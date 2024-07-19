Фаріон із вогнепальним пораненням голови госпіталізували у лікарню, - Нацполіція

Поліція Львівщини підтвердила замах на життя громадської діячки Ірини Фаріон.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

"Подія сталась сьогодні, 19 липня, близько 19:30 на одній із вулиць Львова. Невідомий здійснив постріл зі зброї у бік 60-річної жінки. Лікарі госпіталізували потерпілу із пораненням голови", - ідеться у повідомленні.

На місці працюють слідчі, оперативники, керівництво поліції Львівщини.

Вживаються заходи для встановлення особи та затримання стрілка.

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