Фаріон офіційно поновили на роботі в Львівській політехніці. ДОКУМЕНТ
Ректор Національного університету "Львівська політехніка" Юрій Бобал офіційно поновив Ірину Фаріон на посаді професорки кафедри в університеті "Львівська політехніка".
Текст наказу мовознавиця опублікувала в своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Окрім цього, зі спеціального фонду університету їй також виплатять 123 927 гривень зарплати за період вимушеного прогулу.
"Правда - то штука колюча і красива, як троянда. Боротьба за Правду — це ядро життя. І ми з Вами це ядро штовхали впродовж пів року з усіх сил - і перемогли! Дякую всім за підтримку: на вічі, в судових залах, у відкритому листі, в публічному просторі, на моїх численних зустрічах з вами по всій країні", - прокоментувала своє повернення до роботи в університеті Ірина Фаріон.
Звільнення Ірини Фаріон
Нагадаємо, 7 листопада Ірина Фаріон заявила, що не вважає російськомовних військових ЗСУ українцями. Омбудсмен Дмитро Лубінець побачив у цьому порушення рівноправності громадян та заявив, що звернувся до Нацполіції, СБУ та Нацради з питань телебачення та радіомовлення для вжиття відповідних заходів. Воїни з передової відповіли мовознавиці українською, назвавши її "конченою довбо#обкою".
Згодом колегія та профком студентів національного університету "Львівська політехніка", у якому викладає Фаріон, закликали правоохоронців перевірити її висловлювання на предмет образи честі та гідності військових.
14 листопада студенти "Львівської політехніки" вийшли на акцію протесту і вимагали звільнення Ірини Фаріон, яка працює в цьому навчальному закладі.
Також Цензор.НЕТ повідомляв, що Фаріон здала ФСБ проукраїнського студента в Криму. Ташева обіцяє притягнути її до відповідальності.
15 листопада вона була звільнена з роботи.
7 грудня 2023 року Фаріон подала позов до суду через звільнення з Національного університету "Львівська політехніка".
У середу, 29 травня, Львівський апеляційний суд постановив поновити Ірину Фаріон на посаді професорки кафедри української мови Інституту гуманітарних наук Національного університету "Львівська політехніка".
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Ганьба тим ,хто відновив її на посаді !
А працювала б у профільній установі.
Нормальний наковець буде працювати там де вона зможе використовувати свої знання в повній мірі. Схоже липовий доктор наук пристроїлась де її не викриють.
Треба було б перевірити її дисертації.
Українців переводили на московську мову сотні років. Що перед ними ці 30 років. Я не хочу галичан образити, але дехто з окремих галичан очманіли.
Не галичанам, які не були під таким тиском московитів, злобно вказувати більшості українців, які були під таким тиском, що 30 років досиатньо.
Такими окремими очманілими галичанами я бачу фаріон, тягнибока і вас марта. Ніхто навіть із глибоко україномовних наддніпрянців не мають позицію як у фаріон. Бо всі розуміють ситуацію.
В тих країнах всі говорять на тій мові і приходиться прилаштовуватись. У нас є області де майже всі говорять московською. Це ви пропонуєте щоб їм не дати роботу і на мороз? Розкажіть як це робити детально з цими мільйонами людей? Зі Львова можна вещати що завгодно, не знаючи як живуть люди в інших регіонах. Ви зі Львова?
https://www.google.com/amp/s/tsn.ua/amp/ato/okupant-strilyav-u-polonenogo-******-zsu-cherez-**********-movu-sbu-povidomila-shokuvalni-podrobici-2348521.html Ось справжній українець.
Так що у твою "рожу" треба не тільки наплювати, а й насцяти.
Щось не видно щоб ти захищав українську мову в
Щось ти тільки захищаєш балачку окупантів-колонізаторів. Вислуговуєшся?
Так що зробити з тими воїнами, які в окопі розмовляють московською? І по тим чи іншим причинам не збираються виконувати закони. Вигнати з окопів? Дайте відповідь.
Допоможіть доброю справою.
Зверніться зі скаргою щодо панування російської мови в держаних установах.
Почніть судову тяганину і листування.
І Ви зрозумієте яке засилля російського лоббі в Україні.
А в морду плюнете судді або слідчому вже на судовому засіданні під час винесення вироку
Зразу відчуваю бота від влади
То був напевно студент фаріон.
Політехніці треба подати апеляцію в суд вищої інстанції і не допустити повернення фаріон, бо вона засмічує мозги студентам.
Якщо б наші комуняки, які є тепер політиками, розвивали країну (в першу чергу промисловість) і не крали, то і на сході вже б більшість говорили українською мовою. Над цим треба працювати, а не розхвалювати фаріон.
Але потім як побачили що політики обкрадають народ і тільки спекуляції на мові. Думаєш це не могло не вплинути? Простих речей не розумієш.
Треба хоча б трохи знати про причино-наслідкові зв'язки.
Ваші пропозиції схожі на фашистські і нацистські. Думаю, що вами СБУ пора зайнятись.
После того как начали бабахать по 500 кг боеголовки в городах, даже ярые путинисты подафигели.
Після того як почали бабахати по 500 кг боєголовки у містах, навіть затяті путіністи у шоці.
Так нормально?
Злість до біженців з окупованого Донбасу ,з Маріуполя ,
з Бучі ,з Сум ,з .....?
Злість до людей ,котрі втратили своїх рідних ,свої домівки ,
до батьків ,що рятуючи своїх дітей та себе від обстрілів
та катувань та змушені були виїхати з України ???
Не захлинись в своїй злобі .
То чому вони к ацапською мовою продовжують їм допомагати існувати на цьому світі?
Не дай бог,щоб не забути мову їхніх вбивць?
І поширюєте мову вбивць навіть за кордоном?
Щоб всі думали на світі, що українці росмовою розмовляють?
За кордоном вже не розуміють, чому це українці мовою свого ворога розмовляють?????
Поясните їм, тим, хто гроші біженцям платить,комфорт створює?
Не зможете?
Ви дурепа тоді.
Такими прихильниками фаріон треба було б СБУ зайнятись. І самою фаріон також.
А фаріон то що. Якщо москалі нас захватять, то фаріон вступить в партію "єдіная расія", як колись вступила в комуністичну. І отримає героя расії за дії для розвалу української армії.