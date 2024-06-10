Фаріон офіційно поновили на роботі в Львівській політехніці. ДОКУМЕНТ

Ректор Національного університету "Львівська політехніка" Юрій Бобал офіційно поновив Ірину Фаріон на посаді професорки кафедри в університеті "Львівська політехніка".

Текст наказу мовознавиця опублікувала в своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Окрім цього, зі спеціального фонду університету їй також виплатять 123 927 гривень зарплати за період вимушеного прогулу.

"Правда - то штука колюча і красива, як троянда. Боротьба за Правду — це ядро життя. І ми з Вами це ядро штовхали впродовж пів року з усіх сил - і перемогли! Дякую всім за підтримку: на вічі, в судових залах, у відкритому листі, в публічному просторі, на моїх численних зустрічах з вами по всій країні", - прокоментувала своє повернення до роботи в університеті Ірина Фаріон.

Звільнення Ірини Фаріон

Нагадаємо, 7 листопада Ірина Фаріон заявила, що не вважає російськомовних військових ЗСУ українцями. Омбудсмен Дмитро Лубінець побачив у цьому порушення рівноправності громадян та заявив, що звернувся до Нацполіції, СБУ та Нацради з питань телебачення та радіомовлення для вжиття відповідних заходів. Воїни з передової відповіли мовознавиці українською, назвавши її "конченою довбо#обкою".

Згодом колегія та профком студентів національного університету "Львівська політехніка", у якому викладає Фаріон, закликали правоохоронців перевірити її висловлювання на предмет образи честі та гідності військових.

14 листопада студенти "Львівської політехніки" вийшли на акцію протесту і вимагали звільнення Ірини Фаріон, яка працює в цьому навчальному закладі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ розпочала кримінальне провадження щодо Фаріон: призначено психолого-лінгвістичну експертизу її висловлювань

Також Цензор.НЕТ повідомляв, що Фаріон здала ФСБ проукраїнського студента в Криму. Ташева обіцяє притягнути її до відповідальності.

15 листопада вона була звільнена з роботи.

7 грудня 2023 року Фаріон подала позов до суду через звільнення з Національного університету "Львівська політехніка".

У середу, 29 травня, Львівський апеляційний суд постановив поновити Ірину Фаріон на посаді професорки кафедри української мови Інституту гуманітарних наук Національного університету "Львівська політехніка".