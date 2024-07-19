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У Фаріон стріляли на вулиці у Львові, її забрала швидка, - ЗМІ (оновлено)

У Львові на вулиці Масарика стріляли в Ірину Фаріон.

Про це повідомляють журналісти та депутат Ігор Зінкевич, інформує Цензор.НЕТ.

У Львові стріляли у Фаріон

Мовознавиця жива, але у важкому стані. Її забрала швидка.

Наразі ніякого офіційного підтвердження немає, чекаємо деталі.

Також читайте: Фаріон офіційно поновили на роботі в Львівській політехніці. ДОКУМЕНТ

За інформацією ЗМІ, Фаріон перебуває із вогнепальним пораненням у критичному стані в лікарні.

Як повідомляє ZAXID.NET, "пацієнтка поступила в лікарню близько 20:00 у віділення невідкладної медичної допомоги із вогнепальним поранененям. На момент поступлення її стан був вкрай важкий. Пацієнтці надається невідкладна допомога".

Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був в рукавичках.

Автор: 

Львів (3101) замах (569) Фаріон Ірина (115)


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Топ коментарі
+46
Цікаво що це
Чомусь ті в кого треба стріляти ходять собі спокійно. Далі шкодять і руйнують Україну
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19.07.2024 20:13 Відповісти
+45
У Німеччині розмовляють німецькою, у Франції - французькою. Тільки у нас придумали міф про російськомовних українців. Є зросійщені українці. Нажаль, вони привели війну в Україну. І не тільки тому, що у Криму, у Луганській та у Донецькій областях закликали увести в Україну російські війська, клали власних дітей під українські танки, які їхали захищати свою країну від орди. Вони привели війну в Україну, тому що всі 30 років незалежності боялися обирати проукраїнську владу. Вони кричали НАТО - нет у 2008 році. Можливо, деякі висловлювання пані Ірини були різкі, можливо, деякі дії непродумані. Але людина має свою позицію та її захищає. Вона не закликає до повалення конституційного ладу. Вона допомагає ЗСУ матеріально. Які до неї питання?
Швидкого одужання.
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19.07.2024 20:55 Відповісти
+44
Підвищення акцизів і податків, відкуп від казнокрадства, шахрайство при розподілі електроенергії- спроба перемкнути увагу
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19.07.2024 20:21 Відповісти
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Жарти жартами, але дісно цікаво кому вона знадобилася шоб аж стріляти...
Фіцо - Трамп - Фаріон..
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19.07.2024 21:46 Відповісти
Знаєте, це схоже на відволікання суспільства. Гебня таке називала акціями прикриття. Щоб здійснити медійний галас, з будь якого приводу й під зойки провернути якусь аферу..вкрасти, змитись..вкрасти й змитись..
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19.07.2024 22:05 Відповісти
Не той персонаж, щоб відволікти надовго. Завтра про неї всі забудуть. Згадають ще раз коли сконає, та й то, далі срача на Цензорі діло не піде. Хто зна шо вона з ким неподілила.. Шо завгодно може бути...
З.І. Дивно, шо мене ще ніхто не назвав кацапським провокатором. Бо я не дуже поважаю її діяльність. Хоча і радості від нападу теж нема.
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19.07.2024 22:12 Відповісти
То й я тому мовчу. Бо заклюють, а так - я її просто непереношу. Склочна, зашкварна баба. Може десь і з манією величі - що крім неї ніхто краще не володіє українською. Конкретно вибісила наїздом на російськомовних військових.

А так - да, ніхто не моє права позбавляти життя іншу людину. Щоб це не були зелені ігрища, а вона розмінною монетою..
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19.07.2024 22:57 Відповісти
Скільки рашиських ботів поналазило і це їх дуже радує ,яка не була Фаріон але вона захищала мову свого народу яку ворог нищив століттями і це так зване "русскоязичноє населенія" ворог також знищує їм треба Україна без українців.
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19.07.2024 21:48 Відповісти
Ось кого намагаються усунути(Людину,котра переймалася завжди українською мовою та її станом в Україні,але москальнята кричали,що какая разніца.Одужання для пані Фаріон.
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19.07.2024 21:49 Відповісти
Завжди???

Поцікавтесь хоч яку мову вона поширювала коли вступала до КПСС

(у 1989му, коли всі звідти вже валили, а вона й досі не виключилась звідти).
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20.07.2024 08:21 Відповісти
Недаремно ж ти анонімно тут строчиш(
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20.07.2024 08:58 Відповісти
У сенсі?

