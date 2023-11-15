Фарион уволили с должности профессора университета "Львовская политехника". ДОКУМЕНТ

Экс-нардеп Ирина Фарион, против которой СБУ открыла уголовное производство по ряду статей, уволена с должности профессора университета "Львовская политехника".

Об этом сообщают источники Цензор.НЕТ.

Основание увольнения – нарушение Фарион 41 статьи Кодекса законов о труде (совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы).

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Напомним, 7 ноября Ирина Фарион заявила, что не считает русскоязычных военных ВСУ украинцами. Омбудсмен Дмитрий Лубинец увидел в этом нарушение равноправия граждан и заявил, что обратился в Нацполицию, СБУ и Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания для принятия соответствующих мер. Воины с передовой ответили языковеду на украинском, назвав ее "конченой долбо#обкой".

Впоследствии коллегия и профком студентов национального университета "Львовская политехника", в котором преподает Фарион, призвали стражей порядка проверить ее высказывания на предмет оскорбления чести и достоинства военных.

14 ноября студенты "Львовской политехники" вышли на акцию протеста и требовали увольнения Ирины Фарион, работающей в этом учебном заведении.

Также Цензор.НЕТ сообщал, что Фарион сдала ФСБ проукраинского студента в Крыму. Ташева обещает привлечь ее к ответственности.

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