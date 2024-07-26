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Убийство Фарион: СБУ отрабатывает версию о причастности спецслужб РФ

Вбивство Фаріон: СБУ перевіряє російський слід

Служба безопасности проверяет версию о причастности российских спецслужб к убийству экс-нардепа и языковеда Ирины Фарион.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Первый заместитель главы СБУ Сергей Андрущенко заявил: "СБУ сразу подключилась к расследованию этого резонансного преступления. Осуществляется комплекс мероприятий, мы изучаем связи подозреваемого как на территории Украины, так и за рубежом. И одна из версий - это причастность служб страны-агрессора к организации указанного преступления. Мы проверяем причастность задержанного к неонацистскому движению, центр которого находится в стране-агрессоре".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Ты будешь гореть в аду! Ты сдохнешь в тюрьме!": Во Львове началось заседание по делу об убийстве Фарион. ВИДЕО

Убийство Ирины Фарион

25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть лишь исполнителем.

Напомним, вечером 19 июля во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.

Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.

Врачи госпитализировали языковеда с ранением головы.

В МВД впоследствии сообщили, что нападение на Ирину Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство. Сообщалось, что состояние потерпевшей тяжелое, врачи борются за ее жизнь.

Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийств. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.

Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.

В понедельник, 22 июля, во Львове попрощались с Ириной Фарион.

СМИ сообщили, что к убийству Фарион может быть причастно российское неонацистское движение NS/WP.

Автор: 

СБУ (19840) убийство (6474) Фарион (380) ФСБ (1934)


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Топ комментарии
+7
Фаріон своєю діяльністю принесла Україні більше шкоди чим користі . Про вбивство я не говорю .
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26.07.2024 15:00
+6
га, що ? фронт ? криваві бої ? оточення ?

ви про що?

тут убивцю фаріон судять - піплу сидіти й хавать
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26.07.2024 14:54
+5
...що вийдуть на себе рідненьких

перше питання римського права: "кому вигідно ?"

ду-май-тє.....
.
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26.07.2024 14:50
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Цілком можливо
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26.07.2024 14:42 Ответить
...що вийдуть на себе рідненьких

перше питання римського права: "кому вигідно ?"

ду-май-тє.....
.
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26.07.2024 14:50 Ответить
Зелю і ОПу знову обійшли, москалі винні. А чому Червінський сидить)
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26.07.2024 14:42 Ответить
по-ходу, пан Полковник теж на фсб работал......

але матьорий попався - не розкололи
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26.07.2024 14:52 Ответить
тєлєграм=спецлужби рф.
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26.07.2024 14:44 Ответить
"причетність спецслужб РФ" - а де були наші спецслужби? Підглядали в шпаринку за журналістками Бігуса?
Підготовка та вбивство Фаріон велися саме в той час, коли "пісюнкові слідчі" робили "контрольну закупку" на порносайті, викриваючи неймовірний злочин якоїсь дівчинки, мабуть вкрай небезпечної для сексуальної безпеки держави...
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26.07.2024 18:05 Ответить
ну так, пропустили прочитати тєлєгу малолітнього ******, і вивчити що у нього в голові.
Доречі, у вас у тєлєграмі скільки акаунтів?
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26.07.2024 18:10 Ответить
Та один, а навіщо більше? Там навіть є 4 групи. Будинковий чат, і три новинних - Реальна Україна, Новости Одессы та Реальна Війна 18+. На більше просто часу не вистачає. А ще в мене немає ні інстаграму, ні фейсбука. По тій самій причині
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26.07.2024 18:17 Ответить
от бачиш, тому і у спецслужб теж не вистачає часу читати всі тєлєграми та інстаграми. Добре хоч від лайна штибу законтачених одноглазників вдалось позбутись, а то зараз у нас таких лапшиних і зінченків було би як гівна за банєю у кацапа.
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26.07.2024 18:46 Ответить
Я люблю Фаріон!...

Я люблю її вбивчю...

Закон - це закон..
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26.07.2024 14:45 Ответить
І до бабці не ходи, що кацапи причетні. Замах на А. Геращенка та О. Гончаренка, це був 100% кацапський слід. А тут чому ж ні? Кацапи, що вже полюбили Фаріон, щоб їх причетність не розглядати взагалі?
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26.07.2024 14:53 Ответить
Для того,щоб щось розглядати,треба провести розслідування,відкинути версії,які не підтвердилися в ході слідства і а ж тоді говорити про якийсь слід,а коли один "найвеличніший" наркоман вибігає на люди і кричить на весь світ,що він вже провів розслідування,зібрав доказову базу,визначив замовника і призначив винного-то це говорить тільки про одне-замовник сам Зеленський.
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26.07.2024 17:46 Ответить
га, що ? фронт ? криваві бої ? оточення ?

ви про що?

