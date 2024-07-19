У Фаріон стріляли на вулиці у Львові, її забрала швидка, - ЗМІ (оновлено)

У Львові на вулиці Масарика стріляли в Ірину Фаріон.

Про це повідомляють журналісти та депутат Ігор Зінкевич, інформує Цензор.НЕТ.

Мовознавиця жива, але у важкому стані. Її забрала швидка.

Наразі ніякого офіційного підтвердження немає, чекаємо деталі.

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За інформацією ЗМІ, Фаріон перебуває із вогнепальним пораненням у критичному стані в лікарні.

Як повідомляє ZAXID.NET, "пацієнтка поступила в лікарню близько 20:00 у віділення невідкладної медичної допомоги із вогнепальним поранененям. На момент поступлення її стан був вкрай важкий. Пацієнтці надається невідкладна допомога".

Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був в рукавичках.