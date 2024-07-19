Фарион с огнестрельным ранением головы госпитализировали в больницу, - Нацполиция

Полиция Львовщины подтвердила покушение на жизнь общественного деятеля Ирины Фарион.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

"Происшествие произошло сегодня, 19 июля, около 19:30 на одной из улиц Львова. Неизвестный произвел выстрел из оружия в сторону 60-летней женщины. Врачи госпитализировали пострадавшую с ранением головы", - говорится в сообщении.

На месте работают следователи, оперативники, руководство полиции Львовщины. Принимаются меры для установления личности и задержания стрелка.

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