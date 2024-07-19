У Фаріон стріляли на вулиці у Львові, її забрала швидка, - ЗМІ (оновлено)
У Львові на вулиці Масарика стріляли в Ірину Фаріон.
Про це повідомляють журналісти та депутат Ігор Зінкевич, інформує Цензор.НЕТ.
Мовознавиця жива, але у важкому стані. Її забрала швидка.
Наразі ніякого офіційного підтвердження немає, чекаємо деталі.
За інформацією ЗМІ, Фаріон перебуває із вогнепальним пораненням у критичному стані в лікарні.
Як повідомляє ZAXID.NET, "пацієнтка поступила в лікарню близько 20:00 у віділення невідкладної медичної допомоги із вогнепальним поранененям. На момент поступлення її стан був вкрай важкий. Пацієнтці надається невідкладна допомога".
Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був в рукавичках.
Будь ласка, зачекайте...
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Фіцо - Трамп - Фаріон..
З.І. Дивно, шо мене ще ніхто не назвав кацапським провокатором. Бо я не дуже поважаю її діяльність. Хоча і радості від нападу теж нема.
А так - да, ніхто не моє права позбавляти життя іншу людину. Щоб це не були зелені ігрища, а вона розмінною монетою..
Поцікавтесь хоч яку мову вона поширювала коли вступала до КПСС
(у 1989му, коли всі звідти вже валили, а вона й досі не виключилась звідти).
Її вступ до лав КПСС у 1989му Вам не відомий?
Її відстоювання першочерговості 'масковскага язьіга' тоді Вам теж не відомі?
Фаріон - це таке саме явище,
як і Мар'яна Безугла!
От, геть не здивуюсь,
що та буде наступна...
По ділах!!!
За завдання шкоди Україні.
А враховуючи, що це колишня політик, хоч і одіозний, депутат парламенту, хоч і скандальний, і наразі медійна персона + воєнний стан = по сукупності цих підстав ще би і СБУ поцікавитися обставинами цієї справи . . .
В першу чергу треба перейматись територіальною цілісністю. Буде Україна, буде і мова.
А перейматись мовою з обзиванням наших солдатів, які воюють, в гарячій фазі війни, коли існування держави тріщить - це якийсь абсурд.
В Львові стільки поліції,сбу. Червінського,Дудіна,героїв війни,то щвидко арештували,а 20-річного кілера-не по силах.
Ненависть в країні між різними прослойками допомагає ворогам прийти "на допомогу" комусь із них. Що тут не ясно.
А вказувати наразі на якій мові їм говорити - це абсурд. Тут все просто.