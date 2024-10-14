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До вбивства Фаріон можуть бути причетні невстановлені особи, слідчі перевіряють майже 300 номерів телефонів

Ірина Фаріон

До скоєння вбивства мовознавиці Ірини Фаріон можуть бути причетними багато невстановлених осіб, які користуються абонентськими номерами, нині слідчі перевіряють майже 300 номерів телефонів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.Захід, про це йдеться в матеріалах суду, опублікованих у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

"В ході досудового розслідування надійшов рапорт оперуповноваженого УКР ГУНП у Львівській області ОСОБА_21 про те, що в ході проведення комплексу заходів по даному кримінальному провадженні УКР ГУНП у Львівській області встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення можуть бути причетні невстановлені особи, які користуються абонентськими номерами", - йдеться в матеріалах суду, де міститься перелік з 291 номеру телефонів.

Як зазначається, суд надав доступ до телефонних розмов усі цих абонентів мобільних операторів України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вбивство Фаріон: Запобіжний захід Зінченку продовжили до 17 листопада

Убивство Ірини Фаріон

Нагадаємо, ввечері 19 липня у Львові на вулиці Масарика невідомий стріляв в Ірину Фаріон.

Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був у рукавичках.

Медики прооперували Фаріон, однак врятувати її життя не вдалося.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що правоохоронці розглядають декілька версій вбивств. Серед них: особиста неприязнь та громадсько-політична діяльність Фаріон.

Правоохоронці опублікували світлини та прикмети чоловіка, який може бути причетним до вбивства Фаріон.

У понеділок, 22 липня, у Львові попрощалися з Іриною Фаріон.

25 липня президент Зеленський повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Глава МВС Ігор Клименко вважає, що підозрюваний може бути лише виконавцем.

26 липня Галицький суд Львова 26 липня відправив 18-річного мешканця Дніпра під варту на два місяці без права внесення застави.

Згодом адвокат подав апеляцію на запобіжний захід.

Автор: 

вбивство (3109) Фаріон Ірина (111)


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Топ коментарі
+24
Коротше кажучи - "крайнім" пацана "призначить" не вдалося... Почали "бить по площах" - щоб імітувать процес розслідування...
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14.10.2024 16:55
+11
"Mожуть бути причетні невстановлені особи" Яке потужне твердження!
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14.10.2024 16:52
+9
2020 рік.

Адвокат обвинуваченої у https://lb.ua/tag/15635_vbivstvo_pavla_sheremeta вбивстві Павла Шеремета Юлії Кузьменко Тарас Безпалий звернувся до Європейського суду з прав людини зі скаргою на порушення з боку органів досудового розслідування у справі.

Про це http://lb.ua/ LB.ua розповів адвокат Безпалий.

"Перша скарга була на незаконне затримання. А інша - щодо порушень, які відбувались на досудовому розслідуванні. Європейський суд з прав людини відповів, що скарги надійшли. Основні порушення, які були допущені на досудовому розслідуванні: незаконне затримання, бо були відсутні підстави для її затримання, безпідставне продовження тримання під вартою, порушення строків розгляду клопотання, неповернення вилученого майна", - повідомив адвокат.
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14.10.2024 16:59
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14.10.2024 16:49 Відповісти
Дело ведут колобки. Как всегда виновных не будет. Это не бабок с маком кошмарить.
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14.10.2024 16:50 Відповісти
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14.10.2024 16:50 Відповісти
"Mожуть бути причетні невстановлені особи" Яке потужне твердження!
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14.10.2024 16:52 Відповісти
таємниця слідства ітд не?
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14.10.2024 16:53 Відповісти
Коротше кажучи - "крайнім" пацана "призначить" не вдалося... Почали "бить по площах" - щоб імітувать процес розслідування...
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14.10.2024 16:55 Відповісти
Так зелені - вони ж всі ІБДшники..імітують бурхливу діяльність за всіма напрямками..
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14.10.2024 17:04 Відповісти
Надо весь микрорайон задержать.
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14.10.2024 17:53 Відповісти
Що означає "не вдалося"?

Він відповідатиме. Але він не з доброго дива поїхав до Львова, щоб учинити вбивство. Тому шукають замовників.

А Ви оплатіть адвоката "пацанові". Адже він мабуть янгол у Вашій уяві.
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14.10.2024 18:03 Відповісти
Ти "головою вдарився"? До чого тут я? У мене просто "об"єктивний погляд професіонала" - бо надто вже в перші дні "в дзвони бить почали"... А про кацапське прислів"я забули - "Цыплят по осени считают...". Навіть звинувачення остаточне не висунули - а вже "розкукурікалися на весь світ...
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14.10.2024 18:09 Відповісти
Для того, чтобы он ответил, нужна самая малость - доказательно привязанное к пацану орудие убийства. Что-то мы пока этого не видим в упор.
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14.10.2024 18:30 Відповісти
А сколько подозреваемого могут держать в СИЗО? До бесконечности? Или есть какие-то временные рамки, что если не докажут, то отпускают. А если не докажут и держали какое-то время, то компенсируют ли потерянное время в денежном эквиваленте?
Просто помню сколько чалились Антонеко, Дугарь и Кузьменко, подозреваемые в убийстве Шеремета. Их вину не доказали. Но компенсировали ли им потраченное время и подавали ли они иск в ЕСПЧ против государства Украина или нет?
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14.10.2024 16:55 Відповісти
Вони не подавались в ЕСПЛ, вони подали заяви на фронт і воюють. На відміну від квартальних жирних пик.
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14.10.2024 16:58 Відповісти
В ЕСПЛ також подавали позови. Ще до великої війни. Може тому їх і випустили із СІЗО зелені гниди.
Але сама справа стосовно них до сих пір не закрита.
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14.10.2024 17:01 Відповісти
А як же ту справу можна закрити? Сам президент їх звинуватив, прилюдно (на хвилиночку, юрист по професії), тому виконавці будуть проти них тримати справу відкритою до кінця каденції, як мінімум
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14.10.2024 17:04 Відповісти
2020 рік.

