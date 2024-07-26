Убийство Фарион: СБУ отрабатывает версию о причастности спецслужб РФ
Служба безопасности проверяет версию о причастности российских спецслужб к убийству экс-нардепа и языковеда Ирины Фарион.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Первый заместитель главы СБУ Сергей Андрущенко заявил: "СБУ сразу подключилась к расследованию этого резонансного преступления. Осуществляется комплекс мероприятий, мы изучаем связи подозреваемого как на территории Украины, так и за рубежом. И одна из версий - это причастность служб страны-агрессора к организации указанного преступления. Мы проверяем причастность задержанного к неонацистскому движению, центр которого находится в стране-агрессоре".
Убийство Ирины Фарион
25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть лишь исполнителем.
Напомним, вечером 19 июля во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.
Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.
Врачи госпитализировали языковеда с ранением головы.
В МВД впоследствии сообщили, что нападение на Ирину Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство. Сообщалось, что состояние потерпевшей тяжелое, врачи борются за ее жизнь.
Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.
Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийств. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.
Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.
В понедельник, 22 июля, во Львове попрощались с Ириной Фарион.
СМИ сообщили, что к убийству Фарион может быть причастно российское неонацистское движение NS/WP.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
перше питання римського права: "кому вигідно ?"
ду-май-тє.....
.
але матьорий попався - не розкололи
Підготовка та вбивство Фаріон велися саме в той час, коли "пісюнкові слідчі" робили "контрольну закупку" на порносайті, викриваючи неймовірний злочин якоїсь дівчинки, мабуть вкрай небезпечної для сексуальної безпеки держави...
Доречі, у вас у тєлєграмі скільки акаунтів?
Я люблю її вбивчю...
Закон - це закон..
ви про що?
тут убивцю фаріон судять - піплу сидіти й хавать
всім співробітникам можна давати відпустку на місяць-два.
контент буде безкоштовний
відсипле трішки "Є-корма" - хавайте не обляпайтесь
ото й займайся після цього політологією в Україні
.
НЕ на часі
"я НЕ виправдовою політичні вбивства, але Порох та його патріотична команда мені дорожча..."
а НЕ засудженого, і навіть явщо засудженого, то із дотримання прав утримання увьязнених і т.д.
в ЄС, в НАТО, братці шумім-йдемо !
Брейвік, ****, звісно, кончена, але живе-сидить в трьохкімнатних апартаментах
може тому це нам Норвегія дає одні з найкращих у світі систем ППО та протикорабельні ракети власного виробництва, а не ми їй ?
.
надто дороге шоу нам влаштували.....
для чого ?
на Папу Римського і ще й на Президента США на здачу.
То на кого працював Рєзніков ?
А на кого Єрмак ?