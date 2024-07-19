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Состояние Фарион тяжелое, врачи борются за ее жизнь, - МВД

фаріон

Нападение на Ирину Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство. Состояние потерпевшей тяжелое, врачи борются за ее жизнь.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

Министр отметил, что полиция, другие необходимые службы работают на месте стрельбы. Имеют показания свидетелей, прорабатывают данные с камер видеонаблюдения.

По словам Клименко, раскрытие преступления находится в активной фазе.

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Напомним, во Львове неизвестный стрелял в экс-нардепа Ирину Фарион. Она была госпитализирована с огнестрельным ранением головы.

МВД (9331) покушение (1054) Фарион Ирина (386) Клименко Игорь (417)


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Топ комментарии
+25
Українська мова ламає українське суспільство та українських воїнів?
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19.07.2024 21:29 Ответить
+23
Фаріон - це жінка в якої були яйця - навідміну від білшості наших лідОрів та хєнєралів . Вона казала правду в очі - а наші чиновники та гєнерали брешуть від страху
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19.07.2024 21:48 Ответить
+18
Відкинувши конспірологію та її минуле, як комуняцке так і "патриотичне", скажу так - зараз багато хлопців та дивчат, як чисто україномовних так і тіх кто біля них у окопах розмовляв на суржику або на руському, та яки пройшли пекло війни разом і мають ПТРС. А ця особа дуже багато бруду виливала на воїнів ЗСУ, які не відповідали її стандартам та уявам громадянина України, тому може кому з воїнів її стандарти були не до вподоби. Всяке може бути, а на воїнів ЗСУ треба не 3,14здіти, а шоденно дякувати їм за їх самопожертву та захиси Батькившини, якою б мовою вони не розмовляли у окопах.
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19.07.2024 21:40 Ответить
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Не ходіть навіть до ворожки. Танцюють у трусах перед олігархами кацапів багато артистів чи євреїв ?
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19.07.2024 22:56 Ответить
В фіцу --- стріляли, в трампу --- стріляли, в Ірину Дмитрівну --- стріляли, куйлу ж туалетний папір наждаком ніхто не замінить. Лю=***** його.
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19.07.2024 22:38 Ответить
Лайно з пістолета не застрелиш - занадто рідка консистенція ...
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19.07.2024 22:46 Ответить
Пишуть, що Фаріон померла.
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19.07.2024 22:51 Ответить
Если это так, считайте, что прокацапленный киллер заказан.
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19.07.2024 23:00 Ответить
вже на единих новинах про це сказали
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19.07.2024 23:29 Ответить
Настав час промоскалених гнид винищувати на Львівщині
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19.07.2024 23:07 Ответить
Дальше универа ходить нефиг.
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19.07.2024 23:23 Ответить
Фаріон завжди була мішенню ...кремль вирішив підштовхнути українське суспільство ...але вже нема ідіотів , які не розуміють шо робиться, як в Україні завдякі 🤡 зеленській шоблі , і шо таке московія теж розуміємо ....
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20.07.2024 00:15 Ответить
В наших СМИ пишут, что Ирина Фарион скончалась в больнице... 😞
R.I.P.
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20.07.2024 00:47 Ответить
сосни ***** у своего правителя путенца
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20.07.2024 07:51 Ответить
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