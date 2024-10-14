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К убийству Фарион могут быть причастны неустановленные лица, следователи проверяют почти 300 номеров телефонов

Ірина Фаріон

К совершению убийства языковеда Ирины Фарион могут быть причастны многие неустановленные лица, которые пользуются абонентскими номерами, сейчас следователи проверяют почти 300 номеров телефонов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.Захід, об этом говорится в материалах суда, опубликованных в Едином государственном реестре судебных решений.

"В ходе досудебного расследования поступил рапорт оперуполномоченного УКР ГУНП во Львовской области ЛИЦО_21 о том, что в ходе проведения комплекса мероприятий по данному уголовному производству УКР ГУНП во Львовской области установлено, что к совершению данного уголовного преступления могут быть причастны неустановленные лица, которые пользуются абонентскими номерами", - говорится в материалах суда, где содержится перечень из 291 номера телефонов.

Как отмечается, суд предоставил доступ к телефонным разговорам все этих абонентов мобильных операторов Украины.

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Убийство Ирины Фарион

Напомним, вечером 19 июля во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.

Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.

Врачи госпитализировали языковеда с ранением головы.

В МВД впоследствии сообщили, что нападение на Ирину Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство. Сообщалось, что состояние потерпевшей тяжелое, врачи борются за ее жизнь.

Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийств. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.

Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.

В понедельник, 22 июля, во Львове попрощались с Ириной Фарион.

25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть лишь исполнителем.

26 июля Галицкий суд Львова 26 июля отправил 18-летнего жителя Днепра под стражу на два месяца без права внесения залога.

Впоследствии адвокат подал апелляцию на меру пресечения.

Автор: 

убийство (6504) Фарион Ирина (382)


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Топ комментарии
+24
Коротше кажучи - "крайнім" пацана "призначить" не вдалося... Почали "бить по площах" - щоб імітувать процес розслідування...
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14.10.2024 16:55
+11
"Mожуть бути причетні невстановлені особи" Яке потужне твердження!
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14.10.2024 16:52
+9
2020 рік.

Адвокат обвинуваченої у https://lb.ua/tag/15635_vbivstvo_pavla_sheremeta вбивстві Павла Шеремета Юлії Кузьменко Тарас Безпалий звернувся до Європейського суду з прав людини зі скаргою на порушення з боку органів досудового розслідування у справі.

Про це http://lb.ua/ LB.ua розповів адвокат Безпалий.

"Перша скарга була на незаконне затримання. А інша - щодо порушень, які відбувались на досудовому розслідуванні. Європейський суд з прав людини відповів, що скарги надійшли. Основні порушення, які були допущені на досудовому розслідуванні: незаконне затримання, бо були відсутні підстави для її затримання, безпідставне продовження тримання під вартою, порушення строків розгляду клопотання, неповернення вилученого майна", - повідомив адвокат.
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14.10.2024 16:59
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14.10.2024 16:49 Ответить
Дело ведут колобки. Как всегда виновных не будет. Это не бабок с маком кошмарить.
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14.10.2024 16:50 Ответить
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14.10.2024 16:50 Ответить
"Mожуть бути причетні невстановлені особи" Яке потужне твердження!
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14.10.2024 16:52 Ответить
таємниця слідства ітд не?
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14.10.2024 16:53 Ответить
Коротше кажучи - "крайнім" пацана "призначить" не вдалося... Почали "бить по площах" - щоб імітувать процес розслідування...
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14.10.2024 16:55 Ответить
Так зелені - вони ж всі ІБДшники..імітують бурхливу діяльність за всіма напрямками..
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14.10.2024 17:04 Ответить
Надо весь микрорайон задержать.
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14.10.2024 17:53 Ответить
Що означає "не вдалося"?

Він відповідатиме. Але він не з доброго дива поїхав до Львова, щоб учинити вбивство. Тому шукають замовників.

А Ви оплатіть адвоката "пацанові". Адже він мабуть янгол у Вашій уяві.
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14.10.2024 18:03 Ответить
Ти "головою вдарився"? До чого тут я? У мене просто "об"єктивний погляд професіонала" - бо надто вже в перші дні "в дзвони бить почали"... А про кацапське прислів"я забули - "Цыплят по осени считают...". Навіть звинувачення остаточне не висунули - а вже "розкукурікалися на весь світ...
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14.10.2024 18:09 Ответить
Для того, чтобы он ответил, нужна самая малость - доказательно привязанное к пацану орудие убийства. Что-то мы пока этого не видим в упор.
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14.10.2024 18:30 Ответить
А сколько подозреваемого могут держать в СИЗО? До бесконечности? Или есть какие-то временные рамки, что если не докажут, то отпускают. А если не докажут и держали какое-то время, то компенсируют ли потерянное время в денежном эквиваленте?
Просто помню сколько чалились Антонеко, Дугарь и Кузьменко, подозреваемые в убийстве Шеремета. Их вину не доказали. Но компенсировали ли им потраченное время и подавали ли они иск в ЕСПЧ против государства Украина или нет?
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14.10.2024 16:55 Ответить
Вони не подавались в ЕСПЛ, вони подали заяви на фронт і воюють. На відміну від квартальних жирних пик.
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14.10.2024 16:58 Ответить
В ЕСПЛ також подавали позови. Ще до великої війни. Може тому їх і випустили із СІЗО зелені гниди.
Але сама справа стосовно них до сих пір не закрита.
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14.10.2024 17:01 Ответить
А як же ту справу можна закрити? Сам президент їх звинуватив, прилюдно (на хвилиночку, юрист по професії), тому виконавці будуть проти них тримати справу відкритою до кінця каденції, як мінімум
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14.10.2024 17:04 Ответить
2020 рік.

