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Новини
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Справу про вбивство Фаріон перекваліфікували: Зінченку загрожує довічне

Справу щодо вбивства Фаріон передано до суду

Справу про вбивство колишньої депутатки, мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон передано до суду.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та передали до суду обвинувальний акт стосовно 18-річного жителя м. Дніпра (В'ячеслава Зінченка.- Ред.) за обвинуваченням у вбивстві громадської діячки, народної депутатки України VII скликання Ірини Фаріон", - йдеться в повідомленні.

Дії Зінченка перекваліфіковано. Йому інкримінують умисне вбивство особи, пов'язане з виконанням нею громадського обов'язку, з мотивів національної нетерпимості, а також незаконне володіння вогнепальною зброєю (п. 8, 14 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України).

"Докази підтверджують, що вбивство було скоєно через виконання потерпілою громадського обов'язку та з мотивів національної нетерпимості.

Обвинувачений виявив переконання в "національній дискримінації громадян України, які спілкуються російською мовою". Ірина Фаріон, яка була відома своєю позицією щодо захисту української мови та культури, своїми діями нібито розколювала народну єдність. На підставі чого у фігуранта виник умисел на її вбивство", - додали в Офісі Генпрокурора.

За даними Нацполіції, Зінченко загрожує довічне позбавлення волі.

Справу щодо вбивства Фаріон передано до суду
Справу щодо вбивства Фаріон передано до суду
Справу щодо вбивства Фаріон передано до суду

Читайте: У Львові на честь Фаріон перейменували вулицю

Убивство Ірини Фаріон

Нагадаємо, ввечері 19 липня у Львові на вулиці Масарика невідомий стріляв в Ірину Фаріон.

Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був у рукавичках.

Медики прооперували Фаріон, однак врятувати її життя не вдалося.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що правоохоронці розглядають декілька версій вбивств. Серед них: особиста неприязнь та громадсько-політична діяльність Фаріон.

Правоохоронці опублікували світлини та прикмети чоловіка, який може бути причетним до вбивства Фаріон.

У понеділок, 22 липня, у Львові попрощалися з Іриною Фаріон.

25 липня президент Зеленський повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Глава МВС Ігор Клименко вважає, що підозрюваний може бути лише виконавцем.

26 липня Галицький суд Львова 26 липня відправив 18-річного мешканця Дніпра під варту на два місяці без права внесення застави.

Згодом адвокат подав апеляцію на запобіжний захід.

Запобіжний захід Зінченку залишили без змін.

Читайте також: До вбивства Фаріон можуть бути причетні невстановлені особи, слідчі перевіряють майже 300 номерів телефонів

Автор: 

вбивство (3088) Фаріон Ірина (110) Офіс Генпрокурора (3250)


