Вбивство українок у Бельгії: 16-річний підозрюваний перебуває в центрі утримання неповнолітніх

Підозрюваного у вбивстві 46-річної матері та 6-річної сестри в Бельгії наразі утримують у закритому центрі тимчасового утримання неповнолітніх.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Як зазначили в МЗС, резонансна справа перебуває на особливому контролі українського посольства в Бельгії. За рішенням судді ювенальної юстиції, неповнолітньому підозрюваному надали державного адвоката та помістили його до спеціалізованого центру.

Українські дипломати вже надіслали офіційний запит на зустріч консульської посадової особи із затриманим.

"Посольство перебуває на постійному контакті з уповноваженим слідчим у справі та компетентними органами", - зазначили в МЗС.

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Що передувало?

Нагадаємо, вранці 6 червня сталася пожежа в будинку місцевого церковного старости, який муніципалітет орендував для розміщення біженців з України.

На місці пожежники виявили тіло 46-річної жінки, її дитину намагалися реанімувати, але марно. Обидві вбиті мали ножові поранення, а висновки експерта з пожежної безпеки показали, що підпал влаштували навмисно.

Лілія з дітьми проживала в Бельгії вже три роки. Відомо, що батько загиблої дівчинки воює в Україні.

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