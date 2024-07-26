Убийство Фарион: СБУ отрабатывает версию о причастности спецслужб РФ

Служба безопасности проверяет версию о причастности российских спецслужб к убийству экс-нардепа и языковеда Ирины Фарион.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Первый заместитель главы СБУ Сергей Андрущенко заявил: "СБУ сразу подключилась к расследованию этого резонансного преступления. Осуществляется комплекс мероприятий, мы изучаем связи подозреваемого как на территории Украины, так и за рубежом. И одна из версий - это причастность служб страны-агрессора к организации указанного преступления. Мы проверяем причастность задержанного к неонацистскому движению, центр которого находится в стране-агрессоре".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Ты будешь гореть в аду! Ты сдохнешь в тюрьме!": Во Львове началось заседание по делу об убийстве Фарион. ВИДЕО

Убийство Ирины Фарион

25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть лишь исполнителем.

Напомним, вечером 19 июля во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.

Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.

Врачи госпитализировали языковеда с ранением головы.

В МВД впоследствии сообщили, что нападение на Ирину Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство. Сообщалось, что состояние потерпевшей тяжелое, врачи борются за ее жизнь.

Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийств. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.

Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.

В понедельник, 22 июля, во Львове попрощались с Ириной Фарион.

СМИ сообщили, что к убийству Фарион может быть причастно российское неонацистское движение NS/WP.