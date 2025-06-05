Вбивство Фаріон: Зінченку продовжено арешт до 4 серпня

5 червня Шевченківський районний суд Львова продовжив запобіжний захід В’ячеславу Зінченку, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон.

Про це повідомляє Суспільне, передає Цензор.НЕТ.

Підозрюваний залишатиметься під вартою без права внесення застави до 4 серпня.

Як зазначається, Зінченка доставили до суду в бронежилеті та шоломі. Під час короткої розмови з журналістами він заявив, що почувається добре. У залі суду був присутній один з його трьох адвокатів - Ігор Сулима.

Оскільки чинний запобіжний захід мав завершитись 8 червня, прокурор Дмитро Петльований закликав суд продовжити арешт на 60 діб. Захист просив змінити запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт з електронним браслетом, однак суд відхилив клопотання адвоката і підтримав позицію прокуратури.

У межах судового процесу у справі про вбивство Ірини Фаріон вже дослідили три томи доказів і свідчень та перейшли до розгляду ще одного.

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Убивство Ірини Фаріон

Нагадаємо, ввечері 19 липня 2024 року у Львові на вулиці Масарика невідомий стріляв в Ірину Фаріон.

Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був у рукавичках.

Медики прооперували Фаріон, однак врятувати її життя не вдалося.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що правоохоронці розглядають декілька версій вбивств. Серед них: особиста неприязнь та громадсько-політична діяльність Фаріон.

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Правоохоронці опублікували світлини та прикмети чоловіка, який може бути причетним до вбивства Фаріон.

У понеділок, 22 липня, у Львові попрощалися з Іриною Фаріон.

25 липня президент Зеленський повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Глава МВС Ігор Клименко вважає, що підозрюваний може бути лише виконавцем.

26 липня Галицький суд Львова 26 липня відправив 18-річного мешканця Дніпра під варту на два місяці без права внесення застави.

Згодом адвокат подав апеляцію на запобіжний захід.

Запобіжний захід Зінченку залишили без змін.

Справу про вбивство Фаріон перекваліфікували, підозрюваному Зінченку загрожує довічне.

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