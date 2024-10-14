До вбивства Фаріон можуть бути причетні невстановлені особи, слідчі перевіряють майже 300 номерів телефонів
До скоєння вбивства мовознавиці Ірини Фаріон можуть бути причетними багато невстановлених осіб, які користуються абонентськими номерами, нині слідчі перевіряють майже 300 номерів телефонів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.Захід, про це йдеться в матеріалах суду, опублікованих у Єдиному державному реєстрі судових рішень.
"В ході досудового розслідування надійшов рапорт оперуповноваженого УКР ГУНП у Львівській області ОСОБА_21 про те, що в ході проведення комплексу заходів по даному кримінальному провадженні УКР ГУНП у Львівській області встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення можуть бути причетні невстановлені особи, які користуються абонентськими номерами", - йдеться в матеріалах суду, де міститься перелік з 291 номеру телефонів.
Як зазначається, суд надав доступ до телефонних розмов усі цих абонентів мобільних операторів України.
Убивство Ірини Фаріон
Нагадаємо, ввечері 19 липня у Львові на вулиці Масарика невідомий стріляв в Ірину Фаріон.
Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був у рукавичках.
Медики прооперували Фаріон, однак врятувати її життя не вдалося.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що правоохоронці розглядають декілька версій вбивств. Серед них: особиста неприязнь та громадсько-політична діяльність Фаріон.
Правоохоронці опублікували світлини та прикмети чоловіка, який може бути причетним до вбивства Фаріон.
У понеділок, 22 липня, у Львові попрощалися з Іриною Фаріон.
25 липня президент Зеленський повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Глава МВС Ігор Клименко вважає, що підозрюваний може бути лише виконавцем.
26 липня Галицький суд Львова 26 липня відправив 18-річного мешканця Дніпра під варту на два місяці без права внесення застави.
Згодом адвокат подав апеляцію на запобіжний захід.
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Він відповідатиме. Але він не з доброго дива поїхав до Львова, щоб учинити вбивство. Тому шукають замовників.
А Ви оплатіть адвоката "пацанові". Адже він мабуть янгол у Вашій уяві.
Просто помню сколько чалились Антонеко, Дугарь и Кузьменко, подозреваемые в убийстве Шеремета. Их вину не доказали. Но компенсировали ли им потраченное время и подавали ли они иск в ЕСПЧ против государства Украина или нет?
Але сама справа стосовно них до сих пір не закрита.
Адвокат обвинуваченої у https://lb.ua/tag/15635_vbivstvo_pavla_sheremeta вбивстві Павла Шеремета Юлії Кузьменко Тарас Безпалий звернувся до Європейського суду з прав людини зі скаргою на порушення з боку органів досудового розслідування у справі.
Про це http://lb.ua/ LB.ua розповів адвокат Безпалий.
"Перша скарга була на незаконне затримання. А інша - щодо порушень, які відбувались на досудовому розслідуванні. Європейський суд з прав людини відповів, що скарги надійшли. Основні порушення, які були допущені на досудовому розслідуванні: незаконне затримання, бо були відсутні підстави для її затримання, безпідставне продовження тримання під вартою, порушення строків розгляду клопотання, неповернення вилученого майна", - повідомив адвокат.
Дуже схоже!
Та й зробити імітацію наполегливої праці слідчих за кошти платників податків.
Якщо є підозра,а нема доказів,то саме більше-два місяці в сізо і випустили,при тому тримаєм на контролі...чи не так опера?
Влада міняється і потрібно розслідити справу наново компетентними слідчими,як і тих,хто замутив ту справу.В т.ч.суддів,які автоматом продовжують строк під вартою-щоб дослідити схему.
В принципі,кожного може мент запідозрити,з огляду його уяви,та це що росія? Україна- не росія,як говорив класик.
Це тому, що в нас російське бидло вбиває справжніх українців, і не тільки на полі бою. Тій скотині Положаю нічого не буде, воно ж росіянин.
Тобто звинувачувати цього хлопця жодна посадова особа не мала (і не має) права.