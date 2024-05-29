Апеляційний суд поновив Фаріон на посаді професорки Львівської політехніки
У середу, 29 травня, Львівський апеляційний суд постановив поновити Ірину Фаріон на посаді професорки кафедри української мови Інституту гуманітарних наук Національного університету "Львівська політехніка". Їй також мають виплатити заробіток за період вимушеного прогулу на суму понад 123 тисячі 927 гривень.
Як передає Цензор.НЕТ, про це із зали суду повідомила кореспондентка Суспільного.
Фаріон заявила, що проректор ухвалив рішення про її звільнення без висновків комісії через тиск з боку МОН.
Після рішення суду вона зазначила, що ще не вирішила, чи повернеться до університету.
Колишня нардепка заявила, що "щаслива, що право існує окремо від політики" і додала, що "є дуже багато сил, які хотіли б, щоби я не повернулася у (Львівську. - ред.) політехніку".
Утім, за словами Фаріон, їй подобається "йти проти" таких сил.
Постанову апеляційного суду ще можна оскаржити у Верховному суді. Представник "Львівської політехніки" заявив, що над подальшими кроками в закладі будуть думати, коли отримають повний текст судового рішення.
Звільнення Ірини Фаріон
Нагадаємо, 7 листопада Ірина Фаріон заявила, що не вважає російськомовних військових ЗСУ українцями. Омбудсмен Дмитро Лубінець побачив у цьому порушення рівноправності громадян та заявив, що звернувся до Нацполіції, СБУ та Нацради з питань телебачення та радіомовлення для вжиття відповідних заходів. Воїни з передової відповіли мовознавиці українською, назвавши її "конченою довбо#обкою".
Згодом колегія та профком студентів національного університету "Львівська політехніка", у якому викладає Фаріон, закликали правоохоронців перевірити її висловлювання на предмет образи честі та гідності військових.
14 листопада студенти "Львівської політехніки" вийшли на акцію протесту і вимагали звільнення Ірини Фаріон, яка працює в цьому навчальному закладі.
Також Цензор.НЕТ повідомляв, що Фаріон здала ФСБ проукраїнського студента в Криму. Ташева обіцяє притягнути її до відповідальності.
15 листопада вона була звільнена з роботи.
7 грудня 2023 року Фаріон подала позов до суду через звільнення з Національного університету "Львівська політехніка".
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за вимушений прогул і моральну шкоду їй також виплатили?
Ну от кого-кого, а студентів Львівської політехніки, які вимагали звільнення цієї облізлої орлиці, важко назвати прокацапленими.
А якщо трішки подумати? На початок війни в країні було достатьно багато людей, які у повсякденні спілкувалися російською. І багато з них на фронті з першого дня. А там немає курсів української. В умовах бою важлива кожна мить. І якщо людина, що недостатньо володіє українською, спочатку перекладатиме команду у голові і лише потім озвучувати, то може статися і нема вже буде кому цю команду передавати.
Стара курва просто хайпонула, нагадала світові про своє існування. Мені особисто український воїн, який не володіє українською на рівні фаріон, значно цінніший а ніж ця стара шкапа разом із своїм підгавкувачем бенюком та іншою сволотою. Між іншим, і дєрьмак, і шмаркля, і всі їхні посіпаки чудово спілкуються українською. То вони для фаріон українці?
І наостанок. Ось новина з Цензору: "Евакуація бійцями "Хартії" пораненого побратима під щільним обстрілом ворога..." Джерело: Там хлопці спілкуються російською. Питання, а чи погодилась би ця борчиня, щоб її врятували російськомовні воїни? Чи краще б залишилась конати у посадці? Хтось має сумніви щодо відповіді?