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Апеляційний суд поновив Фаріон на посаді професорки Львівської політехніки

Фаріон поновлять на посаді професорки Львівської політехніки

У середу, 29 травня, Львівський апеляційний суд постановив поновити Ірину Фаріон на посаді професорки кафедри української мови Інституту гуманітарних наук Національного університету "Львівська політехніка". Їй також мають виплатити заробіток за період вимушеного прогулу на суму понад 123 тисячі 927 гривень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це із зали суду повідомила кореспондентка Суспільного.

Фаріон заявила, що проректор ухвалив рішення про її звільнення без висновків комісії через тиск з боку МОН.

Після рішення суду вона зазначила, що ще не вирішила, чи повернеться до університету.

Колишня нардепка заявила, що "щаслива, що право існує окремо від політики" і додала, що "є дуже багато сил, які хотіли б, щоби я не повернулася у (Львівську. - ред.) політехніку".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Суд не поновив Фаріон на посаді у Львівській політехніці

Утім, за словами Фаріон, їй подобається "йти проти" таких сил.

Постанову апеляційного суду ще можна оскаржити у Верховному суді. Представник "Львівської політехніки" заявив, що над подальшими кроками в закладі будуть думати, коли отримають повний текст судового рішення.

Звільнення Ірини Фаріон

Нагадаємо, 7 листопада Ірина Фаріон заявила, що не вважає російськомовних військових ЗСУ українцями. Омбудсмен Дмитро Лубінець побачив у цьому порушення рівноправності громадян та заявив, що звернувся до Нацполіції, СБУ та Нацради з питань телебачення та радіомовлення для вжиття відповідних заходів. Воїни з передової відповіли мовознавиці українською, назвавши її "конченою довбо#обкою".

Згодом колегія та профком студентів національного університету "Львівська політехніка", у якому викладає Фаріон, закликали правоохоронців перевірити її висловлювання на предмет образи честі та гідності військових.

14 листопада студенти "Львівської політехніки" вийшли на акцію протесту і вимагали звільнення Ірини Фаріон, яка працює в цьому навчальному закладі.

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Також Цензор.НЕТ повідомляв, що Фаріон здала ФСБ проукраїнського студента в Криму. Ташева обіцяє притягнути її до відповідальності.

15 листопада вона була звільнена з роботи.

7 грудня 2023 року Фаріон подала позов до суду через звільнення з Національного університету "Львівська політехніка".

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Топ коментарі
+37
мова має значення ! а влада як була дурною так і лишається .
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29.05.2024 13:59
+34
Мова має апсолютне значення де ідентифікації українців як Нації !!! українці розмовляють українською мовою, знають, шанують історію України, її Героїв, традиції та культуру !!!
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29.05.2024 14:03
+30
А чи не занадто багато уваги приділено цій мумії? Нехай лізе назад в свою скриню з пилюкою.
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29.05.2024 13:57
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пані Фаріон, звісно, контроверсійна персона, але Лубінець, без сумніву -- шматок лайна.
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29.05.2024 16:41 Відповісти
І шо, студенти будуть сидіти засунувши язики собі в дупу?
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29.05.2024 16:55 Відповісти
студентам не позаздриш...
за вимушений прогул і моральну шкоду їй також виплатили?
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29.05.2024 20:44 Відповісти
Як почитаєш всіляких експертів,аж тошнить!!!Су..!!! Вам мова головне,чи може успіх на фронтах? Якщо всі (підтримувачі) такі ПРАВИЛЬНІ,то відкличте з фронту ВСІХ російськомовних!!!! Коли ви вже заткнитеся цією мовою,якщо людина хоче,вона без вас перейде на українську,як говорив Панотець з приходу,що не потрібно силоміць гнати людей в ПЦУ,вони самі дойдуть до правильного рішення,бо можно зробити гірше!! В кожної людини своя думка і це її право,але це коли ОСОБИСТА думка,а коли все це лайно йде на обговорення--це вже не ОСОБИСТА думка,а так як вона є одним з лідерів в **Свободі**,то це вже виходить і лінія їх обєднання,не розумію,НАВІЩО все це нам сьогодні в таку лиху годину,це все призводить тільки до негативу,що і було продемонстровано військовими після перших її висловів про російськомовних воїнів,схоже на ПРОВОРКАЦІЮ!!!!
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29.05.2024 17:02 Відповісти
Гарна співробітниця кремля і орт, а ви таке на неї наговорюєте ....
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29.05.2024 17:08 Відповісти
Не знаю, хто зробив ще більше шкоди для всього українського, ніж ця ідіотка. Та зрозуміло, що вона не ідіотка далеко -- стара кагебістка -- оце ближче до теми. Оригінальна гра: топи себе як націоналістку -- разом і все національне втопиш.) Як цієї маніпуляції не розуміють наші деякі "націоналісти" -- дивина.
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29.05.2024 17:20 Відповісти
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29.05.2024 17:22 Відповісти
скільки ж московських ботяр це жах ...
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29.05.2024 17:41 Відповісти
Не знаю хто сказав але повністю згоден: "Немає більш високоморальних людей, ніж алкаші, що зав"язали та проститкутки, що вийшли в тираж". І ще: "Розумні люди з віком стають мудрими, а дурні - старими ідіотами".

