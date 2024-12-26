Справу про вбивство Фаріон перекваліфікували: Зінченку загрожує довічне
Справу про вбивство колишньої депутатки, мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон передано до суду.
Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.
"Прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та передали до суду обвинувальний акт стосовно 18-річного жителя м. Дніпра (В'ячеслава Зінченка.- Ред.) за обвинуваченням у вбивстві громадської діячки, народної депутатки України VII скликання Ірини Фаріон", - йдеться в повідомленні.
Дії Зінченка перекваліфіковано. Йому інкримінують умисне вбивство особи, пов'язане з виконанням нею громадського обов'язку, з мотивів національної нетерпимості, а також незаконне володіння вогнепальною зброєю (п. 8, 14 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України).
"Докази підтверджують, що вбивство було скоєно через виконання потерпілою громадського обов'язку та з мотивів національної нетерпимості.
Обвинувачений виявив переконання в "національній дискримінації громадян України, які спілкуються російською мовою". Ірина Фаріон, яка була відома своєю позицією щодо захисту української мови та культури, своїми діями нібито розколювала народну єдність. На підставі чого у фігуранта виник умисел на її вбивство", - додали в Офісі Генпрокурора.
За даними Нацполіції, Зінченко загрожує довічне позбавлення волі.
Убивство Ірини Фаріон
Нагадаємо, ввечері 19 липня у Львові на вулиці Масарика невідомий стріляв в Ірину Фаріон.
Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був у рукавичках.
Медики прооперували Фаріон, однак врятувати її життя не вдалося.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що правоохоронці розглядають декілька версій вбивств. Серед них: особиста неприязнь та громадсько-політична діяльність Фаріон.
Правоохоронці опублікували світлини та прикмети чоловіка, який може бути причетним до вбивства Фаріон.
У понеділок, 22 липня, у Львові попрощалися з Іриною Фаріон.
25 липня президент Зеленський повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Глава МВС Ігор Клименко вважає, що підозрюваний може бути лише виконавцем.
26 липня Галицький суд Львова 26 липня відправив 18-річного мешканця Дніпра під варту на два місяці без права внесення застави.
Згодом адвокат подав апеляцію на запобіжний захід.
Запобіжний захід Зінченку залишили без змін.
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В будь-якому разі винен. Але замовник - це русня. Можливо - єрмачидло.
З такою логікою - зеленим всім вишак ломиться, бо стільки як вони, ніхто зла Україні не зробив. Можна навіть без суду - за партійними списками до стінки ставити.
У всякому разі,там явний брак доказів на Зінченка,все зводиться до "нібито".
Щось,типу того,як по Антоненку
Як на мене,то це помста рос.служб за доньку Дугова: не думали,що касапи так все спустять по гальмах?
Могли касапи використати пацана всліпу від імені СБУ(показали посвідчення,підроблене),типу,ти подурачся трохи там,а ми тобі добре заплатим,а тепер говорять,мовчи,витягнемо тебе.А може і задіяли ші,для підробки відео на спостежних відеокамерах.
Та,хіба це рівень рідного мвс, вони бояться,аби на 0 не попасти,з шкіри лізуть.Приклади є, щоправда не цей інцидент мається на увазі.
питання в іншому:
- що із знаряддям вбивства - стволом? де він, яка його доля?
- що із тим, хто виготовив та надав/продав вбивці ствол? чому про нього мовчок? адже як мінімум у нього ст.263 ККУ, а може і й співучасть в організації та скоєнні вбивства
- хто саме стріляв? які є прямі докази щодо особи, яка вчинила вбивство? свідки, відео, бо як розумію підозрюваний нічого не визнає та мовчить
- хто, коли, де та за яких обставин так підготував психологічно підозрюваного, адже він звичайний молодик, зі своїм світоглядом, емоціями, мотивацією. той, хто його підготував до затримання, арешту, перебування під вартою та при цьому стійко і вперто мовчати, поводити себе навіть зухвало по відношенню до слідчих, оперів, суддів та потерпілих - це робив із мотивом та цей мотив вбивство потерпілої з метою подальшого введення в оману слідства та суду
- з огляду на кваліфікацію (група відсутня), слідство та прокурори просто зам'яли версію та вивели з-під слідства (удару) замовника, ініціатора вбивства, осіб, які оплатили усю підготовку, у т.ч. зброю та набої, виявлення та стеження за потерпілою, вивчення її способу життя, пересування та проживання групи/кілера, засоби маскування тощо, а це група, і група не менше з 5 осіб (якщо не більше)
- з підозрюваного молодика слідство та прокурори зробили такого собі кримінального таланта за мотивами фредеріка форсайта jakal, який сам усе підготував, розробив, встановив, виявив, відстежив, придбав зброю і набої, розробив та виконав конспіраційні заходи та вбив потерпілу. фантастика!