Адвокат обвинуваченої у https://lb.ua/tag/15635_vbivstvo_pavla_sheremeta вбивстві Павла Шеремета Юлії Кузьменко Тарас Безпалий звернувся до Європейського суду з прав людини зі скаргою на порушення з боку органів досудового розслідування у справі.

Про це http://lb.ua/ LB.ua розповів адвокат Безпалий.

"Перша скарга була на незаконне затримання. А інша - щодо порушень, які відбувались на досудовому розслідуванні. Європейський суд з прав людини відповів, що скарги надійшли. Основні порушення, які були допущені на досудовому розслідуванні: незаконне затримання, бо були відсутні підстави для її затримання, безпідставне продовження тримання під вартою, порушення строків розгляду клопотання, неповернення вилученого майна", - повідомив адвокат.
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14.10.2024 16:59 Відповісти
А шо розмови записуються операторами? Хіба це законно?
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14.10.2024 16:57 Відповісти
Нічого вони не знайдуть. Все продумане так, щоб не знайшли.
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14.10.2024 16:57 Відповісти
Такие вещи находят или в первые двое суток или же если чел сам где-то проколется. Никакие расследования не помогут, если нет доказательств и улик.
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14.10.2024 17:21 Відповісти
300 спартанцiв?
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14.10.2024 16:59 Відповісти
Згадалася "Крадіжка білого слона" Марка Твена.
Дуже схоже!
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14.10.2024 17:01 Відповісти
О як справу почали розмазувати. Вже аж триста невидимок приписали..
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14.10.2024 17:05 Відповісти
Перевіряйте конкуренцію під час виборів. Львів, це не територія де найбільше було і буде за зелений. Так що, диявол криється в деталях, шукайте кому вигідно було усунути конкуренцію в цьому регіоні.
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14.10.2024 17:10 Відповісти
Це що - подаровані пістолетикі за розкриття злочину прийдеться повертати?Ой,якось невдобно виходить.
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14.10.2024 17:44 Відповісти
Мабуть така справа - зручний привід для "легальної" прослушки "ворогів слуг".
Та й зробити імітацію наполегливої праці слідчих за кошти платників податків.
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14.10.2024 17:52 Відповісти
таємниця слідства
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14.10.2024 18:03 Відповісти
Невстановлені особи, причетні до вбивства Фаріон, вже давно повикидали свої телефони, навіть на смітниках не знайдете
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14.10.2024 18:12 Відповісти
Як це вони думають тримати і скільки під вартою?
Якщо є підозра,а нема доказів,то саме більше-два місяці в сізо і випустили,при тому тримаєм на контролі...чи не так опера?
Влада міняється і потрібно розслідити справу наново компетентними слідчими,як і тих,хто замутив ту справу.В т.ч.суддів,які автоматом продовжують строк під вартою-щоб дослідити схему.
В принципі,кожного може мент запідозрити,з огляду його уяви,та це що росія? Україна- не росія,як говорив класик.
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14.10.2024 18:16 Відповісти
невстановлені особи були такііііііііі ображені за воїнів, що вбили українку Ірину Фаріон. Побачимо як вб"ють ту російську собаку з Дніпра Положая, яке гавкало на воїнів - "ти салдат, іді капай нах".
Це тому, що в нас російське бидло вбиває справжніх українців, і не тільки на полі бою. Тій скотині Положаю нічого не буде, воно ж росіянин.
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14.10.2024 18:23 Відповісти
Тaк, підтримую. Ще воїни ЗСУ мaли б по логіці, бути обрaжені н aколектив мaлоросів, який дaвaв концерти ворогaм окуповaної Горлівки, коли в той чaс вбивaли нa фронті, a депутaтa Рибaкa різaли і душили зa укрaїнський прaпор. Aле їм тоді не вкaзaли у відосaх і мaрaфоні, нa кого потрібно нaпaдaти.
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14.10.2024 21:03 Відповісти
Нема вироку суду, що набрав чинності.

Тобто звинувачувати цього хлопця жодна посадова особа не мала (і не має) права.
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14.10.2024 20:55 Відповісти
А когда "невідомі особи" продирявлять наконец то макитру Дугину или Мильчакову в рашке???
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14.10.2024 21:19 Відповісти
 
 