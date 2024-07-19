Фарион с огнестрельным ранением головы госпитализировали в больницу, - Нацполиция
Полиция Львовщины подтвердила покушение на жизнь общественного деятеля Ирины Фарион.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
"Происшествие произошло сегодня, 19 июля, около 19:30 на одной из улиц Львова. Неизвестный произвел выстрел из оружия в сторону 60-летней женщины. Врачи госпитализировали пострадавшую с ранением головы", - говорится в сообщении.
На месте работают следователи, оперативники, руководство полиции Львовщины. Принимаются меры для установления личности и задержания стрелка.
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+27 asap zakaz
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+20 Andrew Moon
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+20 asap zakaz
показать весь комментарий19.07.2024 20:46 Ответить Ссылка
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про той єдиний шанс для українців,
про В'ячеслава Максимовича, про Ігора Рафаїловича....
Як людини, яка б більше зробила дій, щоб українську мову не вчили, не захищали і не поширювали, не знаю
Еще и наших на фронте грязью поливала.... Мудина совковая,
Власного язика зможеш з'їсти чи хоч надкусити ?
Все ее высеры как на подбор для раскола, для обсасывания скандалов в самое удобное время для россейских ипсо.
Москалі коли настроювали кримчан і донеччан проти України в 2014 році, казали: "а он форіон що творить".