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Фаріон із вогнепальним пораненням голови госпіталізували у лікарню, - Нацполіція

Поліція Львівщини підтвердила замах на життя громадської діячки Ірини Фаріон.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

"Подія сталась сьогодні, 19 липня, близько 19:30 на одній із вулиць Львова. Невідомий здійснив постріл зі зброї у бік 60-річної жінки. Лікарі госпіталізували потерпілу із пораненням голови", - ідеться у повідомленні.

На місці працюють слідчі, оперативники, керівництво поліції Львівщини.

місце нападу на Фаріон

Вживаються заходи для встановлення особи та затримання стрілка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Фаріон стріляли на вулиці у Львові, її забрала "швидка", - ЗМІ (оновлено)

Автор: 

Львів (3101) Нацполіція (15327) Фаріон Ірина (115)


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Топ коментарі
+27
Сил пані Ірині

ось так знищують тих, кому Україна болить
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19.07.2024 20:44 Відповісти
+20
Незалежно від мотиву, версія що стріляла кацапня однозначна...
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19.07.2024 20:44 Відповісти
+20
Боже, скільки тут сволоти сидить(
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19.07.2024 20:46 Відповісти
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Я проти насильства, але навіщо так багато галасу, ця жінка мала неприємності до звільнення з посади, убивати не потрібно, але і акцентувати увагу на цьому випадку не можна. Військових атакують на вулицях України. Оце біда,а не це
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19.07.2024 21:01 Відповісти
Суд поновив її на посаді! Мабуть це комусь не сподобалось.
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19.07.2024 21:07 Відповісти
Атакують Армію Мову Віру.
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19.07.2024 21:13 Відповісти
Не ліпіть з гівна кулю.
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19.07.2024 21:15 Відповісти
А Зеля вчора з сином Єлизавети зустрічався... Співпадіння?
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19.07.2024 21:05 Відповісти
Ставлю чоколятку рошен з горіхами, що вони нікого не знайдуть. Вбивця вже в ********
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19.07.2024 21:06 Відповісти
Про Черновол , теж писали усякий бруд . Кравчук вам дятлам сподобався більше Я все пом*ятаю ,
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19.07.2024 21:06 Відповісти
На жаль не один Ви пам'ятаєте про початок буремних 90-х,
про той єдиний шанс для українців,
про В'ячеслава Максимовича, про Ігора Рафаїловича....
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19.07.2024 21:21 Відповісти
Зараз йде війна за те, чия мова буде звучати в Україні.
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19.07.2024 21:08 Відповісти
Вибачте, я не підтримую замахи і вбивства, але казати, що на Фаріон напали за просування українську мову - це абсурд

Як людини, яка б більше зробила дій, щоб українську мову не вчили, не захищали і не поширювали, не знаю
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19.07.2024 21:14 Відповісти
звучить мова куль
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19.07.2024 21:15 Відповісти
Чомусь мені здається що це ще більше розхитає ситуацію в суспільстві.
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19.07.2024 21:13 Відповісти
Прям почти как в США
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19.07.2024 21:13 Відповісти
Провокаторша первостатейная.
Еще и наших на фронте грязью поливала.... Мудина совковая,
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19.07.2024 21:47 Відповісти
Кацап, ти тут яким боком??
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19.07.2024 22:48 Відповісти
Ну как вариант нарик за дозу устранил спалившегося агента
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19.07.2024 21:48 Відповісти
Кацап, спєрдаляй!
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19.07.2024 22:49 Відповісти
Как для меня Фарион излишне радикальна. Но от всей души желаю ей выжить.
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19.07.2024 21:16 Відповісти
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19.07.2024 21:25 Відповісти
В смысле?
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19.07.2024 21:37 Відповісти
"Да она не пострадала. Не будьте наивным.🤦"
Власного язика зможеш з'їсти чи хоч надкусити ?
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19.07.2024 23:47 Відповісти
Дебіл)
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19.07.2024 21:40 Відповісти
Это факт
Все ее высеры как на подбор для раскола, для обсасывания скандалов в самое удобное время для россейских ипсо.
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19.07.2024 21:50 Відповісти
До речі, через висловлювання Фаріон я почав переходити з суржика на українську. Хоча суржик іноді є. І тільки завдяки І. Фаріон ні хто не може тепер сказати, що я кацапська падлюка.
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19.07.2024 21:17 Відповісти
Дуже погано коли в людину стріляють. Але молитись за неї не буду. Дуже багато шкоди вона зробила Україні.

Москалі коли настроювали кримчан і донеччан проти України в 2014 році, казали: "а он форіон що творить".
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19.07.2024 21:31 Відповісти
Жах, Боже, спаси Ірину
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19.07.2024 22:02 Відповісти
Предполагаемый стрелок...
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19.07.2024 22:47 Відповісти
Типовий москаль
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19.07.2024 22:51 Відповісти
ще раз повторюсь..от до чого приводе політика ждунів..ухилянтів..какаяразница..Співчуаемо..Сподіваюсь що пані Ірино виживе на зло всім українофобам...Недумаю що командир Жорін та ін.будуть тішіться з цого злочину..Гиркатись ми можемо всі..Але ми всі однаково під прицілом кацапської наволочі....
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19.07.2024 23:13 Відповісти
Жоден українець не буде радіти замахам на життя патріотів. Лише тільки прокацаплене лайно буде хрюкати, бо не має власних мізків. Де ви такі курви тільки беретеся.
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19.07.2024 23:28 Відповісти
Влада фальшує кримінальні справи проти патріотів-генерлів Марченко, Павловського, Кривоноса, Ріфа, Червінського..., у центрі Львова, посеред білого дня вбивають вчену людину, квіточку України Фаріон, яка виборювала українську в Україні....то кого тут захищає влада? Чия ця влада?
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20.07.2024 01:14 Відповісти
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