тут убивцю фаріон судять - піплу сидіти й хавать
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26.07.2024 14:54 Ответить
Зараз, по тих каналах, де не йде марафон почнуть крутити трансляції із зали суду..
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26.07.2024 15:16 Ответить
ще б пак !

всім співробітникам можна давати відпустку на місяць-два.
контент буде безкоштовний
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26.07.2024 16:11 Ответить
А попкорн?))
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26.07.2024 16:32 Ответить
за рахунок завєдєнія - спитати в "Дії" у Хведорова

відсипле трішки "Є-корма" - хавайте не обляпайтесь
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26.07.2024 16:48 Ответить
Фаріон своєю діяльністю принесла Україні більше шкоди чим користі . Про вбивство я не говорю .
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26.07.2024 15:00 Ответить
А хто більше користі для України приніс - Фаріон, чи Бузина?
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26.07.2024 15:17 Ответить
Два мешта пара.
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26.07.2024 15:19 Ответить
є епічне відео, де бузина каже що фаріон вбьють, але розсмішив Бога - його вбили до фаріон.

ото й займайся після цього політологією в Україні

.
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26.07.2024 16:13 Ответить
От сук@ така та Фаріон,як вона посміла боротись за українську мову в Україні,це ж великої шкоди завдало малоросам і потужних душевних страждань. Це ж нацизм,фашизм і ультраправий радикалізм.Ну так,українська мова в Україні вона ж дуже шкодить і не тільки вам,а й моск@лям.
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26.07.2024 17:36 Ответить
В меншовартісної пNздоти наразі жнива на коментарях. Тирло пришелепкуватих валянків-заробітчан кочує з новини у новину про вбивство справжньої українки Ірини Фаріон.
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26.07.2024 15:06 Ответить
ну так не про оточення ж в Покровську говорити, правда ?

НЕ на часі
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26.07.2024 16:15 Ответить
З одною звивиною в черепі дійсно важко більше кількох літер одночасно тримати в голові - та й ті кацапські. Співчуваю. ))
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26.07.2024 16:20 Ответить
свої таблетки НЕ пропусти !
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26.07.2024 16:49 Ответить
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26.07.2024 15:17 Ответить
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26.07.2024 15:18 Ответить
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26.07.2024 15:19 Ответить
мда, як казав один давньогрецький філософ:

"я НЕ виправдовою політичні вбивства, але Порох та його патріотична команда мені дорожча..."
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26.07.2024 16:18 Ответить
Це мовознавиця писала "медіЯхолдинг"?
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26.07.2024 15:55 Ответить
А шо, яйця затриманого вилупка ще хіба цілі?
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26.07.2024 15:51 Ответить
ти сам відповів та своє ж запитання: "затриманого",
а НЕ засудженого, і навіть явщо засудженого, то із дотримання прав утримання увьязнених і т.д.

в ЄС, в НАТО, братці шумім-йдемо !

Брейвік, ****, звісно, кончена, але живе-сидить в трьохкімнатних апартаментах
може тому це нам Норвегія дає одні з найкращих у світі систем ППО та протикорабельні ракети власного виробництва, а не ми їй ?
.
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26.07.2024 16:26 Ответить
Порахуйте скільки коштувала організація вбивства Фаріон і шукайте звідки і від кого надійшли гроші. Як мінімум 80 000 на дорозі не валяються і знайти таку суму безробітний пацан не міг. Гроші завжди "залишають сліди".
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26.07.2024 15:59 Ответить
а тепер помножте все це на десятки разів по розслідуванню та судову і поділіть на уількість дронів для ЗСУ.

надто дороге шоу нам влаштували.....
для чого ?
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26.07.2024 16:29 Ответить
Скажуть, Червінський фінансував...
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26.07.2024 16:51 Ответить
Відпрацьовуйте версію про владу
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26.07.2024 16:01 Ответить
там і працювати не треба - вушка "зайки" стирчать
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26.07.2024 16:30 Ответить
Тхне вже це розслідування. Чомусь особу, яку ще тільки підозрюють у скоєнні цього злочину вже розсекретили, його фото без замилювання опубліковано, тоді як морди прокацапських гнид, розкрадачів гуманітарки та грошей для армії або хабарників в жодному випадку не показують людям. А тепер ще й виглядає на те, що різні покидьки купують собі місце в списках цього дятла, ніби, на ліквідацію, щоб тінь слави Фаріон упала і на них. Так не хочеться, щоб цей підозрюваний розділив долю Мазурка, щоб його не ліквідували, і була хоч якась надія, що правда всеж-таки відкриється.
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26.07.2024 16:35 Ответить
За 2.2 мільярди доларів (керівник проекту пан Рєзніков) можна організувати замах
на Папу Римського і ще й на Президента США на здачу.
То на кого працював Рєзніков ?
А на кого Єрмак ?
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26.07.2024 16:50 Ответить
 
 