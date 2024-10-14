К убийству Фарион могут быть причастны неустановленные лица, следователи проверяют почти 300 номеров телефонов

К совершению убийства языковеда Ирины Фарион могут быть причастны многие неустановленные лица, которые пользуются абонентскими номерами, сейчас следователи проверяют почти 300 номеров телефонов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.Захід, об этом говорится в материалах суда, опубликованных в Едином государственном реестре судебных решений.

"В ходе досудебного расследования поступил рапорт оперуполномоченного УКР ГУНП во Львовской области ЛИЦО_21 о том, что в ходе проведения комплекса мероприятий по данному уголовному производству УКР ГУНП во Львовской области установлено, что к совершению данного уголовного преступления могут быть причастны неустановленные лица, которые пользуются абонентскими номерами", - говорится в материалах суда, где содержится перечень из 291 номера телефонов.

Как отмечается, суд предоставил доступ к телефонным разговорам все этих абонентов мобильных операторов Украины.

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Убийство Ирины Фарион

Напомним, вечером 19 июля во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.

Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.

Врачи госпитализировали языковеда с ранением головы.

В МВД впоследствии сообщили, что нападение на Ирину Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство. Сообщалось, что состояние потерпевшей тяжелое, врачи борются за ее жизнь.

Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийств. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.

Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.

В понедельник, 22 июля, во Львове попрощались с Ириной Фарион.

25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть лишь исполнителем.

26 июля Галицкий суд Львова 26 июля отправил 18-летнего жителя Днепра под стражу на два месяца без права внесения залога.

Впоследствии адвокат подал апелляцию на меру пресечения.