проте, на жаль, це не відповідає дійсності - замовник/ініціатор вбивства, група стеження та прикриття, особа/особи, які виготовили та надали зброю - виведені зі справи та зі слідства тим, що групи підозрюваному не інкримінували, а це означає - діяв самостійно. геніально. розумію слідчих та прокурорів - зняли з себе геморой з пошуку, встановлення та доказування замовнику та іншим співучасникам вини - проте це хибний шлях. це вкрай небезпечні злочинці, які, найбільш вірогідно, мають прямо походження/відношення до фсби кацапстану, яка є головним бенефіціаром цього вбивства
посадять та буде сидіти 100%. сам, без групи
бо усім так вигідно
правда нікого не цікавить, тіко формальний результат та нагороди
А поховали,разом з кулею.
Захист навіть про ексгумацію заговорив,як писав ТЧ.
А посадити можуть,вже посадили,кожні два місяці будуть пересаджувати-лінія накатана
без знаряддя вбивства та з/без кулі,
хоча видали до етеру, що вилучили кулю/гільзу від спортивного набою 9х18
на сме трупа вилучили фрагменти цього спортивного набою
це жодним чином не впливає на замовника, фінансиста вбиства та спільників
Порівняно з ким?
Порівняно з тими,хто проводив прес-конференцію?
Порівняно з ними,він виглядає розумнішим,"звичайний молодик, зі своїм світоглядом, емоціями, мотивацією".
кожна особа має свій світогляд та бачення, у т.ч. мала дитина
мова про те, що цього підозрюваного психологічно підготували
саме тому він так себе веде на слідстві та у суді
раз його готували - це означає, що ті, хто це зробив - спільники у вбивстві потерпілої
Якщо буде лише продовження під вартою кожні 2місяці,захист подасть в ЄСПЛ і змусять,ні- ні не працівників мвс,чи суддів,які лише продовжували кожні 2місяці термін,а державу Україна виплатити компенсацію.
знаряддя вчинення вбивства, походження та його доля, докази прив'язки до підсудного
мотиви вчинення вбивства (із виконанням громадського обов'язку - великі сумніви), тим більше, що підозрюваний мовчить та заперечує взагалі свою причтність до вбивства
прямі докази щодо вбивці з приводу вчинення вбивства - їх слідством не здобуто, а в суді чуда не буде
для чого ви це пишете?
тільки після доведення слідчими причинно наслідкового звʼязку між дією та наслідками покидьок отримає довічне і ваше виття і вам подібним не змінить цього 🙏🏼
Повторюю, все там шито білими нитками та нашвидкоруч.
Якщо буде лише продовження під вартою кожні 2місяці,захист подасть в ЄСПЛ і змусять,ні- ні не працівників мвс,чи суддів,які лише продовжували кожні 2місяці термін,а державу Україна виплатити компенсацію.
нарешті в Україні озвучили проблему- 30 років у владі люди з національною нетерпімостью до української мови , до української історії , до української культури. І взагалі до етничних украінців.
Мені тут один пост нагадав, як я колись вперше в житті відчула, що таке глибинна темна російська ненависть до українців Мені було 22, і ми з моєю подругою вирішили поїхати погуляти до Москви. Зайвих грошей не було, і подруга запропонувала "вписатися" до її приятельки, що жила в Москві разом зі своєю мамою.Перші два дні ми практично не перетиналися з цією мамою, а в день відʼїзду вранці зустрілися на кухні.Немолода похмура жінка мовчки варила курячий суп, ми пили каву і теревенили. Вже не памʼятаю деталей, але тема розмови чомусь перейшла на щось, що стосувалося України. Аж раптом ця жінка, яка мовчки слухала наші розмови, повертається до нас і починає кричати. "Да как вы посмели думать, что вы - нечто большее, чем провинция России?! Хохлы играют в незалежность, ха-ха!". І все в такому ж дусі.Це був монолог біснуватої: очі потемніли, вона бризкала слиною; я ніколи в житті до цього не бачила такої рафінованої ненависті. Сказати, що я була ошелешена, це нічого не сказати. Але подруга мене била під столом ногою, мовляв, не треба, мовчи, ти їй нічого не поясниш, ми в гостях і вже зараз поїдемо… І я промовчала. Але на все життя запамʼятала цей вираз обличчя.
Вже за місяць після цього епізоду я була активною учасницею Помаранчевої Революції. І до Москви більше ніколи не їздила...