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Топ коментарі
+21
Нарешті! Може буде справедливість.
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26.12.2024 09:33
+19
Не гавкай, кацапський прихвостню! Ти не знаєш, що з тобою буде до вечора.
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26.12.2024 09:59
+16
Якщо вона хвора, то ти кацапська падлюка!
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26.12.2024 09:56
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Нарешті! Може буде справедливість.
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26.12.2024 09:33 Відповісти
Якщо вона хвора, то ти кацапська падлюка!
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26.12.2024 09:56 Відповісти
відомо хто такі козари?
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26.12.2024 10:46 Відповісти
Хазари це ті кого Святослав Хоробрий. Якщо ти про пилипа орлика, то писарь міг писати що хоче - папір все стерпить. Козаки були слов'янами. Можливо теж шукали 'прадавні' чужі корені щоб обскакати ляхів з їх сарматизмом.
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26.12.2024 11:29 Відповісти
Я про то шо хто такі каци відомо, той етнос є сумішшю фінських і тюркських народів. Хто такі хозари/козари ХЗ.
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26.12.2024 12:34 Відповісти
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26.12.2024 15:43 Відповісти
В чому справедливість? На замовника ніхто ніколи не вийде. Він і далі продовжить вбивати чужими руками.
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26.12.2024 10:16 Відповісти
Ваші в свиних шкурах догнивають 😊
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26.12.2024 11:30 Відповісти
Дочка дугіна чим пахне? 😆
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26.12.2024 11:35 Відповісти
Скоріше ти до своїх прийдеш 😂
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26.12.2024 11:34 Відповісти
Фаріон вбив семіт як і Петлюру, через ненависть до Українців-слов'ян. Ми знаємо хто наш ворог.
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26.12.2024 09:35 Відповісти
Вчив би украінську - це ж стільки ненависті потрібно набратися
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26.12.2024 09:37 Відповісти
А що, коли говориш українською, то ненависті нема? Або якщо українською- то вже патріот? Щось ти напутав. Любов до країни- це любов до її громадян, і байдуже який вони мають колір шкіри і на якій мові балакають. Це не я казав, а американський генерал у громадянську війну. А що робила Фаріон- привильно, ділила людей на справжніх і бидло, але не по їх діянням(доречі у біблії Ісус говорить, щоб людей поважали по із діям), а по мові, по вірі, по походженню.
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26.12.2024 09:51 Відповісти
Ви впевнені, що знали Фаріон? Після вашого ромту я впевнений, що все, що вам відомо про нех - це кацапська і українофобська інтерпретація. Такі, як ви виправдовували також абивство Леонтовича, який у Покровську створив "Щедрик", а також вбивство Петлюри, оскільки їх переконали, що той вбивав євреїв.
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26.12.2024 09:59 Відповісти
Ти дебіл? У ВСІХ країнах державну мусить знати кожен, а в Україні якісь полупридурки вирішили плодити совкову "ідею", - множити й плецкати урюцкій ізік... Лікуйся, каліка! "Язык" з тюркських Мов перекладається "скорбота, жалОба, жаль". А дебілам радноє "Нас - рать!" = "НАСРАТЬ!".
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26.12.2024 10:20 Відповісти