Її вступ до лав КПСС у 1989му Вам не відомий?

Її відстоювання першочерговості 'масковскага язьіга' тоді Вам теж не відомі?
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20.07.2024 11:26 Відповісти
Якщо людина не повний ідіот,то при правлячому ,репресивному режимові може й на людях прикидатися?Га?Чи вам подобається результат у вірші "..я комсомолець,стріляй"?Багато українських злочинців-політиків -********** також вголос і на усіх заходах казали ,що захищали,просували,розвивали українську мову,але нутром були українофобами,й потім відверто пішли проти держави.Не по словах,а по справах варто оцінювати людей!"
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20.07.2024 11:37 Відповісти
Так! Отож! Дійсно! По ділах!!!

Фаріон - це таке саме явище,
як і Мар'яна Безугла!

От, геть не здивуюсь,
що та буде наступна...

По ділах!!!

За завдання шкоди Україні.
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20.07.2024 11:54 Відповісти
Не вийшло звільнити, вирішили застрелити. Це все к.ацапський почерк нашої влади. Там ЖОДНОЇ нормальної людини. Одна брехлива і злодійська мерзота.
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19.07.2024 21:51 Відповісти
а ти вважаєш цю совоковку нормальною для **********?
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20.07.2024 09:22 Відповісти
Кажуть, що вона захищала мову. Вона захищала мову за принципом - застав дурня богу молитись. А скоріше всього, що вона не зовсім дурна, а свідомий фсб-шний провокатор. Комуністка - це назавжди.
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19.07.2024 22:06 Відповісти
Типовий почерк КДБ-ФСБ ... так "захищати" мову , щоб викликати відразу у всіх
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19.07.2024 22:15 Відповісти
Добре сказано.
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19.07.2024 22:23 Відповісти
Менты - выкидыши НКВдэшников. а юлька , просто, лярвисько.
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19.07.2024 23:12 Відповісти
яка юлька ?
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20.07.2024 00:38 Відповісти
вона просто недоклепана ********* нормами. у неї нкв-дешня методика досягання мети.
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20.07.2024 09:23 Відповісти
Хтось вже карму собі добре зіпсував. Отож нехай не дивується коли бумеранг прилетить.
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19.07.2024 22:13 Відповісти
Ой, да ну кому, кроме москвы, она сдалась ...
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19.07.2024 22:17 Відповісти
Прям цитата *****. Він таке саме про Навального казав.

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19.07.2024 22:30 Відповісти
Я не знаю что ***** говорило про смерть Навального, но его интерес в смерти Навального очевиден, что бы он там не говорил. И ситуация с Фарион никому не интересна, кроме москвы в ожидании грандиозного срача в Украине, который еще больше ослабит уставшую страну
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19.07.2024 23:18 Відповісти
вже 300 років вбивають українців за мову,й не перестають.какая разница как ГАВаріть - главноє асфальт.та мабуть різниця є - коли вбивають.
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19.07.2024 22:19 Відповісти
цінність знайшов. захищати мову методами нквд - не ******* норма.
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20.07.2024 09:24 Відповісти
кого в Україні вбили за кацапский язик ? назви хоч одне прізвище.
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20.07.2024 10:56 Відповісти
Не удивлюсь, если это провокация по заказу кремлядей, чтобы навести побольше раздора и междоусобиц в общество
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19.07.2024 22:27 Відповісти
Поліція має зробити свою роботу.

