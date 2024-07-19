Состояние Фарион тяжелое, врачи борются за ее жизнь, - МВД
Нападение на Ирину Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство. Состояние потерпевшей тяжелое, врачи борются за ее жизнь.
Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.
Министр отметил, что полиция, другие необходимые службы работают на месте стрельбы. Имеют показания свидетелей, прорабатывают данные с камер видеонаблюдения.
По словам Клименко, раскрытие преступления находится в активной фазе.
Напомним, во Львове неизвестный стрелял в экс-нардепа Ирину Фарион. Она была госпитализирована с огнестрельным ранением головы.
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