Не користуйся лексиконом Їрки.Дебіл,падлюка,сволота,ідіот,лантух з гівном,придурок - улюблені її вирази.Тому вона так і подобалась нашому львівському охлосу,який із задоволенням вживав би ці слова проти владних світу сього,але немилосердно бздів.А Фаріон не боялась і як виявилось даремно...Зараз зусиллями фракціі "Свободи" в міській раді її іменем назвали маленьку вуличку біля Львівської Політехніки.Ту саму вуличку,по якій ходили її студенти,що не так давно пікетували Фаріон,називаючи її комунякою,підлою зрадницею,через яку посадили кримського хлопця...А я ось недавно ходив на Брюховицький цвинтар до могили Кузьми Скрябіна і натрапив на могилу колишнього ректора Політехніки професора Сокольницького,всесвітнього відомого вченого,друга Тесли,який електрофікував Галичину ще за Австріі і за Польщі...Його не рухали ні перші,ні другі совіти,його не розстріляли німці разом з іншими вченими в 1943-му,він помер майже в столітньому віці в семидесятих роках.От його імені вулиці немає біля Політехніки,а вулиця де він жив в Львівських Брюховичах названа іменем якогось отця Іздрика,грекокатолицького священника,якого совіти посадили і потім випустили,і який до кінця життя працював сторожем в будинку відпочинку "Львів",паралельно підпільно хрестячи і вінчаючи всіх бажаючих.Ось така справедливість...
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26.12.2024 13:46 Відповісти
Гнидозу на цвинтарі ти відвідував, а от я з Братами у 80-х йому "місце" показував. Й воно для дохлого цего пенгвіна, який дарував морально Крим паРаші, НАЗАВЖДИ мінімум на СМІТНИКУ, а вав, чмошним закоханцям у черваків, - в параші, навіть не у параші!.
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07.01.2025 21:01 Відповісти
Не гавкай, кацапський прихвостню! Ти не знаєш, що з тобою буде до вечора.
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26.12.2024 09:59 Відповісти
Таку мразоту треба суто або 3,14здити, або блокувати. Сенсу у чомусь переконувати або з ними спорити просто нема. ТУТ питання про Мову не стоїть просто у принципі, - ВСІ намагаються урюцкій ізік виблювати й використовують тільки "в дії" або як психологічну блювоту.
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26.12.2024 10:25 Відповісти
Ось уся культура у декільках словах. Ображати людину за його думку, мабуть це ви з болота. Якщо щось не подобається- аргументуйте, а люди самі зрозуміють, хто правий. Зазвичай лається тільки той, що не має щось заперечити, або .....
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26.12.2024 11:49 Відповісти
думка свинорилів ботоксного нікому не цікава - рило забери і пнх , тут люди спілкуються .
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26.12.2024 11:07 Відповісти
Все правильно. Сволота, яка перетнула психологічно-моральну межу, вбивши людину не в межпх самооборони, не на полі бою, повинна бути пожиттєво ізольована від суспільства, оскільки кожне наступне вбивство їй вдасться легше і легше. Ця сволота стала таким собі щуром-канібалом, який знищує власну колонію спочатку таємно від інших, а потім явно. Ця сволота перестала бути людиною, зберігши з людського лише оболонку і власне в тій омані і криється небезпека для інших людей.
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26.12.2024 09:54 Відповісти
Ростиславе, маю надію, що ви слідкуєте за даною справою та в курсі, що там все рукзакянами білими нитками шито?
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26.12.2024 10:32 Відповісти
ЇЇ вбило це падло. Або прикривало вбивцю, був тінню вбивці.
В будь-якому разі винен. Але замовник - це русня. Можливо - єрмачидло.
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26.12.2024 09:55 Відповісти
Кацап? Дурень? Малорос? 🤔
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26.12.2024 10:01 Відповісти
Якщо покійна була чорноротою по вашій ФСБешній термінології, то ти з такими ж елементами сракоголова кацапомовна істота.
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26.12.2024 10:01 Відповісти
Тобто?? Тоді якого дають 8-15 тим, хто зараз палить майно війсткових, трансформатори, шпигують та передають данні агресору?

