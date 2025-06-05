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Новини Вбивство Фаріон
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Вбивство Фаріон: Зінченку продовжено арешт до 4 серпня

Підозрюваному у вбивстві Фаріон Зінченку залишили запобіжний захід без змін

5 червня Шевченківський районний суд Львова продовжив запобіжний захід В’ячеславу Зінченку, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон

Про це повідомляє Суспільне, передає Цензор.НЕТ.

Підозрюваний залишатиметься під вартою без права внесення застави до 4 серпня.

Як зазначається, Зінченка доставили до суду в бронежилеті та шоломі. Під час короткої розмови з журналістами він заявив, що почувається добре. У залі суду був присутній один з його трьох адвокатів - Ігор Сулима.

Оскільки чинний запобіжний захід мав завершитись 8 червня, прокурор Дмитро Петльований закликав суд продовжити арешт на 60 діб. Захист просив змінити запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт з електронним браслетом, однак суд відхилив клопотання адвоката і підтримав позицію прокуратури.

У межах судового процесу у справі про вбивство Ірини Фаріон вже дослідили три томи доказів і свідчень та перейшли до розгляду ще одного.

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Убивство Ірини Фаріон

Нагадаємо, ввечері 19 липня 2024 року у Львові на вулиці Масарика невідомий стріляв в Ірину Фаріон.

Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був у рукавичках.

Медики прооперували Фаріон, однак врятувати її життя не вдалося.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що правоохоронці розглядають декілька версій вбивств. Серед них: особиста неприязнь та громадсько-політична діяльність Фаріон.

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Правоохоронці опублікували світлини та прикмети чоловіка, який може бути причетним до вбивства Фаріон.

У понеділок, 22 липня, у Львові попрощалися з Іриною Фаріон.

25 липня президент Зеленський повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Глава МВС Ігор Клименко вважає, що підозрюваний може бути лише виконавцем.

26 липня Галицький суд Львова 26 липня відправив 18-річного мешканця Дніпра під варту на два місяці без права внесення застави.

Згодом адвокат подав апеляцію на запобіжний захід.

Запобіжний захід Зінченку залишили без змін.

Справу про вбивство Фаріон перекваліфікували, підозрюваному Зінченку загрожує довічне.

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Автор: 

вбивство (3109) Фаріон Ірина (111) запобіжний захід (498)


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Топ коментарі
+8
Довго його ще будуть маринувати? Нічого пред'явіть - свободєн!
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05.06.2025 13:43 Відповісти
+7
Доказательств нет,пытки продолжаются.
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05.06.2025 13:43 Відповісти
+6
Та ясно! Всі рускіє на стороні Зінченка.
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05.06.2025 13:48 Відповісти
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Довго його ще будуть маринувати? Нічого пред'явіть - свободєн!
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05.06.2025 13:43 Відповісти
Та ясно! Всі рускіє на стороні Зінченка.
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05.06.2025 13:48 Відповісти
де ви бачили русскіх на стороні справедливості?
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05.06.2025 13:55 Відповісти
А ви суперукраїнець (орести такі зазвичай тільки багато говорять про рускіх) вважаєте, що не винні (до вироку) особи повинні роками у СІЗО просто так сидіти? Там же фабула не складна, є щось - передавайте обвинувачення до суду, я якщо шито білими нитками - випускайте!
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05.06.2025 14:30 Відповісти
Таваріщь! Ні один рускій не знає, що Ореста - це жіноче ім'я.
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05.06.2025 14:59 Відповісти
То ти топиш за русню? То є ти таким самим рабсіянинем ! Йди на х...й за рос..ськім кораблем 🖕🖕🖕
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05.06.2025 14:53 Відповісти
Доказательств нет,пытки продолжаются.
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05.06.2025 13:43 Відповісти
Йди на Х..й за російським кораблем 🖕
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05.06.2025 15:06 Відповісти
перед Андрієм Антоненко і Юлією Кузьменко вже вибачилися? чи конвейер працює?
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05.06.2025 13:45 Відповісти
..выхода нет, не отдавать же обратно медальки, погоны, наградное оружие..
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05.06.2025 13:51 Відповісти
Рабсіяні підараси!
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05.06.2025 15:00 Відповісти
вже майже рік пройшов, а толку немає.

якщо виявиться що він не винен, то хто відповість за цей цирк і марно втрачені роки життя?
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05.06.2025 13:57 Відповісти
Що ти мелеш? Йди на х...й за російським кораблем 🖕
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05.06.2025 14:59 Відповісти
ого, аргументація поперла

щось не подобається? звертайся до поліції яка не в змозі зібрати докази.
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05.06.2025 15:02 Відповісти
Довічне мразоті! Шкода, що шибениці нема!
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05.06.2025 14:18 Відповісти
Довічне то дуже гуманно , цього підараса треба підвісить вверх ногами на неділю ! Прямо у Львові ! З табличкою що він любитель російського миру!
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05.06.2025 14:58 Відповісти
Пі.да.раса су.ка Зінченка підвісить вверх ногами. На площі на неділю щоб решта пі.дар.асів російськомировців чітко знала що їх очікує ! ☝️
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05.06.2025 14:56 Відповісти
Хабадники знайшли хохлюка дурачка для підстави, на якого звалили навписне убивство патріотки і українського філософа!
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05.06.2025 15:00 Відповісти
 
 