В якості епіграфу. «- Очень, очень многие обижаются на меня! Говорят мне: вы не любите русский народ... А чего его любить-то? За что я должен его любить? Предъявите мне документы, назовите по пунктам: за что я должен его любить?» (з останнього інтерв*ю Віктора Астаф*єва)
Ще один зауваження перед власним текстом допису. Михаил Веллер: «Ты можешь человеку прочитать длинную лекцию о зимней войне, Советский Союз, Финляндия, 39-40 год, но то, что он в детстве и юности усвоил, он будет повторять. Финские фашисты угрожали городу Ленина. Говоришь, ты что, идиот? Вообще ты вообще институт кончил, ты же разумный человек. Ты почитай цифры, посмотри карту. Ни хрена! Финляндия угрожала Ленинграду.»
Часто дивлюсь ЮТУБ-блог «VOX VERINANIS» викладача історії, співавтора підручників по історії для шкіл Віталія Олександровича Дрібницю про те, як він намагається «вразуміть» расєйських співрозмовників. За надзвичайно рідкісними випадками вся маса партнерів, якщо їх так можна назвати, по дискусії у Віктора Олександровича є зборищем заліщанського хамського бидла (різного, від докторів наук до якихось персонажів, ніби як з творів Горького (Пєшкова) про «свінцовиє мєрзості русской жізні» з московітських боліт, яке чомусь увірувало, що вони з їхніми племінними звичками є чимось особливим на Землі. Чимось таким, що їм та їхній Расєї повинне заздрити все людство, яке не має такого щастя жити на 1/7 суші під керівництвом Владім Владіміча Пуйла. До того ж ті одиниці усвідомлених, мислячих людей, які все ж бувають співрозмовниками В.О., частіше зовсім або не гускіє, або взагалі не росіяни.
Коли узагальнюєш подумки всю ту маячню, які з дикунським пафосом випльовують на екран заліщанські "диспутанти", то мимоволі робиш висновки, що жити їм по їхніх дикунських звичаях, звичайно, заважають США (підноси-америкоси), англо-сакси (???) та інша «мєлоч», але головним ворогом все ж були і є українці. Не буду повторювати їхній запрограмований чи не в генетичному коді тупізм, мабуть з часів Андрія Боголюбського, бо їхні «ноучні» аксіоми й так кожному українцю відомі. Вони так пнуться довести, що Україна це окраїна, а України ніколи не було і зараз не існує, ігноруючи того того ж луганчанина Володимира Даля, що української мови нема, а є тільки вялікагузкій язигЪ і тому подібні дурниці.
І це все для того, щоб «обосновать», наче б тільки виключно гускіє, а відтак і Расєя можуть претендувати на історичний спадок Київської Русі. Цю тенденцію «примазування» до чужої історії помітив ще в ХІХ ст. Карл Маркс: "В кровавом болоте московского рабства, а не в суровой славе норманской эпохи стоит колыбель России. Сменив имена и даты, увидим, что политика Ивана III и политика современной московской империи являются не просто похожими, а и тождественными... Россия порождена и воспитана в противной и униженной школе монгольского рабства. Сильной она стала лишь потому, что в мастерстве рабства была непревзойденной. Даже и тогда, когда Россия стала независимой, она и далее осталась страной рабов. Петр I соединил политическую хитрость монгольского раба с величием монгольского владетеля, которому Чингисхан завещал покорить мир... Политика России - неизменна. Русские методы и тактика менялись, и будут меняться, однако главная цель российской политики - покорить мир и править в нем - есть и будет неизменной. "Московский панславизм - всего лишь одна из форм захватничества".
І те, що навіть не професійному історику, просто доволі начитаному, неважко зруйнувати недолугі конструкції всяких сумнозвісних мединських, заліщанських жлобських дикунів дуже злить. В.О., як професійний історик робить це майстерно. Коли аргументів нема, ординці переходять на звичну для них матюкову мову, бісяться та плюються в камеру.
Є такий відомий літературний герой з драматургічного спадку Івана Карпенка-Карого селянин-скоробагатько Мартин Буруля, який з шкіри лізе так хоче бути дворянином Борулею. От мені заліщанське бидло чимось своєю заповзятістю бути не просто так, а від самого легендарного варяга Рюрика нагадує того Бурулю. От не хоче воно бути просто людьми з історією, як там вона вже склалась. Намагаються примазатись до норманів-вікінгів хоч ти трісни! Ладогу якусь придумали, «довели», що Новгород старший Києва …
А реально це могли зробити ФСБ або зелена влада або ті і другі по взаємній змові!
То з розряду: народу хліба і видовищ.
Правда, "хлібом" проблемно забезпечити,а видовище вміють показати та ще воно дешево виходить.
У статті про Ірину Фаріон можна було б трохи напружитися й не робити школярських граматичних помилок.