З такою логікою - зеленим всім вишак ломиться, бо стільки як вони, ніхто зла Україні не зробив. Можна навіть без суду - за партійними списками до стінки ставити.
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26.12.2024 09:57 Відповісти
Якщо замовлення дійсно йшло через відновлений тесаковський 'реструкт 18' то треба злапати Романа Железнова в європі. Може щось розкаже.
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26.12.2024 10:03 Відповісти
Загрожує-не означає посадили.
У всякому разі,там явний брак доказів на Зінченка,все зводиться до "нібито".
Щось,типу того,як по Антоненку
Як на мене,то це помста рос.служб за доньку Дугова: не думали,що касапи так все спустять по гальмах?
Могли касапи використати пацана всліпу від імені СБУ(показали посвідчення,підроблене),типу,ти подурачся трохи там,а ми тобі добре заплатим,а тепер говорять,мовчи,витягнемо тебе.А може і задіяли ші,для підробки відео на спостежних відеокамерах.
Та,хіба це рівень рідного мвс, вони бояться,аби на 0 не попасти,з шкіри лізуть.Приклади є, щоправда не цей інцидент мається на увазі.
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26.12.2024 10:05 Відповісти
посадять, без варіантів. система сциться, у т.ч. громадськості, тому посадять 100%
питання в іншому:
- що із знаряддям вбивства - стволом? де він, яка його доля?
- що із тим, хто виготовив та надав/продав вбивці ствол? чому про нього мовчок? адже як мінімум у нього ст.263 ККУ, а може і й співучасть в організації та скоєнні вбивства
- хто саме стріляв? які є прямі докази щодо особи, яка вчинила вбивство? свідки, відео, бо як розумію підозрюваний нічого не визнає та мовчить
- хто, коли, де та за яких обставин так підготував психологічно підозрюваного, адже він звичайний молодик, зі своїм світоглядом, емоціями, мотивацією. той, хто його підготував до затримання, арешту, перебування під вартою та при цьому стійко і вперто мовчати, поводити себе навіть зухвало по відношенню до слідчих, оперів, суддів та потерпілих - це робив із мотивом та цей мотив вбивство потерпілої з метою подальшого введення в оману слідства та суду
- з огляду на кваліфікацію (група відсутня), слідство та прокурори просто зам'яли версію та вивели з-під слідства (удару) замовника, ініціатора вбивства, осіб, які оплатили усю підготовку, у т.ч. зброю та набої, виявлення та стеження за потерпілою, вивчення її способу життя, пересування та проживання групи/кілера, засоби маскування тощо, а це група, і група не менше з 5 осіб (якщо не більше)
- з підозрюваного молодика слідство та прокурори зробили такого собі кримінального таланта за мотивами фредеріка форсайта jakal, який сам усе підготував, розробив, встановив, виявив, відстежив, придбав зброю і набої, розробив та виконав конспіраційні заходи та вбив потерпілу. фантастика!
проте, на жаль, це не відповідає дійсності - замовник/ініціатор вбивства, група стеження та прикриття, особа/особи, які виготовили та надали зброю - виведені зі справи та зі слідства тим, що групи підозрюваному не інкримінували, а це означає - діяв самостійно. геніально. розумію слідчих та прокурорів - зняли з себе геморой з пошуку, встановлення та доказування замовнику та іншим співучасникам вини - проте це хибний шлях. це вкрай небезпечні злочинці, які, найбільш вірогідно, мають прямо походження/відношення до фсби кацапстану, яка є головним бенефіціаром цього вбивства
посадять та буде сидіти 100%. сам, без групи
бо усім так вигідно
правда нікого не цікавить, тіко формальний результат та нагороди
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26.12.2024 10:38 Відповісти
Що з кулею?
А поховали,разом з кулею.
Захист навіть про ексгумацію заговорив,як писав ТЧ.
А посадити можуть,вже посадили,кожні два місяці будуть пересаджувати-лінія накатана
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26.12.2024 11:06 Відповісти
посадять 100%. за вироком суду
без знаряддя вбивства та з/без кулі,
хоча видали до етеру, що вилучили кулю/гільзу від спортивного набою 9х18
на сме трупа вилучили фрагменти цього спортивного набою
це жодним чином не впливає на замовника, фінансиста вбиства та спільників
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26.12.2024 11:35 Відповісти
Кримінальний талант?
Порівняно з ким?
Порівняно з тими,хто проводив прес-конференцію?
Порівняно з ними,він виглядає розумнішим,"звичайний молодик, зі своїм світоглядом, емоціями, мотивацією".
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26.12.2024 11:15 Відповісти
не перекручуйте
кожна особа має свій світогляд та бачення, у т.ч. мала дитина
мова про те, що цього підозрюваного психологічно підготували
саме тому він так себе веде на слідстві та у суді
раз його готували - це означає, що ті, хто це зробив - спільники у вбивстві потерпілої
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26.12.2024 11:36 Відповісти
Сто процентів.
Якщо буде лише продовження під вартою кожні 2місяці,захист подасть в ЄСПЛ і змусять,ні- ні не працівників мвс,чи суддів,які лише продовжували кожні 2місяці термін,а державу Україна виплатити компенсацію.
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26.12.2024 12:42 Відповісти
Якщо отримає довічне, принаймні це буде справедливо
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26.12.2024 10:11 Відповісти
Справедливо - це коли буде доведено, що саме ця особа скоїла цей злочин і коли достатньо доказової бази для винесення вироку. Інакше буде слідувати розгляд цієї справи в міжнародному суді по правам людини і саме тоді ми побачимо справедливий вирок.
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26.12.2024 11:35 Відповісти
питання почнуться у першій та апеляційних інстанціях:
знаряддя вчинення вбивства, походження та його доля, докази прив'язки до підсудного
мотиви вчинення вбивства (із виконанням громадського обов'язку - великі сумніви), тим більше, що підозрюваний мовчить та заперечує взагалі свою причтність до вбивства
прямі докази щодо вбивці з приводу вчинення вбивства - їх слідством не здобуто, а в суді чуда не буде
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26.12.2024 11:40 Відповісти
Ну це ж очевидно!
для чого ви це пишете?

