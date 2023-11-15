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Фарион уволили с должности профессора университета "Львовская политехника". ДОКУМЕНТ

фаріон

Экс-нардеп Ирина Фарион, против которой СБУ открыла уголовное производство по ряду статей, уволена с должности профессора университета "Львовская политехника".

Об этом сообщают источники Цензор.НЕТ.

Основание увольнения – нарушение Фарион 41 статьи Кодекса законов о труде (совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы).

Фарион уволили с должности профессора университета Львовская политехника 01

Читайте также: СБУ начала уголовное производство в отношении Фарион: назначена психолого-лингвистическая экспертиза ее высказываний

Напомним, 7 ноября Ирина Фарион заявила, что не считает русскоязычных военных ВСУ украинцами. Омбудсмен Дмитрий Лубинец увидел в этом нарушение равноправия граждан и заявил, что обратился в Нацполицию, СБУ и Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания для принятия соответствующих мер. Воины с передовой ответили языковеду на украинском, назвав ее "конченой долбо#обкой".

Впоследствии коллегия и профком студентов национального университета "Львовская политехника", в котором преподает Фарион, призвали стражей порядка проверить ее высказывания на предмет оскорбления чести и достоинства военных.

14 ноября студенты "Львовской политехники" вышли на акцию протеста и требовали увольнения Ирины Фарион, работающей в этом учебном заведении.

Также Цензор.НЕТ сообщал, что Фарион сдала ФСБ проукраинского студента в Крыму. Ташева обещает привлечь ее к ответственности.

Читайте также: Во "Львовской политехнике" пока не видят оснований для увольнения Фарион, - заявление

Автор: 

Львов (4604) увольнение (2690) Фарион Ирина (386)


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Топ комментарии
+48
Сама винна!
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15.11.2023 20:55 Ответить
+42
Рускій мір - аплодує стоя!!!!!!
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15.11.2023 20:53 Ответить
+28
Хлопця з Криму здала фсб своїм тупим дописом у мережі.
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15.11.2023 21:05 Ответить
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Кажуть, що коли червоно-радянсько-російська армія "звільняла" Київ, то стріляла туди, де просто чула українську мову. Тепер вже точно у це вірю.
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16.11.2023 11:28 Ответить
Стара дура.
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16.11.2023 11:29 Ответить
Тепер залишилось домовитись з рассєєю щодо захисту руссскоговорящіх в Україні, самостійно денацифікуватись, захистить Закарпаття від української мови і тоді буде маленька Україна у складі расєйської і угорської недоімперій
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16.11.2023 12:47 Ответить
Так, раша активно працює в Україні . Пора зняти рожеві окуляри
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16.11.2023 13:25 Ответить
Тепер залишилось тільки внести зміни в Закони і Статут ЗСУ, що використовувать можна любу на держслужбі і в ЗСУ мову, навіть китайську. І расейську не тронь! Бо у нас є патріоти, які за 32 роки незалежності не змогли осилити навіть сотню українських слів
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16.11.2023 12:55 Ответить
Так. Та ще щось гонениямиКГБ засмердидо.

а на цензорі аж зашкалює кгбєшними тролями
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16.11.2023 13:24 Ответить
Герої, які поклали своє життя за українську мову, культуру, перевертаються в могилах
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16.11.2023 12:56 Ответить
Вважаю що Фаріон надала копняка тій частині українців, які "і вашим - і нашим". Колись сталін завіз в Україну пів кастрами, тепер такі як вони і мутять мовне питання. Як Фаріон повела себе, россудить історія, але потрібно давно з українців робить УКРАЇНЦІВ. Ми щось тянемо, мямлемо.... немає на нас кацапів, вже б з перших днів "гутарілі на расєйском язікє" з під прицілу. А так, просять через ЗМІ, обережний Закон придумали про застосування української, щоб не образити іншіх, намагаються роками вживати українську мову, щоб люди привчались до неї. А треба або як в країнах Балтії - хочеш отримати паспорт, здавай мову, або як Фаріон....
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16.11.2023 13:19 Ответить
Рішення, яке ми чекали вже років ДВАДЦЯТЬ!
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16.11.2023 16:33 Ответить
Звільнити з посади професора, це вам не робітника звільнити, хоча зараз і робітників обмаль
І що робитимуть вузи після війни?
Де братимуть нових доцентів професорів ?
Готувати нових треба час, але не всі і бажають ставати професорами в Україні
Дійдуть до того що і вузи позакривають через нестачу професорів та їх звільнення
Якщо Україна має свободу слова, то Фаріон мала право висловити свою думку , це її особиста думка
Але мабуть в Україні немає свободи слова коли можуть з роботи звільнити
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16.11.2023 18:45 Ответить
Батальйон Свобода воюе на фронті..на сході... за Україну...Фаріон звільняють за те як вона відноситься до руськоязических...це стимулювання бійців??? Ааа сбу і політех..?
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16.11.2023 19:52 Ответить
Я підтримую Фаріон на міністра освіти..не знаю чи це ідея..но я підтримую..
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16.11.2023 20:04 Ответить
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