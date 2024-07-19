Фаріон із вогнепальним пораненням голови госпіталізували у лікарню, - Нацполіція
Поліція Львівщини підтвердила замах на життя громадської діячки Ірини Фаріон.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.
"Подія сталась сьогодні, 19 липня, близько 19:30 на одній із вулиць Львова. Невідомий здійснив постріл зі зброї у бік 60-річної жінки. Лікарі госпіталізували потерпілу із пораненням голови", - ідеться у повідомленні.
На місці працюють слідчі, оперативники, керівництво поліції Львівщини.
Вживаються заходи для встановлення особи та затримання стрілка.
Топ коментарі
+27 asap zakaz
показати весь коментар19.07.2024 20:44 Відповісти Посилання
+20 Andrew Moon
показати весь коментар19.07.2024 20:44 Відповісти Посилання
+20 asap zakaz
показати весь коментар19.07.2024 20:46 Відповісти Посилання
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про той єдиний шанс для українців,
про В'ячеслава Максимовича, про Ігора Рафаїловича....
Як людини, яка б більше зробила дій, щоб українську мову не вчили, не захищали і не поширювали, не знаю
Еще и наших на фронте грязью поливала.... Мудина совковая,
Власного язика зможеш з'їсти чи хоч надкусити ?
Все ее высеры как на подбор для раскола, для обсасывания скандалов в самое удобное время для россейских ипсо.
Москалі коли настроювали кримчан і донеччан проти України в 2014 році, казали: "а он форіон що творить".