тільки після доведення слідчими причинно наслідкового звʼязку між дією та наслідками покидьок отримає довічне і ваше виття і вам подібним не змінить цього 🙏🏼
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26.12.2024 11:44 Відповісти
скажіть це тим, хто відсидів за схожість для сліпих слідчих рукзакянів: https://www.bbc.com/ukrainian/news-53749198 Військовий та музикант Андрій Антоненко, відомий як Riffmaster, перебував у СІЗО з 14 грудня 2019 року.
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26.12.2024 12:32 Відповісти
Пропоную не відволікатися, конкретно по Фаріон , якщо вина буде доведена цього субʼєкта , вперед на довічно, все інше можете у себе на кухні обговорити з рідними
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26.12.2024 12:37 Відповісти
все взаємозв'язано: якщо люди стільки відсиділи, бо якась курва із міцно заплющеними очима побачила схожість чи відрапортувала лідору, щоб отримати медальку із просуванням по рукзакянській драбині.., а потім ніхто не поніс покарання за ув'язнення невинних.., значить історія повториться?
Повторюю, все там шито білими нитками та нашвидкоруч.
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26.12.2024 12:47 Відповісти
Дотепер не доведена,люди коментують статтю,а не на кухні чешуть язиками від нічого робити,бо під "кухню" мвс може будь-хто у нас попасти.Приклад-Антоненко,за Януковича -той,на якого вказали "караванський стрілець".
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26.12.2024 12:52 Відповісти
Сто процентів.
Якщо буде лише продовження під вартою кожні 2місяці,захист подасть в ЄСПЛ і змусять,ні- ні не працівників мвс,чи суддів,які лише продовжували кожні 2місяці термін,а державу Україна виплатити компенсацію.
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26.12.2024 12:43 Відповісти
Фаріон плутала націю з національністю. На жаль нам до нації ще далеко.
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26.12.2024 10:23 Відповісти
в Україні людину, яка захищає українську мову та ідентичність вбиває якийсь малолітній бовдур, який вирішив, хто той, хто захищає державну мову, розколює державу..., а ті, хто вперто захищають російську мову та намагаються зробити її державною (мову національної меншості, до речі) її не розколюють, вони молодці й вбивати їх не треба, а навпаки, вони герої.... як можна так засрати мізки..., нехай йому 18 років..., але ж є ті, кому набагато більше й вони теж намагаються щось комусь довести про російську мову..., це доказ того, що сусіди, які нас вбивають за те, що ми українці ще й намагаються довести, що це правильно й за це ми повинні бути тільки вдячні...
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26.12.2024 10:26 Відповісти
Єврей вбив Українку з ненависті до Українців. Вони нас ненавидять і бояться тих хто підіймає свідомість.
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26.12.2024 11:32 Відповісти
з мотивів національної нетерпимості Джерело: https://censor.net/ua/n3527090
нарешті в Україні озвучили проблему- 30 років у владі люди з національною нетерпімостью до української мови , до української історії , до української культури. І взагалі до етничних украінців.
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26.12.2024 10:26 Відповісти
Ірина Цілик
Мені тут один пост нагадав, як я колись вперше в житті відчула, що таке глибинна темна російська ненависть до українців Мені було 22, і ми з моєю подругою вирішили поїхати погуляти до Москви. Зайвих грошей не було, і подруга запропонувала "вписатися" до її приятельки, що жила в Москві разом зі своєю мамою.Перші два дні ми практично не перетиналися з цією мамою, а в день відʼїзду вранці зустрілися на кухні.Немолода похмура жінка мовчки варила курячий суп, ми пили каву і теревенили. Вже не памʼятаю деталей, але тема розмови чомусь перейшла на щось, що стосувалося України. Аж раптом ця жінка, яка мовчки слухала наші розмови, повертається до нас і починає кричати. "Да как вы посмели думать, что вы - нечто большее, чем провинция России?! Хохлы играют в незалежность, ха-ха!". І все в такому ж дусі.Це був монолог біснуватої: очі потемніли, вона бризкала слиною; я ніколи в житті до цього не бачила такої рафінованої ненависті. Сказати, що я була ошелешена, це нічого не сказати. Але подруга мене била під столом ногою, мовляв, не треба, мовчи, ти їй нічого не поясниш, ми в гостях і вже зараз поїдемо… І я промовчала. Але на все життя запамʼятала цей вираз обличчя.
Вже за місяць після цього епізоду я була активною учасницею Помаранчевої Революції. І до Москви більше ніколи не їздила...
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26.12.2024 11:16 Відповісти
Це черговий доказ того, що москалів треба вбивати, вони невиліковно хворі!
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26.12.2024 11:35 Відповісти
Повірити зе-портново-татаровським судам --себе не поважати. Кажуть "докази " у них є , то хто вимкнув камери відеоспостереження під час вбивства ?
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26.12.2024 11:25 Відповісти
Світла не було в той час. Але цей язикатий юда буде сидіти, ще й з подарованим гепатитом і туберкульозом. Буде мучитися а ми будемо пити з нього гаввах як вони з нас.
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26.12.2024 11:39 Відповісти
СИНДРОМ ДВОРНЯГИ. (Наче б то заголовок)

