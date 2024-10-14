До вбивства Фаріон можуть бути причетні невстановлені особи, слідчі перевіряють майже 300 номерів телефонів

До скоєння вбивства мовознавиці Ірини Фаріон можуть бути причетними багато невстановлених осіб, які користуються абонентськими номерами, нині слідчі перевіряють майже 300 номерів телефонів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.Захід, про це йдеться в матеріалах суду, опублікованих у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

"В ході досудового розслідування надійшов рапорт оперуповноваженого УКР ГУНП у Львівській області ОСОБА_21 про те, що в ході проведення комплексу заходів по даному кримінальному провадженні УКР ГУНП у Львівській області встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення можуть бути причетні невстановлені особи, які користуються абонентськими номерами", - йдеться в матеріалах суду, де міститься перелік з 291 номеру телефонів.

Як зазначається, суд надав доступ до телефонних розмов усі цих абонентів мобільних операторів України.

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Убивство Ірини Фаріон

Нагадаємо, ввечері 19 липня у Львові на вулиці Масарика невідомий стріляв в Ірину Фаріон.

Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був у рукавичках.

Медики прооперували Фаріон, однак врятувати її життя не вдалося.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що правоохоронці розглядають декілька версій вбивств. Серед них: особиста неприязнь та громадсько-політична діяльність Фаріон.

Правоохоронці опублікували світлини та прикмети чоловіка, який може бути причетним до вбивства Фаріон.

У понеділок, 22 липня, у Львові попрощалися з Іриною Фаріон.

25 липня президент Зеленський повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Глава МВС Ігор Клименко вважає, що підозрюваний може бути лише виконавцем.

26 липня Галицький суд Львова 26 липня відправив 18-річного мешканця Дніпра під варту на два місяці без права внесення застави.

Згодом адвокат подав апеляцію на запобіжний захід.