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Фарион с огнестрельным ранением головы госпитализировали в больницу, - Нацполиция

фаріон

Полиция Львовщины подтвердила покушение на жизнь общественного деятеля Ирины Фарион.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

"Происшествие произошло сегодня, 19 июля, около 19:30 на одной из улиц Львова. Неизвестный произвел выстрел из оружия в сторону 60-летней женщины. Врачи госпитализировали пострадавшую с ранением головы", - говорится в сообщении.

На месте работают следователи, оперативники, руководство полиции Львовщины. Принимаются меры для установления личности и задержания стрелка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Фарион стреляли на улице во Львове, ее забрала "скорая", - СМИ (обновлено)

Автор: 

Львов (4604) Нацполиция (16607) Фарион Ирина (386)


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Топ комментарии
+27
Сил пані Ірині

ось так знищують тих, кому Україна болить
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19.07.2024 20:44 Ответить
+20
Незалежно від мотиву, версія що стріляла кацапня однозначна...
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19.07.2024 20:44 Ответить
+20
Боже, скільки тут сволоти сидить(
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19.07.2024 20:46 Ответить
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Я проти насильства, але навіщо так багато галасу, ця жінка мала неприємності до звільнення з посади, убивати не потрібно, але і акцентувати увагу на цьому випадку не можна. Військових атакують на вулицях України. Оце біда,а не це
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19.07.2024 21:01 Ответить
Суд поновив її на посаді! Мабуть це комусь не сподобалось.
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19.07.2024 21:07 Ответить
Атакують Армію Мову Віру.
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19.07.2024 21:13 Ответить
Не ліпіть з гівна кулю.
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19.07.2024 21:15 Ответить
А Зеля вчора з сином Єлизавети зустрічався... Співпадіння?
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19.07.2024 21:05 Ответить
Ставлю чоколятку рошен з горіхами, що вони нікого не знайдуть. Вбивця вже в ********
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19.07.2024 21:06 Ответить
Про Черновол , теж писали усякий бруд . Кравчук вам дятлам сподобався більше Я все пом*ятаю ,
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19.07.2024 21:06 Ответить
На жаль не один Ви пам'ятаєте про початок буремних 90-х,
про той єдиний шанс для українців,
про В'ячеслава Максимовича, про Ігора Рафаїловича....
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19.07.2024 21:21 Ответить
Зараз йде війна за те, чия мова буде звучати в Україні.
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19.07.2024 21:08 Ответить
Вибачте, я не підтримую замахи і вбивства, але казати, що на Фаріон напали за просування українську мову - це абсурд

Як людини, яка б більше зробила дій, щоб українську мову не вчили, не захищали і не поширювали, не знаю
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19.07.2024 21:14 Ответить
звучить мова куль
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19.07.2024 21:15 Ответить
Чомусь мені здається що це ще більше розхитає ситуацію в суспільстві.
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19.07.2024 21:13 Ответить
Прям почти как в США
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19.07.2024 21:13 Ответить
Провокаторша первостатейная.
Еще и наших на фронте грязью поливала.... Мудина совковая,
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19.07.2024 21:47 Ответить
Кацап, ти тут яким боком??
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19.07.2024 22:48 Ответить
Ну как вариант нарик за дозу устранил спалившегося агента
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19.07.2024 21:48 Ответить
Кацап, спєрдаляй!
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19.07.2024 22:49 Ответить
Как для меня Фарион излишне радикальна. Но от всей души желаю ей выжить.
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19.07.2024 21:16 Ответить
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19.07.2024 21:25 Ответить
В смысле?
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19.07.2024 21:37 Ответить
"Да она не пострадала. Не будьте наивным.🤦"
Власного язика зможеш з'їсти чи хоч надкусити ?
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19.07.2024 23:47 Ответить
Дебіл)
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19.07.2024 21:40 Ответить
Это факт
Все ее высеры как на подбор для раскола, для обсасывания скандалов в самое удобное время для россейских ипсо.
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19.07.2024 21:50 Ответить
До речі, через висловлювання Фаріон я почав переходити з суржика на українську. Хоча суржик іноді є. І тільки завдяки І. Фаріон ні хто не може тепер сказати, що я кацапська падлюка.
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19.07.2024 21:17 Ответить
Дуже погано коли в людину стріляють. Але молитись за неї не буду. Дуже багато шкоди вона зробила Україні.

Москалі коли настроювали кримчан і донеччан проти України в 2014 році, казали: "а он форіон що творить".
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19.07.2024 21:31 Ответить
Жах, Боже, спаси Ірину
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19.07.2024 22:02 Ответить
Предполагаемый стрелок...
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19.07.2024 22:47 Ответить
Типовий москаль
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19.07.2024 22:51 Ответить
ще раз повторюсь..от до чого приводе політика ждунів..ухилянтів..какаяразница..Співчуаемо..Сподіваюсь що пані Ірино виживе на зло всім українофобам...Недумаю що командир Жорін та ін.будуть тішіться з цого злочину..Гиркатись ми можемо всі..Але ми всі однаково під прицілом кацапської наволочі....
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19.07.2024 23:13 Ответить
Жоден українець не буде радіти замахам на життя патріотів. Лише тільки прокацаплене лайно буде хрюкати, бо не має власних мізків. Де ви такі курви тільки беретеся.
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19.07.2024 23:28 Ответить
Влада фальшує кримінальні справи проти патріотів-генерлів Марченко, Павловського, Кривоноса, Ріфа, Червінського..., у центрі Львова, посеред білого дня вбивають вчену людину, квіточку України Фаріон, яка виборювала українську в Україні....то кого тут захищає влада? Чия ця влада?
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20.07.2024 01:14 Ответить
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