Убийство украинок в Бельгии: 16-летний подозреваемый находится в центре содержания несовершеннолетних

Подозреваемого в убийстве 46-летней матери и 6-летней сестры в Бельгии сейчас удерживают в закрытом центре временного содержания несовершеннолетних.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Как отметили в МИД, резонансное дело находится на особом контроле украинского посольства в Бельгии. По решению судьи ювенальной юстиции, несовершеннолетнему подозреваемому предоставили государственного адвоката и поместили его в специализированный центр.

Украинские дипломаты уже направили официальный запрос на встречу консульского должностного лица с задержанным.

"Посольство находится на постоянном контакте с уполномоченным следователем по делу и компетентными органами", - отметили в МИД.

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Что предшествовало?

Напомним, утром 6 июня произошел пожар в доме местного церковного старосты, который муниципалитет арендовал для размещения беженцев из Украины.

На месте пожарные обнаружили тело 46-летней женщины, ее ребенка пытались реанимировать, но тщетно. Обе убитые имели ножевые ранения, а выводы эксперта по пожарной безопасности показали, что поджог устроили намеренно.

Лилия с детьми проживала в Бельгии уже три года. Известно, что отец погибшей девочки воюет в Украине.

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