію, а саме цей бидлоохоронець провокативно докопувався до Максима, і свідки, яких був повен вагон у фунікулері, підтверджують, що Максим відповідав йому стримано. А коли вони вийшли з вагона, то це бидло штовхнуло хлопця об скло вагона так, що скло розбилося, від осколків Максим торимав порізи шиї , стік.кров'ю і помер до приїзду швидкої. У Максима залишилися батьки і молодший брат. Вони теж можуть це читати, коли невігласи починають писати стереотипи коментарі про не таких підлітків, не знаючи суті справи. Вбивця має сидіти. Ніхто не змушував п'яне бидло докопуватися до 15річного'
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09.06.2025 17:17 Ответить
Більше року пройшло з трагедії, а вбивця до цих пір не покараний. Вбивця , Артем Косов , не хоче відповідати за скоєний злочин і з самого початку був впевнений, що йому це зійде з рук. Думаю, що якби не зусилля батьків Максима, якби не розголос і підтримка людей, то його б випустили під домашній арешт.

Тільки завдяки боротьбі родини Максима , тільки завдяки розголосу , підтримці людей є шанс посадити вбивцю на довічне! Щоб цей відморозок ніколи вже не побачив свободи і не жив серед людей. Зло має бути покаране.

Тому, друзі, я вас дуже прошу , не проходьте повз цю трагедію Кожен може допомогти не будьте байдужими Наступне засідання буде 10.06.2025. О 15:00 За адресою Дегтярівська 31--а . Шевченківський суд. Міста Київ.

За Макса-максимум!

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96?__eep__=6&__cft__[0]=****************************************************-KDUuVujeruqnqu1HK5D82F-bx9l7awzNNYhkJDPObThMvcknD8x6GXWPMcCNuQpgYFGzsD1MKYF0Hbw-ELB4LWxqMTK6EWJtu4ymtrjFG9iDyRd10arXA-PulM2AMyIra5ytXvM_I287IC-Fd_LvSYOy92NKcVuI-7r&__tn__=*NK-y-R #вбивствонафунікулері

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5?__eep__=6&__cft__[0]=****************************************************-KDUuVujeruqnqu1HK5D82F-bx9l7awzNNYhkJDPObThMvcknD8x6GXWPMcCNuQpgYFGzsD1MKYF0Hbw-ELB4LWxqMTK6EWJtu4ymtrjFG9iDyRd10arXA-PulM2AMyIra5ytXvM_I287IC-Fd_LvSYOy92NKcVuI-7r&__tn__=*NK-y-R #косовудовічне

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09.06.2025 17:34 Ответить
Довічне за ненавмисне вбивство? А запроданцями які наводять ракети на будинки та підприємства де гинуть люди, всього кілька років?
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09.06.2025 17:37 Ответить
 
 