Справу про вбивство Фаріон перекваліфікували: Зінченку загрожує довічне

Справу про вбивство колишньої депутатки, мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон передано до суду.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та передали до суду обвинувальний акт стосовно 18-річного жителя м. Дніпра (В'ячеслава Зінченка.- Ред.) за обвинуваченням у вбивстві громадської діячки, народної депутатки України VII скликання Ірини Фаріон", - йдеться в повідомленні.

Дії Зінченка перекваліфіковано. Йому інкримінують умисне вбивство особи, пов'язане з виконанням нею громадського обов'язку, з мотивів національної нетерпимості, а також незаконне володіння вогнепальною зброєю (п. 8, 14 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України).

"Докази підтверджують, що вбивство було скоєно через виконання потерпілою громадського обов'язку та з мотивів національної нетерпимості.



Обвинувачений виявив переконання в "національній дискримінації громадян України, які спілкуються російською мовою". Ірина Фаріон, яка була відома своєю позицією щодо захисту української мови та культури, своїми діями нібито розколювала народну єдність. На підставі чого у фігуранта виник умисел на її вбивство", - додали в Офісі Генпрокурора.

За даними Нацполіції, Зінченко загрожує довічне позбавлення волі.







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Убивство Ірини Фаріон

Нагадаємо, ввечері 19 липня у Львові на вулиці Масарика невідомий стріляв в Ірину Фаріон.

Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був у рукавичках.

Медики прооперували Фаріон, однак врятувати її життя не вдалося.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що правоохоронці розглядають декілька версій вбивств. Серед них: особиста неприязнь та громадсько-політична діяльність Фаріон.

Правоохоронці опублікували світлини та прикмети чоловіка, який може бути причетним до вбивства Фаріон.

У понеділок, 22 липня, у Львові попрощалися з Іриною Фаріон.

25 липня президент Зеленський повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Глава МВС Ігор Клименко вважає, що підозрюваний може бути лише виконавцем.

26 липня Галицький суд Львова 26 липня відправив 18-річного мешканця Дніпра під варту на два місяці без права внесення застави.

Згодом адвокат подав апеляцію на запобіжний захід.

Запобіжний захід Зінченку залишили без змін.

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