Ну от кого-кого, а студентів Львівської політехніки, які вимагали звільнення цієї облізлої орлиці, важко назвати прокацапленими.
А якщо трішки подумати? На початок війни в країні було достатьно багато людей, які у повсякденні спілкувалися російською. І багато з них на фронті з першого дня. А там немає курсів української. В умовах бою важлива кожна мить. І якщо людина, що недостатньо володіє українською, спочатку перекладатиме команду у голові і лише потім озвучувати, то може статися і нема вже буде кому цю команду передавати.

Стара курва просто хайпонула, нагадала світові про своє існування. Мені особисто український воїн, який не володіє українською на рівні фаріон, значно цінніший а ніж ця стара шкапа разом із своїм підгавкувачем бенюком та іншою сволотою. Між іншим, і дєрьмак, і шмаркля, і всі їхні посіпаки чудово спілкуються українською. То вони для фаріон українці?

І наостанок. Ось новина з Цензору: "Евакуація бійцями "Хартії" пораненого побратима під щільним обстрілом ворога..." Джерело: Там хлопці спілкуються російською. Питання, а чи погодилась би ця борчиня, щоб її врятували російськомовні воїни? Чи краще б залишилась конати у посадці? Хтось має сумніви щодо відповіді?
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29.05.2024 18:12 Відповісти
Стільки срачу... Хто такі "справжні" українці, хто вважає себе українцем і має на це право не зважаючи на свою ідентичність, хто являється патріотом України, нещодавно на пальцях "розжував " Портніков "харошій " русскій латиніний. Але ви мабуть не дивилися це... Для вас тупоголових тільки одне -- говорить українською, значить він - українець, а якщо він казах, грузин, поляк, єврей, рускій і загинув за Україну, то і біс з ним, бо він не розмовляв українською, як того хоче фаріон !!! А може вони зараз, сьогодні не можуть взяти в руки книжку, бо в тих руках автомат !!! Які ж ви тупі зі своєю фаріонихою ! Ідіть усі на .....
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29.05.2024 18:17 Відповісти
Так Портников вказав, що паспорт мали і вся ПР, ОПЗЖ, і себе вважали українцями... В тому то справа, що казах, грузин, поляк, єврей, рускій не хочуть бути українцями - їм добре у своєму, і повернутися до свого середовища після війни. Крім того, Портников на запитання, що після перемоги можуть сказати, що переможців не судять, сказав, що навіть після перемоги, якщо не перейдуть, то будуть загарбані і без війни.
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31.05.2024 09:49 Відповісти
Краще б не лізла вона в політику, а займалася своєю філологією. Найнеприємніше те, що по суті все сказане нею "має місце бути", але виклад суті в стилі "недотраханної стерви" не просто нівелює все сказане, а ще й перетворює її саму на ідеальний об'єкт для "інформаційних диверсій" наших ворогів проти України . На жаль це так і "срач" на форумі тому підтвердження ...
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29.05.2024 18:23 Відповісти
Мова не політика ! Ми народжуємося з мовою мами , тата , це наш унікальний код . А потім ,цю генетику модифікують кацапським языком , і ця модифікація нас знищує як українців . Тому пані Фаріон -РЯТІВНИЦЯ нації !
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29.05.2024 20:15 Відповісти
А ось в мене до Вас запитання,як Ви вважаєте,можливо потрібно вивчення української мови почати зі Львову? Наскільки я знаю,науковці визнали найбільш ЧИСТУ українську мову в Полтавській і прилеглих до неї деяких частин областей,на Львівщині так все запутано,що центр України-- відпочиває,там і польська(дуже багато),і румунська,і угорська,і лемківська,бойківська, і, і, і т.далі. В свій час Тягнибок своєю укранізацією і підпалив Крим в деякій мірі. Тепер Ви хочите СПАЛИТИ всю Україну? Що Ви будите робити,якщо всі російськомовні складуть зброю,ЩО? МОВА-це НАЦІЯ,але все повино бути по черзі і тим паче,що на сьогодні це не на ЧАСІ!!!!!
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29.05.2024 20:31 Відповісти
Пане !! Взагалі то я за пана Порошенка , а не за Тягнибока . Друге - нація , то не тільки мова . Російськомовні не складуть зброю . І , з питаннями про вивчення мови -до пані Фаріон , бо я медик )) Гарного Вам вечора !))
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29.05.2024 20:59 Відповісти
А яке ставлення Порошенка до української мови? Друге, ви плутаєте країну і державу з нацією. По вашому, можна сказати: українська держава це не лише українці - є ще національні меншини.
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31.05.2024 09:53 Відповісти
Якщо утрувати, то вона "стоматолог", який взявся за "видалення апендициту". Як думаєте, чим таке може скінчитися?
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30.05.2024 13:17 Відповісти
Молодець пані:в критичних ситуаціях,коли боєць на інстинктивному рівні то нормально.А коли іноземці за два з лишком роки повномасштабної війни опанували Українську Солов'їну,а наші ,свої як неуки- то вже упоротість(не знаю з чим пов'язана).Я через них з суржа ніяк не зіскочу...
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29.05.2024 20:28 Відповісти
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29.05.2024 22:41 Відповісти
Ще одна листівка ОУН-УПА
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29.05.2024 22:46 Відповісти
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