В якості епіграфу. «- Очень, очень многие обижаются на меня! Говорят мне: вы не любите русский народ... А чего его любить-то? За что я должен его любить? Предъявите мне документы, назовите по пунктам: за что я должен его любить?» (з останнього інтерв*ю Віктора Астаф*єва)

Ще один зауваження перед власним текстом допису. Михаил Веллер: «Ты можешь человеку прочитать длинную лекцию о зимней войне, Советский Союз, Финляндия, 39-40 год, но то, что он в детстве и юности усвоил, он будет повторять. Финские фашисты угрожали городу Ленина. Говоришь, ты что, идиот? Вообще ты вообще институт кончил, ты же разумный человек. Ты почитай цифры, посмотри карту. Ни хрена! Финляндия угрожала Ленинграду.»

Часто дивлюсь ЮТУБ-блог «VOX VERINANIS» викладача історії, співавтора підручників по історії для шкіл Віталія Олександровича Дрібницю про те, як він намагається «вразуміть» расєйських співрозмовників. За надзвичайно рідкісними випадками вся маса партнерів, якщо їх так можна назвати, по дискусії у Віктора Олександровича є зборищем заліщанського хамського бидла (різного, від докторів наук до якихось персонажів, ніби як з творів Горького (Пєшкова) про «свінцовиє мєрзості русской жізні» з московітських боліт, яке чомусь увірувало, що вони з їхніми племінними звичками є чимось особливим на Землі. Чимось таким, що їм та їхній Расєї повинне заздрити все людство, яке не має такого щастя жити на 1/7 суші під керівництвом Владім Владіміча Пуйла. До того ж ті одиниці усвідомлених, мислячих людей, які все ж бувають співрозмовниками В.О., частіше зовсім або не гускіє, або взагалі не росіяни.

