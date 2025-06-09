Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд оставил обвиняемого под стражей до 22 июня

Киевский апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу защиты и оставил без изменений решение Шевченковского районного суда столицы о содержании под стражей обвиняемого по делу об убийстве подростка на станции фуникулера.

Об этом сообщает Киевский апелляционный суд, информирует Цензор.НЕТ .

Как сообщили в пресс-службе, 2 июня коллегия судей рассмотрела жалобу на постановление от 24 апреля, которым обвиняемому К. продлили меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней - до 22 июня. Апелляция оставлена без удовлетворения.

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Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: что известно

Вечером 7 апреля 2024 года на станции столичного фуникулера между мужчиной и компанией молодых людей возник конфликт. Во время инцидента подозреваемый толкнул одного из подростков. Тот головой разбил оконное стекло и получил травмы в виде резаных ран шеи, от которых скончался до приезда врачей.

Правоохранителю, причастному к трагедии на станции, объявили подозрение.

Ранее Государственное бюро расследований сообщало об открытии уголовного производства по факту убийства на станции фуникулера в Киеве.

Впоследствии подозрение сотруднику УГО переквалифицировали, ему грозит пожизненное заключение.

Шевченковский районный суд Киева 9 января продлил меру пресечения сотруднику Управления государственной охраны Артему Косову.

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