Адвокат обвинуваченої у https://lb.ua/tag/15635_vbivstvo_pavla_sheremeta вбивстві Павла Шеремета Юлії Кузьменко Тарас Безпалий звернувся до Європейського суду з прав людини зі скаргою на порушення з боку органів досудового розслідування у справі.

Про це http://lb.ua/ LB.ua розповів адвокат Безпалий.

"Перша скарга була на незаконне затримання. А інша - щодо порушень, які відбувались на досудовому розслідуванні. Європейський суд з прав людини відповів, що скарги надійшли. Основні порушення, які були допущені на досудовому розслідуванні: незаконне затримання, бо були відсутні підстави для її затримання, безпідставне продовження тримання під вартою, порушення строків розгляду клопотання, неповернення вилученого майна", - повідомив адвокат.
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14.10.2024 16:59 Ответить
А шо розмови записуються операторами? Хіба це законно?
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14.10.2024 16:57 Ответить
Нічого вони не знайдуть. Все продумане так, щоб не знайшли.
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14.10.2024 16:57 Ответить
Такие вещи находят или в первые двое суток или же если чел сам где-то проколется. Никакие расследования не помогут, если нет доказательств и улик.
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14.10.2024 17:21 Ответить
300 спартанцiв?
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14.10.2024 16:59 Ответить
Згадалася "Крадіжка білого слона" Марка Твена.
Дуже схоже!
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14.10.2024 17:01 Ответить
О як справу почали розмазувати. Вже аж триста невидимок приписали..
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14.10.2024 17:05 Ответить
Перевіряйте конкуренцію під час виборів. Львів, це не територія де найбільше було і буде за зелений. Так що, диявол криється в деталях, шукайте кому вигідно було усунути конкуренцію в цьому регіоні.
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14.10.2024 17:10 Ответить
Це що - подаровані пістолетикі за розкриття злочину прийдеться повертати?Ой,якось невдобно виходить.
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14.10.2024 17:44 Ответить
Мабуть така справа - зручний привід для "легальної" прослушки "ворогів слуг".
Та й зробити імітацію наполегливої праці слідчих за кошти платників податків.
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14.10.2024 17:52 Ответить
таємниця слідства
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14.10.2024 18:03 Ответить
Невстановлені особи, причетні до вбивства Фаріон, вже давно повикидали свої телефони, навіть на смітниках не знайдете
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14.10.2024 18:12 Ответить
Як це вони думають тримати і скільки під вартою?
Якщо є підозра,а нема доказів,то саме більше-два місяці в сізо і випустили,при тому тримаєм на контролі...чи не так опера?
Влада міняється і потрібно розслідити справу наново компетентними слідчими,як і тих,хто замутив ту справу.В т.ч.суддів,які автоматом продовжують строк під вартою-щоб дослідити схему.
В принципі,кожного може мент запідозрити,з огляду його уяви,та це що росія? Україна- не росія,як говорив класик.
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14.10.2024 18:16 Ответить
невстановлені особи були такііііііііі ображені за воїнів, що вбили українку Ірину Фаріон. Побачимо як вб"ють ту російську собаку з Дніпра Положая, яке гавкало на воїнів - "ти салдат, іді капай нах".
Це тому, що в нас російське бидло вбиває справжніх українців, і не тільки на полі бою. Тій скотині Положаю нічого не буде, воно ж росіянин.
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14.10.2024 18:23 Ответить
Тaк, підтримую. Ще воїни ЗСУ мaли б по логіці, бути обрaжені н aколектив мaлоросів, який дaвaв концерти ворогaм окуповaної Горлівки, коли в той чaс вбивaли нa фронті, a депутaтa Рибaкa різaли і душили зa укрaїнський прaпор. Aле їм тоді не вкaзaли у відосaх і мaрaфоні, нa кого потрібно нaпaдaти.
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14.10.2024 21:03 Ответить
Нема вироку суду, що набрав чинності.

Тобто звинувачувати цього хлопця жодна посадова особа не мала (і не має) права.
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14.10.2024 20:55 Ответить
А когда "невідомі особи" продирявлять наконец то макитру Дугину или Мильчакову в рашке???
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14.10.2024 21:19 Ответить
 
 