Коли узагальнюєш подумки всю ту маячню, які з дикунським пафосом випльовують на екран заліщанські "диспутанти", то мимоволі робиш висновки, що жити їм по їхніх дикунських звичаях, звичайно, заважають США (підноси-америкоси), англо-сакси (???) та інша «мєлоч», але головним ворогом все ж були і є українці. Не буду повторювати їхній запрограмований чи не в генетичному коді тупізм, мабуть з часів Андрія Боголюбського, бо їхні «ноучні» аксіоми й так кожному українцю відомі. Вони так пнуться довести, що Україна це окраїна, а України ніколи не було і зараз не існує, ігноруючи того того ж луганчанина Володимира Даля, що української мови нема, а є тільки вялікагузкій язигЪ і тому подібні дурниці.

І це все для того, щоб «обосновать», наче б тільки виключно гускіє, а відтак і Расєя можуть претендувати на історичний спадок Київської Русі. Цю тенденцію «примазування» до чужої історії помітив ще в ХІХ ст. Карл Маркс: "В кровавом болоте московского рабства, а не в суровой славе норманской эпохи стоит колыбель России. Сменив имена и даты, увидим, что политика Ивана III и политика современной московской империи являются не просто похожими, а и тождественными... Россия порождена и воспитана в противной и униженной школе монгольского рабства. Сильной она стала лишь потому, что в мастерстве рабства была непревзойденной. Даже и тогда, когда Россия стала независимой, она и далее осталась страной рабов. Петр I соединил политическую хитрость монгольского раба с величием монгольского владетеля, которому Чингисхан завещал покорить мир... Политика России - неизменна. Русские методы и тактика менялись, и будут меняться, однако главная цель российской политики - покорить мир и править в нем - есть и будет неизменной. "Московский панславизм - всего лишь одна из форм захватничества".

І те, що навіть не професійному історику, просто доволі начитаному, неважко зруйнувати недолугі конструкції всяких сумнозвісних мединських, заліщанських жлобських дикунів дуже злить. В.О., як професійний історик робить це майстерно. Коли аргументів нема, ординці переходять на звичну для них матюкову мову, бісяться та плюються в камеру.

Є такий відомий літературний герой з драматургічного спадку Івана Карпенка-Карого селянин-скоробагатько Мартин Буруля, який з шкіри лізе так хоче бути дворянином Борулею. От мені заліщанське бидло чимось своєю заповзятістю бути не просто так, а від самого легендарного варяга Рюрика нагадує того Бурулю. От не хоче воно бути просто людьми з історією, як там вона вже склалась. Намагаються примазатись до норманів-вікінгів хоч ти трісни! Ладогу якусь придумали, «довели», що Новгород старший Києва …
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26.12.2024 11:26 Відповісти
І чому я , після справи Шеремета, коли були призначені винними Антоненко, Дугарь і Кузьменко, але за два роки провини їхньої так і на знайшли , а загратованих тихо відпустили, не вірю в наше правосуддя?
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26.12.2024 11:27 Відповісти
То все підстава і фальсифікація! Справжніх замовників і вбивць не знайшли або приховують.
А реально це могли зробити ФСБ або зелена влада або ті і другі по взаємній змові!
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26.12.2024 11:27 Відповісти
Виконавець саме він - пухлогубий семіт.
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26.12.2024 11:55 Відповісти
Яка змова, якщо структура одна.
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26.12.2024 12:27 Відповісти
Ті , хто вірить , що цей хлопчина вбив пані Фаріон , вірить і в звинувачення Червінського зеленою владою . Нагадаю, що зараз у нас , всі суди під татаровим .
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26.12.2024 11:31 Відповісти
Як можна вірити в те,що не доведено?
То з розряду: народу хліба і видовищ.
Правда, "хлібом" проблемно забезпечити,а видовище вміють показати та ще воно дешево виходить.
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26.12.2024 12:59 Відповісти
А що, вже й докази знайшли? Чи вирішили, що не необов'язково?
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26.12.2024 13:55 Відповісти
От тільки не "Зінченко загрожує довічне позбавлення волі", а Зінченкові.

У статті про Ірину Фаріон можна було б трохи напружитися й не робити школярських граматичних помилок.
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08.01.2025 11:57 Відповісти
 
 