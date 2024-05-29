Апелляционный суд восстановил Фарион в должности профессора Львовской политехники

В среду, 29 мая, Львовский апелляционный суд постановил восстановить Ирину Фарион в должности профессора кафедры украинского языка Института гуманитарных наук Национального университета "Львівська політехніка". Ей также должны выплатить заработок за период вынужденного прогула на сумму более 123 тысяч 927 гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом из зала суда сообщила корреспондент Cуспільного.

Фарион заявила, что проректор принял решение о ее увольнении без выводов комиссии из-за давления со стороны МОН.

После решения суда она отметила, что еще не решила, вернется ли в университет.

Бывшая нардеп заявила, что "счастлива, что право существует отдельно от политики" и добавила, что "есть очень много сил, которые хотели бы, чтобы я не вернулась в (Львовскую. - ред.) политехнику".

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Впрочем, по словам Фарион, ей нравится "идти против" таких сил.

Постановление апелляционного суда еще можно обжаловать в Верховном суде. Представитель "Львівської політехніки" заявил, что над дальнейшими шагами в заведении будут думать, когда получат полный текст судебного решения.

Увольнение Ирины Фарион

7 ноября Ирина Фарион заявила, что не считает русскоязычных военных ВСУ украинцами. Омбудсмен Дмитрий Лубинец увидел в этом нарушение равноправия граждан и заявил, что обратился в Нацполицию, СБУ и Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания для принятия соответствующих мер. Воины с передовой ответили языковеду на украинском, назвав ее "конченою довбо#обкою".

Впоследствии коллегия и профком студентов национального университета "Львівська політехніка", в котором преподает Фарион, призвали стражей порядка проверить ее высказывания на предмет оскорбления чести и достоинства военных.

14 ноября студенты "Львівської політехніки" вышли на акцию протеста и требовали увольнения Ирины Фарион, работавшей в этом учебном заведении.

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Также Цензор.НЕТ сообщал, что Фарион сдала ФСБ проукраинского студента в Крыму. Ташева обещает привлечь ее к ответственности.

15 ноября она была уволена с работы.

7 декабря 2023 года Фарион подала иск в суд из-за увольнения из Национального университета "Львівська політехніка".