А враховуючи, що це колишня політик, хоч і одіозний, депутат парламенту, хоч і скандальний, і наразі медійна персона + воєнний стан = по сукупності цих підстав ще би і СБУ поцікавитися обставинами цієї справи . . .
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19.07.2024 22:28 Відповісти
от до чого приводе політика ждунів..ухилянтів..какаяразница..Співчуаемо..Сподіваюсь що пані Ірино виживе на зло всім українофобам...Недумаю що командир Жорін та ін.будуть тішіться з цого злочину..Гиркатись ми можемо всі..Але ми всі однаково під прицілом кацапської наволочі....
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19.07.2024 22:32 Відповісти
Тут дехто каже що вона переймалася завжди українською мовою та її станом в Україні.
В першу чергу треба перейматись територіальною цілісністю. Буде Україна, буде і мова.
А перейматись мовою з обзиванням наших солдатів, які воюють, в гарячій фазі війни, коли існування держави тріщить - це якийсь абсурд.
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19.07.2024 22:34 Відповісти
Если бы я был агентом кремля, я бы не стал убивать эту тетку. Столько ненависти и злобы, сколько сеяла она среди украинцев, не могут посеять многие из рашафашистских телеканалов. чем чем а искусством ненависти это существо владеет.
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19.07.2024 22:40 Відповісти
Якої ненависті серед українців , що за маячня ??? Українською пиши ІваноФ , вилізло рогате...
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19.07.2024 22:56 Відповісти
Здохни москворотий!
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19.07.2024 23:20 Відповісти
Українцям якось пох на пердякання москворотого бурята із тупою методичкою.
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19.07.2024 23:39 Відповісти
Тут все ясно: стріляв кілер,потім безперешкодно зник.Подія,засвідчена силовиками,прихильникамиі противниками Фаріон.Очевидно,то був доморощений "сташинський",копія замаху на Бандеру.
В Львові стільки поліції,сбу. Червінського,Дудіна,героїв війни,то щвидко арештували,а 20-річного кілера-не по силах.
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19.07.2024 22:52 Відповісти
Дай, Боже, сил пані Ірині!!!!
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19.07.2024 23:10 Відповісти
Головне, що зелепідари всі живі -здорові і розкладають, що на кожного вже було по 150 спроб вбивств. А насправді гинуть і страждають справжні патріоти і по тюрмах сидять. Бажаю Ірині Фаріон скорішого одужання. Довбням, які гундять на Фаріон побільше розуму. Жорін , коли кацапською срав ротом , чмо .
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19.07.2024 23:23 Відповісти
Переймаються українською мовою ті хто говорить про неї. А ті хто обзиває тих хто говорить московською мовою, в тому числі москворотими - це провокатори, які продукують ненависть в країні в угоду ворогам.
Ненависть в країні між різними прослойками допомагає ворогам прийти "на допомогу" комусь із них. Що тут не ясно.
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19.07.2024 23:24 Відповісти
так будет с каждым патриотом УКраингы, когда зеленые подпишут пермирие...Вспомните Изюм..Херсон...ходили по домам с списками , брали и убивали.
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19.07.2024 23:37 Відповісти
В першу чергу треба думати за Україну в цілому. І фаріон треба думати, а що може бути для України якщо я буду москвомовних називати москворотими і т.п. Але для цього треба мати стратегічне мислення. Але у фаріон чи воно повністю відсутнє чи вона агент фсб налаштований влаштовувати колотнечу між громадянами України на мовній основі.
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19.07.2024 23:40 Відповісти
Я , одного не розумію, не вже це так важко, збагнути, що мова це і є Україна , . Я ніколи не вивчав, Українську, но коли працював у МВС , прийшлося вивчити, і як що такий як я кажу , що це основа держави , то звіняйте, не розумію тих хто живе в Україні, і постійно незадоволений мовою . До речі, фільми зручніше дивитися Українскою , ну як що, не Англійською . В домаговорить який завгодно, но в громадських місцях, будь ласка Українскою.
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19.07.2024 23:55 Відповісти
А розуміти треба головне. В теперішній час треба любити всіх хто сидять в окопах і б'ють окупантів. На якій би мові вони ни говорили.
А вказувати наразі на якій мові їм говорити - це абсурд. Тут все просто.
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20.07.2024 00:13 Відповісти
В дома говорить
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19.07.2024 23:57 Відповісти
Два варианта, Немо глупый еврей прям как Зеля, или глупец который косит под еврея.
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20.07.2024 00:20 Відповісти
Фаріон розведена з чоловіком. Це вказує на її людські якості. Напевно сварлива була. Сварливих треба якось ставити на місце в суспільстві, бо вони і в суспільстві колотити будуть, а це на користь ворогу.
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20.07.2024 00:20 Відповісти
Когда Я был на фронте меня не спрашивали почему я не говорю на рiднiй мовi. То же проблема? Захстники не чиновники,мають право балакать як вмiють
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20.07.2024 00:32 Відповісти
Я проти насильства а ле ця стара злобна відьма фаріон сіяла тіки розбрат та злобу серед українців, комсомолка і комуністка росказувала хлопцям шо на фронті боронять Україну шо вони не українці🤮🤮🤮
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20.07.2024 05:39 Відповісти
Владі вона заважала точно. А якийсь там вбивця був просто інструментом
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20.07.2024 08:08 Відповісти
Суки кацапські всі живі: люська за кордоном, козир править, подляк сусує за здохлим братом. Лише патріотів убивають. Якого біса "мамині сонечка" з ментури роблять?
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20.07.2024 08:23 Відповісти
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